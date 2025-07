"Supone un gran honor presidir las corridas de toros en El Bibio"

El inspector jefe de la Policía Nacional Carlos González Tirador (Gijón, 1976) debutará la próxima feria de Begoña como presidente de los festejos de El Bibio, una designación formalizada hace unos días por la alcaldesa, Carmen Moriyón, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. González Tirador, que releva en estas funciones a Ángel Junquera, lleva desde el año 2013 formando parte del equipo gubernativo del coso de la carretera de Villaviciosa durante las corridas de toros. El ciclo taurino, que contará con diestros como Morante de la Puebla, Juan Ortega, Pablo Aguado o Andrés Roca Rey se desarrollará del 13 al 17 de agosto y estará compuesto por tres corridas de toros, un festejo de rejones y una novillada con picadores.

Acaba de ser elegido por la Alcaldesa como presidente de los festejos taurinos de El Bibio. ¿Satisfecho con la designación?

Más que satisfecho, me siento muy agradecido por la decisión de la Alcaldesa de haber confiado una vez más en la Policía Nacional para ejercer las funciones de Presidente de la plaza.

¿Qué implica para usted presidir las corridas de toros de la Feria de Begoña?

Supone un gran honor y conlleva una gran responsabilidad, las decisiones del presidente son inmediatamente ejecutivas y no existe posibilidad de rectificar.

¿De dónde viene su afición a los toros?

Por tradición familiar, mis padres me llevaron a los toros desde que era un niño.

¿Algún consejo que le hayan transmitido Ángel Junquera o Ismael Fernández, sus predecesores en el palco presidencial de El Bibio?

Su principal consejo es que hay que valorar las faenas conforme se hayan desarrollado, con independencia de si el matador es una gran figura o no.

¿Qué más labores desempeña un presidente antes de las corridas?

Las labores preliminares consisten en asistir al desembarque, el primer y segundo reconocimiento de las reses, así como el sorteo y posterior enchiqueramiento de las mismas. En estas tareas es fundamental la labor que realiza el equipo gubernativo y los veterinarios de servicio, sin olvidar al asesor artístico, cuya opinión siempre es de gran ayuda.

¿Cómo ve los carteles de la feria de Begoña de este año?

Como cada año, contamos con los primeros espadas del escalafón y con jóvenes promesas como la novillera Olga Casado. Respecto a las ganaderías, siempre es una garantía contar con hierros como La Quinta que tan buen juego han dado otros años.

¿Tiene algún torero predilecto?

No tengo un torero favorito, pero sí he de reconocer que existe un matador que transmite en sus faenas una magia especial, como es el maestro José Antonio Morante de la Puebla, siempre tan impredecible.

¿Cuál es la mejor faena que ha visto en El Bibio en los últimos años?

He tenido la suerte de presenciar grandes faenas, pero no me atrevería a decantarme por una de ellas. Entre las más recientes no cabe duda que las despedidas del coso gijonés de Enrique Ponce y Julián López, "El Juli", han sido un éxito rotundo.

¿Cómo valora la gestión de la empresa Circuitos Taurinos al frente de El Bibio?

Muy positiva. Con Circuitos Taurinos se logró recuperar la feria de Begoña y subir su nivel. También destacaría los precios y abonos especiales que se han impulsado para los jóvenes. Y es de agradecer que se haya aumentado la feria de este año en un festejo

Desde 2013 forma parte del equipo gubernativo con sus compañeros del Cuerpo Nacional de Policía y en los últimos años estuvo como delegado de documentación y actas. ¿Alguna anécdota o altercado que precisase sanción?

El público que asiste a la plaza de toros de El Bibio suele ser muy respetuoso y entendido, sin embargo, en una ocasión se tuvo que expulsar a un espectador de su localidad que se encontraba causando molestias a otros aficionados, alterando gravemente el orden en los tendidos.

Todos los años hay manifestación antitaurina. ¿Teme que los aficionados a los toros sufran alguna agresión de los que protestan?

Con el dispositivo de seguridad que se establece por parte de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se trata de garantizar por un lado el derecho de los aficionados a asistir a espectáculos taurinos y por otro el derecho de reunión y manifestación de los antitaurinos. Hasta la fecha, no me consta que se haya registrado ninguna agresión y estoy seguro que este año no será diferente.

¿Cuál es su trayectoria en el Cuerpo Nacional de Policía?

Ingresé en el cuerpo el 11 de septiembre del año 2001, el mismo día del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Estuve destinado en la lucha antiterrorista en el País Vasco hasta el año 2006, fecha en la que vine destinado a Gijón, donde he desempeñado distintas responsabilidades en las Brigadas de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana e Información. Con motivo de mi ascenso a Inspector Jefe, tras una breve estancia en Ponferrada, estuve destinado durante dos años en la Comisaría de Langreo, regresando nuevamente a la comisaría de El Natahoyo Gijón en el año 2023.

