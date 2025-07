Las exposiciones para "viajar en el tiempo" desde el festival Metrópoli: "Merece la pena venir a verlas, son muy completas"

Desde un completo resumen de la historia de Superman hasta una muestra de zapatillas y ropa "vintage", pasando por una muestra de objetos representativos de películas exitosas. Esos son solo algunos de los planes que ofrecen este año las exposiciones de Metrópoli, el festival que desde el pasado viernes y hasta este domingo llena de actividad las instalaciones del recinto ferial Luis Adaro de Gijón. "Es un plan estupendo para venir en familia. Las niñas se lo pasan muy bien", afirmaba ayer Aitor Sirgo, mientras disfrutaba junto a sus pequeñas, Chloe y Mía, de 6 y 3 años, respectivamente.

Por la izquierda, Alejandro Montero, María Victoria Suárez, Alba Álvarez y Alejandro Jiménez, en la muestra «Tesoros de Hollywood». | ÁNGEL GONZÁLEZ

La primera parada de esta familia residente en el barrio gijonés de El Llano fue "Superman. Su historia en imágenes", una exposición en la que aparecen portadas de cómic que van desde 1938 hasta 2025. A continuación, se desplazaron al pabellón en el que se luce una exhibición de "Sneakers", un espacio dedicado a los fanáticos de los "playeros" y la moda "retro". "Son prendas y zapatillas que no se suelen ver en muchas tiendas porque son bastante caras. Es algo que seguro que atrae a muchos turistas", expresó Sirgo. Por esas dos exposiciones también pasaron el grupo de amigos formado por Sebastián Gómez, Pablo Argüelles, Diego Cabrero, Daniel Díaz y Diego Valledor. "Merece mucho la pena venir. La oferta que tienen es muy completa y el ambiente está muy bien conseguido", comentaron estos jóvenes, al tiempo que recorrían la muestra de Superman.

Aitor Sirgo, con las pequeñas Chloe y Mía, en «Metro sneakers». | ÁNGEL GONZÁLEZ

A escasos metros estaban Isabel Riestra y su hija, María, de tan solo 20 meses. Sin embargo, esta no era su primera vez en Metrópoli. "Ya se estrenó el año pasado con ocho meses", bromeaba Riestra. Respecto a la exposición, manifestó que "estas portadas permiten remontarte a la infancia". "Es un superhéroe atemporal, no hay niño que no lo conozca. Seguro que quien venga lo disfrutará, ya que vienen a la mente buenos recuerdos", recalcó.

En otro de los pabellones del Luis Adaro gana todo el protagonismo el séptimo arte. En "Tesoros de Hollywood" hay una serie de vitrinas equipadas con medio centenar de objetos exclusivos de películas históricas. A la pareja formada por Alejandro Montero y María Victoria Suárez, les encantó el contenido dedicado a títulos que giran en torno al kárate y al boxeo. "Hice artes marciales durante unos años y Bruce Lee es uno de mis ídolos. Entonces, ver aquí algunas reliquias suyas es una pasada", aplaudió Montero. En cambio, a Alejandro Jiménez y Alba Álvarez les gustó especialmente el apartado de ciencia ficción. "Tienen muchas cosas de ‘Regreso al futuro’. Está muy guapo. Al menos, podemos sacar unas fotos y llevarnos el recuerdo", completó Jiménez, antes de dirigirse a "Terrir en miniatura" y "Guardianes del pasado", las otra exposiciones con las que Metrópoli hace las delicias de los asistentes este año.

Juancho Marqués conquista a la multitud con sus grandes éxitos

Recital de rock de "Los invaders" | ÁNGEL GONZÁLEZ / ÁNGEL GONZÁLEZ

Por cuarto día consecutivo, fueron muchos los gijoneses y visitantes que accedieron al recinto ferial Luis Adaro para disfrutar de la música. En este caso, el gran protagonista de la jornada fue Juancho Marqués. El rapero sevillano (en la imagen, sobre el escenario principal de Metrópoli) regresó a Asturias por todo lo alto, con una actuación en la que exhibió algunos de sus grandes temas, los cuales le han llevado a ser uno de los artistas más destacados del género.

Recital de rock de "Los invaders" | ÁNGEL GONZÁLEZ / ÁNGEL GONZÁLEZ

El primer concierto de la jornada del lunes en el Metrópoli lo ofrecieron "Los invaders" (en la imagen, durante el recital en Gijón). Este grupo valenciano se subió al segundo escenario del festival para llevar a cabo un directo con el que mostraron las características de su música, en la que el rock y la electrónica van de la mano.