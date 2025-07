Metrópoli Comic Con arranca este año por todo lo alto con nombres de primer nivel en la escena mundial del Comic

Desde el pasado viernes 27 de junio ya está en marcha el mayor evento de cultura pop en Asturias, el festival Metrópoli. Pero a partir de hoy, los asistentes podrán visitar la zona de Comic Con que, para este año, cuenta con grandes artistas que llegan para conocer a los más fans asturianos.

El primero de todos es Dan Mora, que ha participado en lo más de lo más: empezó en BOOM! Studio, donde se dio a conocer dibujando a los Power Rangers y a Klaus (junto al guionista Gran Morrison).

También ha sido portadista para Marvel, pero su estrellato llegó cuando comenzó a trabajar para DC Comics, donde lleva años trabajando con un montón de personajes famosos de la editorial. Tras su participación en Absolute Power, dibuja a la vez las series de Superman y de La Liga de la Justicia.

Asistentes haciendo cosplay del anime "Kimetsu no Yaiba" / Cedida a LNE

Por otra parte, la Comic Con de Metrópoli contará con Rafa Sandoval, que ha trabajado en DC Comics con títulos emblemátivos como Catwoman, Action Comics, Escuadrón Suicida, Red Hood and The Outlaws…. También ha estado Valiant Comics y hoy en día es el dibujante regular de la colección Absolute Superman, el segundo cómic más vendido del año.

Contará también con Jorge Jiménez, quien lleva desde que es pequeño entre lápices, rotuladores y pinceles. Su esfuerzo y talento le han llevado a formar parte de DC Comics y a participar en series como SuperSons o La Liga de La Justicia.

Bruno Redondo, el castellanomanchego más apasionado de los cómics, será también uno de los invitados. Empezó a despuntar en series como RED o Human Target hasta que llegó su primer gran éxito: Injustice para DC comics. Desde entonces su carrera ha sido meteórica.

Cosplay de Star-Lord de Guardianes de la Galaxia / Cedida a LNE

Tuvo una pequeña incursión en el universo de Star Wars con Darth Maul: pena de muerte y ha participado en series como Tierra 2, Nuevos Titanes, Escuadrón Suicida y sobre todo Nightwing, que le ha servido para ganar varios Eisner (los Óscars de los Comics) en los últimos años.

El barcelonés Daniel Sampere es el nuevo invitado este año. Comenzó en colecciones como Vampirella o Red Sonja y lleva ya más de 14 años con DC Comics, convirtiéndose en indispensable para la nueva etapa de Wonder Woman.

Además de trabajar codo con codo con Tom King en las nuevas entregas de la Mujer Maravilla, Daniel ha dibujado, también para DC, los eventos “All In” con la llegada del universo Absolute o “Crisis oscura en Tierras Infinitas”, donde podéis descubrir qué ocurre tras la muerte de La Liga de la Justicia.

Desde Turín y con una trayectoria que solo ha ido en aumento, Simone Di Meo se une al panel de autores invitados. Comenzó trabajando como artista completo o entintador para Disney Italia, Titan Comics, IDW, Dynamite, Panini comics, etc. y en 2018 comenzó con Marvel, donde partició en series como Champions, Venom u Old Man Logan. También estuvo nominado varias veces a los premios Eisner por We Only Find Them When They’re Dead de BOOM! Studios y en 2020 pasó a trabajar con DC en el relanzamiento de la serie de Batman y Robin.

Tiene tantos éxitos que a veces perdemos la cuenta… Y encima esta edición de Metrópoli Comic Con viene con otra novedad. Isaac Sánchez es otro de los nuevos invitados, cargado de arte y su nueva obra: Buena gente. Esta creación aborda temas complejos, como la falsa bondad o la justificación que el ser humano a menudo hace de atrocidades.

Además de esta obra, Isaac hablará de todo su recorrido creativo y de todos aquellos momentos que le han inspirado o que le han marcado como artista.

Enrique Vegas vuelve a pasarse por tierras asturianas para conoceros a todos y compartir los secretos tras la creación de sus personajes, tan únicos e icónicos. Están nuestros clásicos favoritos, como El Cabezón de los anillos o Jarripoter, pero es que hace nada ha sacado Cabezones del Caribe y Arma2XL, basadas en Piratas del Caribe y Lobezno.

Por último, también asistirá Jim Chadwick, una de las personas más influyentes en la edición de los cómics de DC durante los últimos 18 años. Su carrera es súper interesante, pero también variada: ha sido diseñador, ilustrador y ha trabajado en publicidad, juguetes y videojuegos. Sin embargo, de lo que queremos que nos hable realmente es de su trayectoria en DC Comics, porque ha sido editor de Injustice, Batmen ‘66, Batman and the Teenage Mutant Ninja Turtles, Wonder Woman: The True Amazon y The Riddler: Year One, entre otras muchas obras.