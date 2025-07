Todo listo en Gijón para la escala de Leonor con el Elcano: así lo viven las alumnas del Club de Regatas

Desde hace más de tres décadas, el Real Club Astur de Regatas de Gijón forma a niños de entre 8 y 18 años en el espacio con el que cuentan en Fomento para su Escuela de Vela. En verano, por sus instalaciones llegan a pasar unas 450 personas entre socias y no socias, de las que en torno a la mitad son niñas a las que les atrae un deporte "muy vinculado" a Gijón, especialmente por la constante relación de sus habitantes con la costa y por la medalla de oro que consiguió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Ángela Pumariega, "toda una referente" que además fue alumna y monitora en esta entidad. Ahora, estas apasionadas de la vela ya cuentan las horas para recibir al Juan Sebastián Elcano en El Musel y, a ser posible, ver a escasos metros a la Princesa Leonor. "Va a ser un lujo tenerlo aquí", afirma Eva Diez, directora de la Escuela de Vela del Club de Regatas.

Diez cuenta con una experiencia de 30 años realizando labores de instrucción en este club gijonés. En este tiempo, reconoce que las visitas de Elcano son "las que más ilusión nos hacen". "Poder ver un barco así en nuestra ciudad es una joya, aunque la forma que tiene de navegar es muy diferente a la que aquí practicamos", señala Diez, que agrega que "siempre salimos a recibirlo y a despedirlo". "Esta vez vamos a intentar salir a la mar para darles la bienvenida como se debe. Si no es posible, iremos con el resto del público al Puerto", apunta la líder de esta Escuela de Vela, que pone el foco en que con esta etapa de Elcano del 3 al 7 de julio, "a alguno de nuestros alumnos les puede entrar ganas de alistarse". "Tenemos a exalumnos que están de suboficiales en la Escuela Naval", subraya.

Preparativos para navegar. / Marcos León

Más allá de la importancia de hacer deporte y conocer el mar, la directora de esta escuela reivindica que practicando vela se consigue "hacer mucha piña". "Tratamos de fomentar mucho que convivan, trabajen en equipo y ganen en seguridad e independencia", recalca. Entre las niñas que actualmente se están formando en la Escuela de Vela del Club de Regatas hay distinciones por edad y experiencia. Las más pequeñas están en la categoría de embarcación "Optimist", las medianas en "Feba" y las que reciben clases individuales en "Ilca".

Dos de las niñas que forman parte de la formación en los barcos de vela ligera "Optimist" son Amanda Sabino y Covadonga Álvarez, de 11 y 10 años, respectivamente. Respecto a la llegada de "Elcano", Álvarez expresa que "me hace mucha ilusión poder verlo e intentaré ver a la princesa junto a mis compañeras", puntualiza esta pequeña gijonesa.

Una de las alumnas más mayores es Sara González, de 16 años, que explica que su vínculo con el mar ha estado presente desde sus cuatro años. "Mi padre tenía un barco y quería que yo navegara para compartir afición. Sin embargo, era algo que me daba miedo hasta hace tres años, que fue cuando ya le perdí el miedo. No me arrepiento de la decisión de haberme apuntado porque tenemos un grupo muy bueno y hemos cosechado grandes momentos", desarrolla esta joven, que hace hincapié en que ver a Leonor en Elcano "es inspirador". Asimismo, celebra recibir en horas al que para ella es "el buque insignia" de la Marina. "Esperamos que sea un atractivo para los turistas, pero que también pueda inspirar para que más gente practique vela", zanja González.