Henas Álvarez, cómica que ofrece su espectáculo hoy y mañana en La Laboral: "El machismo sigue en el humor, pero más en el ámbito privado"

La guionista, cómica, directora y presentadora Henar Álvarez estará hoy y mañana a las 20.30 horas en el teatro de la Laboral con "La Chochoctora", su primer espectáculo sobe las tablas en solitario. Conocida por participar en televisión en "Al cielo con ella", y en los podcast "El Olimpo de las diosas" y "Estirando el chicle", disfruta ahora de una experiencia que le lleva de gira por toda España, y que hace parada en Asturias.

-¿Ha notado el miedo escénico en su debut en solitario?

-Está siendo increíble. Actúe en varias ciudades de España, siempre me dejo Asturias para el final, por vinculación familiar. Miedo escénico no tengo, me encanta el escenario, es lo que más me gusta del teatro. Si algún día me cansó de trabajar 200 millones de horas, probablemente me quedaré solo con los escenarios.

-¿De dónde es su familia asturiana?

-De San Juan de la Arena. Y mi vinculación con Asturias es muy fuerte, porque hace años presenté con Rodrigo Cuevas el Festival de Cine de Gijón. Y tengo amigas en Mieres, que me lo paso bomba con ellas.

-¿Qué le gusta y qué se le pega de Asturias?

-Tengo sitios a los que escapo con mis amigas, pero me matarían si las descubriera. Lo que me gusta es ir de playa en playa, y de pueblo en pueblo, comiendo y descubriendo sus rincones. Y de Asturias se me ha pegado algo su acento y alguna palabra o expresión, como cuando decía mi abuela: "Anda y vete a rascar la peseta por ahí".

-¿Cómo surgió "La Chochoctora"?

-En la radio, en una sección, empezó como una broma, con una serie de tutoriales, porque tenía claro que quería hacer algo con el secuestro de la sexualidad de las mujeres, y qué mejor que el personaje de "La Chochoctora" y empezar a trabajar sobre él.

-¿Qué se encontrará el público en su espectáculo?

-Se van a reír muchísimo, eso lo puedo asegurar. Es un show completísimo, hay hasta número de bailarines y musicales. Y no falta hasta el monólogo al uso. Es una hora y media completa, y el show no decae en ningún momento.

-¿En qué momento se encuentra el papel y la representatividad de las mujeres en el humor?

-Gracias a los podcasts ha mejorado muchísimo la visibilidad. Pero hay que seguir peleando. Ahora las mujeres cómicas han vivido un periodo dorado, gracias a la radio y los podcasts, que es donde más oportunidades nos dieron. Salimos muchas voces nuevas, con mucho talento, y desde entonces no paramos de llenar teatros. Ahí sí mejoramos respecto a seis o siete años. Pero hay que seguir conquistando el patio, para llegar a otros espacios.

-¿El machismo está presente todavía en el humor?

-Está a la orden del día en el humor y en todos los sitios. Pero sí que al menos en el caso del humor se hace más en el ámbito privado. En grupos de chats de móvil o amigos. De manera pública te ponen la cara colorada por hacerlo, cosa que antes no pasaba. El machismo no ha desaparecido, es que se ha conseguido.

-Y para el día a día, como cantaba "Pereza", lo de "mejor reírse es lo más serio", ¿sigue siendo algo recomendable?

-Es que para mí el humor es un modo de vida. Es vital para todo. Desde para descargar una conversación seria, como para tomarme los problemas de otra manera, o conseguir que la gente me quiera.

-¿Hay algún tema que le aburra en el humor?

-No pongo límites a nada. Ahí está el arte del entretenimiento.