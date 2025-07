La llegada de Leonor a Gijón con el buque "Elcano" levanta pasiones: "Está bien conocer el barco, pero lo mejor sería verla a ella"

La llegada del buque escuela "Juan Sebastián de Elcano", con la Princesa a bordo, levantó ayer una ola de entusiasmo en Gijón. La ciudad vivió un acontecimiento histórico, que una multitud de vecinos de todas las edades y de visitantes de muchas partes de España no se quisieron perder en un claro ejemplo de "Leonormanía", como ya se conoce el fenómeno de pasión social que genera la heredera. El interés no solo descansó en que es la primera vez que la Princesa visita oficialmente Gijón sino también en "Elcano", que no atracaba en El Musel desde hace 24 años.

Por la izquierda, Carmen Gómez, Antonia Gómez, María Isabel Gómez e Irma Armayón, en un banco de los Jardines de la Reina. | JUAN PLAZA

Pero la expectación no solo era real o naval, también hubo motivos familiares. Es el caso del lucense Jaime Cociña, uno de los 76 guardiamarinas de la tripulación y compañero de la Princesa, y de su familia, trasladada a Gijón para la ocasión. "Ha sido muy emocionante. Después de tanto tiempo –seis meses–, teníamos muchas ganas de verle", confesó Mercedes Beiga, madre del navegante, para quien la bajada del buque fue "el momento más emotivo". Los familiares de Cociña no fueron los únicos entusiasmados, sino que "toda la gente estuvo muy atenta", señaló Nacho Cociña, padre del joven. "La gente nos da la enhorabuena, nos saluda y está muy orgullosa. Hay un ambiente muy agradable, muy acogedor", continuó.

Juan Villamando, Alicia Díaz y Ana González, ante las «Letronas».

Aunque muchos no pudieron acudir a El Musel, sí están encantados con el regreso a Asturias de la heredera al trono. "La aprecio mucho, pero no he podido ir a recibirla", aseguraba María Isabel Gómez. "Aunque me gustaría visitar el barco durante estos días, lo que más me apetece, si puede ser, es verla a ella", añadía. A Gómez y a sus amigas Irma Armayón, Carmen Gómez y Antonia Gómez les "gustan las visitas de los reyes y de sus hijas". E intentan verles cuando se dejan caer por la "tierrina". No obstante, todas ellas se conforman con presenciar a los guardiamarinas por las calles, que, como ellos mismos declararon, "están siendo muy bien recibidos".

Pero la llegada de la Princesa de Asturias a Gijón también causó sorpresa entre algunos ciudadanos. "Había leído algo, pero, la verdad, no sabía que llegaba justamente estos días", admitía la gijonesa Ana González. Sus amigos Alicia Díaz, también residentes en la ciudad, y Juan Villamando, de Tenerife, tampoco estaban al tanto de la visita de Leonor. "Nos alegramos de que descubra Gijón. Es lo mejor de lo mejor", decían, entre risas. "Si la visita de Leonor y ‘Elcano’ es algo positivo y con un buen fin para la ciudad, estamos encantados", remataban.

Algunos de los turistas que durante esta época pasean por la ciudad también descubrieron ayer la presencia de la Princesa. "Nos hemos enterado de casualidad", contaba Susana Gutiérrez, que, junto a sus amigos, llegó desde Madrid a pasar unos días. Pero, al conocer la noticia y ver a los guardiamarinas paseando por las calles, admiten que les entró "la curiosidad". "Depende de la cola que haya, intentaremos entrar al barco. Un poco de interés sí que tenemos", reconocía Ana Lunas, con el asentimiento de sus acompañantes.

Guillermo Libedinsky, Iria Libedinsky y Cristina Solas llegaron desde Palma de Mallorca a conocer Asturias. Y ayer pasaron el día en Gijón. "Habíamos leído alguna noticia fugaz", contaba él, en referencia a que la familia sí sabía que Leonor iba a pasar por la ciudad. Sin embargo, no tenían conocimiento de que el barco se podía visitar. "Nos encantaría, nunca hemos visto un buque", comentaba Solas, al enterarse de la posibilidad de conocer la embarcación. Durante estos días, aseguraron, se acercarán a ver el buque escuela por dentro.

El entusiasmo que ha suscitado esta visita durará hasta el lunes, cuando Leonor partirá a Marín (Pontevedra), previa parada en El Ferrol, para poner fin a su formación naval. Mientras, todos los ojos de Gijón y del resto de Asturias seguirán puestos en el puerto de El Musel.