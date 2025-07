Una década de amor al arte, así es la galerista Bea Villamarín

Llevaba cerca de siete años en la Galería Van Dyck cuando decidió iniciar su propia aventura. Fueron unos meses, al principio, establecida en un piso, hasta que pudo adecentar el local actual de la calle San Antonio. Cumple ya Bea Villamarín una década al frente de su propia galería, y un total de 17 años en el sector del arte. Y para celebrarlo propone una doble fiesta. La primera, esta tarde, desde las 19.00 horas, con la inauguración de la muestra colectiva "25 artistas. Un mismo formato". Y mañana, con una fiesta especial, con artistas, amigos y gente vinculada a una galería que tras diez años de vida ya se ha hecho un hueco importante en la ciudad.

"Lo que más me gusta de este trabajo es su dinamismo. Al final haces un poco de todo. Me gusta mucho la parte de números y más administrativa, pero también la artística y el trato con la gente y las ferias", destaca Bea Villamarín.

Iba su camino en la vida por una rama encaminada a las Ciencias, reconoce la galerista, hasta que circunstancias de la vida le llevaron a estudiar Historia del Arte. "En Van Dyck aprendí muchísimo, y cuando me sentí preparada, inicié este proyecto", recuerda sobre este modo de vida, que le ha permitido, por ejemplo, viajar a ferias, como las de Estrasburgo o Los Ángeles. "De cara al futuro, como reto, tenemos en mente estar más presentes en redes sociales y participar en ferias de prestigio; deberíamos buscar algunas muy importantes, tanto dentro como fuera de España. Estar en ferias como ARCO y otras de nivel internacional es una meta que nos marcamos", detalla.

En estos diez años, Villamarín ha notado cómo la barrera de invertir en arte ha ido cayendo poco a poco. "No sabría decir si es algo más instalado a nivel social, o que va relacionado un poco con ese trato con nuestros clientes, que nos conocen y están a gusto", reflexiona Bea Villamarín. Y en esa línea detalla una de las mayores satisfacciones que le proporciona la galería. "Me engancha verdaderamente conseguir una venta, pero no por el hecho de vender en sí, si no por ver que cuando consiguen encontrar algo se van muy emocionados y contentos. Me gusta y es excitante que se vayan con esa alegría y felicidad", subraya.

Son 25 artistas los que integran la exposición que se inaugura hoy en su local. Están prácticamente todos con los que ha trabajado en esta década, y alguno de los que empezarán a participar próximamente. ¿Y qué tres destacaría o le han marcado? "Es difícil de seleccionar", responde entre risas Villamarín. Pero aún así se moja. "Estoy muy orgullosa de haber inaugurado la galería con Rubén Martín de Lucas y haberle tenido hasta ahora. Cuando empezó a exponer estábamos al mismo nivel, pero él ha corrido muchísimo, está en un punto muy interesante, y eso nos enorgullece", indica en primer lugar. "Y con Carlos Tárdez tengo un vínculo muy estrecho, cada éxito que él consigue es casi para mí uno propio. Y me emocionan las esculturas de Candela Muñoz", añade.

La galerista está abierta a todas las influencias artísticas, y esa variedad de estilos se aprecia en las muestras que cada mes o dos trae a las paredes de su "casa". Pero Bea Villamarín tiene claro lo que más le entusiasma. "La pintura, sin duda. Y aunque me tachen de clásica, me quedo con la pintura figurativa", comenta.