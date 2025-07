Valcárcel reivindica al feminismo contra lo "hiperpatriarcal" de las guerras

"El mundo nos necesita, porque reproducir la dinámica hiperpatriarcal de la guerra donde todo atisbo de derechos individuales de las mujeres se pierde no puede ser un peor escenario para nosotras. Cada vez que suenan los tambores de guerra, las libertades de la guerra se van a cero". Así cerró la filósofa Amelia Valcárcel la ponencia inaugural de la Escuela Feminista "Rosario de Acuña", que ella dirige, y que dejó un aforo completo en la Escuela de Comercio. La académica realizó un repaso histórico sobre las grandes guerras para razonar que "el feminismo necesita la paz" y que su agenda debe ser necesariamente antibélica.

La Escuela, con ponencias programadas de mañana y de tarde durante hoy y mañana, pone el foco este año en el contexto internacional y, también, en la "deriva" ideológica y el auge de discursos misóginos, especialmente, entre los jóvenes. Sobre esto último Valcárcel se limitó ayer a señalar que "admitir sistemáticamente el discurso ‘incel’ no es la mejor estrategia para entender el mundo" y que "probablemente" esta tendencia "coincide con la edad de la soledad, que es la de entre los 18 y los 23 años". "Esa soledad busca refugio en redes, y en las redes corre mucha basura, y una de esas basuras es el victimismo masculino", razonó. Será Agustín Zaragozá, profesor de Filosofía, quien ahondará esta tarde a las 17.00 horas con su ponencia titulada "Nuevos (o viejos) discursos misóginos en el imaginario de los jóvenes".

Para la inauguración de la Escuela con Valcárcel estuvo presente la alcaldesa Carmen Moriyón, y ambas saludaron a las dos exalcaldesas que se encontraban entre el público: Ana González y Paz Fernández Felgueroso. La forista promovió también un minuto de silencio en reproche a la violencia machista y tras acabarse de conocer en aquel momento, a primera hora de la mañana, de la muerte de una mujer de 86 años a manos de su pareja, sumado al crimen ocurrido la semana pasada en la ciudad tras la muerte violenta de Susana Sierra a manos de un individuo con quien se investiga ahora su vinculación afectiva.

La filósofa, en su ponencia, hizo un repaso a la historia bélica en Europa y ensalzó la labor de la historiadora Barbara W. Tuchman, autora del premiado "Los cañones de agosto", que acabó siendo una lectura de cabecera de John F. Kennedy al narrar cómo los conflictos, especialmente la I Guerra Mundial, surgen después de épocas de escalada de violencia ante potencias que deciden no rebajar el tono. "Esa primera Gran Guerra nos costó (a Europa) salir del dominio planetario", recordó la catedrática, que explicó, que, debido a eso, "el feminismo es pacifista". "Eso no quiere decir que cada mujer sea pacifista, conozco a muchas que no lo son, pero el feminismo sabe que para la libertad de las mujeres se necesita la paz", aseguró la conferenciante, que cerró su charla con una petición a las asistentes: "Léanse siempre la página de internacional del periódico. Está bien ocuparse de lo que está cerca, pero lo que ocurre más allá también incide en nuestras vidas de modo absoluto".