La primera monográfica de Díaz-Faes se inaugura mañana en Vigil-Escalera

Más de ochenta obras de arte con espacio para la pintura, el dibujo y la escultura forman la "Chacuatol", la exposición con la que el artista multidisciplinar asturiano Juan Díaz-Faes (Oviedo, 1982) se estrenará con su primera monográfica en la región. Lo hará a partir de mañana y su obra estará hasta el 2 de septiembre en la Galería Aurora Vigil-Escalera, en Gijón, que también celebra estos días su 40º aniversario. "Es un orgullo. Se merecía algo así y tenía que ser en este año tan especial. Me hacía mucha ilusión traerle y lo hemos conseguido", celebra Aurora Vigil-Escalera, mientras coloca algunas de las piezas de "Chacuatol" en su galería.

Aurora Vigil-Escalera, en su galería, con obras de Díaz-Faes. / JUAN PLAZA

Todas ellas, más allá de esa variedad, tienen en común la marca de Díaz-Faes, su característico "muñeco" compuesto por dos círculos y un trazo. El artista, que cuenta con un doctorado sobre Creatividad y un largo recorrido profesional a nivel internacional, ofrecerá en Gijón "un resumen" de sus creaciones. Cuenta Aurora Vigil-Escalera que "siempre había tenido en el punto de mira" a este creador, y que fue el año pasado, durante la Feria de Arte de Santander –cerca dee donde reside Díaz-Faes–, cuando la galerista gijonesa se acercó a su estudio. "Allí conocí mucho más a fondo las cosas que estaba haciendo y me pareció muy interesante poder traerle siendo un artista tan potente y, además, asturiano", comenta Vigil-Escalera.

Fue a raíz de aquella visita cuando la galerista, el artista y la colección "Solo" que gestiona las obras del asturiano, impulsaron una colaboración para llevar a cabo la exposición que verá la luz este viernes. El término "Chacuatol", que significa "revoltijo, desorden" en Nicaragua, les vino como anillo al dedo para resaltar que la obra Díaz-Faes abarca un amplio abanico de obras de arte. "Queríamos que fuera una exposición abierta. Que sea nuestro cajón de sastre y haya pintura, dibujo, escultura, cerámica, ‘skates’, fotografía, madera, tela…", apunta el artista ovetense, que ya había expuesto en ciudades como Madrid o Valencia y países como México, Japón o Estados Unidos, pero que todavía no lo había hecho en Asturias con una exposición monográfica. "Me apetece enseñar en casa mi trabajo. Al final, aquí me conocen por las redes sociales, pero no han visto mis trabajos en directo", subraya.

Obra de Díaz-Faes en Vigil-Escalera. / Juan Plaza

Por su parte, Aurora Vigil-Escalera se muestra satisfecha de las obras de arte que han escogido para la muestra. "Es una pincelada sobre sus trabajos, en el que destaca el blanco y el negro y el arte urbano. Además, al final vamos a tener de todo; desde esculturas de resina hasta pinturas sobre lienzo, tabla, papel o madera, pasando por tiradas largas de cuadros más pequeños. Todo eso estará a la venta", desarrolla la galerista.

Tras el éxito obtenido con la exposición "Esculturas", de Samuel Salcedo, Vigil-Escalera también llevará esta nueva muestra más allá del interior de su galería. Hoy, como aperitivo, Díaz-Faes pintará un mural en el exterior. "Estamos intentando hacer cosas distintas por el 40º aniversario para así agradecer a la acogida que nos ha dado siempre la ciudadanía", señala Vigil-Escalera. El pistoletazo de salida a la exposición será mañana, a las 19.30 horas, con una inauguración en la que estará el propio artista para explicar las claves de este trabajo tan especial.

Con su mural exterior Díaz-Faes completa además un trabajo de muralista que en Asturias ha estado muy presente en los últimos años. Fue en verano de 2024 cuando el artista intervino en uno de los muros de la rotonda de acceso a Bueño desde Soto de Ribera con motivo de la celebración del festival Vesu. También el año pasado ejecutó una gran obra en el exterior de Kuivi Almacenes y en la entrada a la Escuela de Arte, ambas intervenciones realizadas en su ciudad, en Oviedo.