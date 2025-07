La oposición ataca al gobierno por la gestión del tráfico: todas las iniciativas presentadas

La movilidad –como ya ocurriera en el mandato pasado aunque con las siglas de gobierno y oposición cambiadas de sitio– centrará buena parte de los debates del Pleno de la próxima semana, el ordinario del mes de julio, a partir de las iniciativas de la oposición dirigidas al gobierno de Foro y PP. Una ronda que abrirá el PSOE con una proposición que busca que el Pleno repruebe la gestión "tremendamente perjudicial para Gijón", explican del concejal Pelayo Barcia como responsable de Tráfico, Movilidad y Transporte Público. La petición de reprobación que firma Tino Vaquero coincide con la subida de las tarifas en Emtusa pero el PSOE también le reprocha mantener a la ciudad sin ordenanza de movilidad, no desarrollar la zona de bajas emisiones ni avanzar en mejoras en materia de aparcamiento y haber eliminado corredores peatonales y los bolardos de seguridad instalados en la entrada de varios colegios.

Barcia, y en concreto su anuncio de que la coincidencia de eventos en la zona este durante los meses de verano van a generar un grave problema de aparcamiento, es el origen de una iniciativa que en forma de pregunta presenta el portavoz de IU. Quiere saber Javier Suárez Llana que se está planificando desde Tráfico para "evitar esa tormenta perfecta anunciada por el concejal" aunque para el edil de IU "no hay una tormenta perfecta, lo que hay es un concejal que no ha hecho los deberes. El problema de aparcamiento en verano no es nuevo; lo que falta es planificación". IU propone como alternativas habilitar aparcamientos disuasorios, reforzar los servicios de Emtusa y restringir a residentes el uso de la zona ORA.

Del apoyo a Palestina a elegir entre San Juan y San Pedro

También quiere conocer el PSOE que "medidas concretas" va a tomar la concejalía de Tráfico para minimizar los problemas en julio y agosto. Y en ese sentido va otra iniciativa de Tino Vaquero. Desde Vox, su portavoz Sara Álvarez Rouco, centra la atención en el proyecto de reordenación del tráfico en la calle Munuza y su entorno pidiendo las conclusiones de los informes elaborados por los servicios técnicos municipales a partir de la experiencia piloto que tuvo lugar hace unas semanas. Quieren saber Rouco si avalan la modificación de la circulación tal y cómo e ejecutó esos días.

Como proposición –lo que supone votar el acuerdo– lleva el PSOE la petición de eliminar el Paseo Gastro de la calle Claudio Alvargonzález para evitar aumentar las molestias que ya sufre Cimavilla por el ocio. La portavoz socialista Carmen Eva Pérez pide además ampliar los servicios de seguridad en el Barrio Alto en fines de semana y festivos y abrir una línea de diálogo entre Ayuntamiento y vecinos para mejorar la convivencia en el barrio. Sobre el Paseo Gastro pregunta también Vox.

La concejala de IU Noelia Ordieres lleva a votación una proposición de apoyo al pueblo palestino que incluye que el Pleno de Gijón le pida al gobierno de España romper "las relaciones diplomáticas, militares y comerciales con el régimen de Israel hasta el cumplimiento efectivo de las resoluciones internacionales y el cese de violaciones de derechos humanos". También presenta IU una proposición para impulsar un reajuste sobre el último cambio incorporado en Emvisa a las ayudas al alquiler.

Vox, por su parte, propone una revisión total de la política de subvenciones que mantiene el Ayuntamiento en cuanto a las condiciones que se exija para acceder a ellas y la rebaja de los 12 millones s que se destinan ahora en todo el entramado municipal. Y desde Podemos, su portavoz, Olaya Suárez, firma una proposición que pretende mejorar la oferta de la Universidad Popular. Suárez habla de más plazas, mayor variedad de cursos, un banco de instrumentos musicales, cámaras de fotos y otros instrumentos para su préstamos y un sistema de becas.

Ya sea como ruego o pregunta, Vox incorpora al Pleno el debate sobre medidas ante las olas de calor, IU sobre el proceso participativo para el diseño de Naval Azul y Podemos plantea abordar una reforma de la plaza de Los Fresnos, fomentar los juegos y deportes tradicionales a través de un programa municipal, establecer mecanismos que visibilicen la labor de los colectivos vecinales y hacer una consulta ciudadana para ver si los gijoneses prefieren a San Pedro o San Juan como fecha para la festividad local.