Metrópoli, capital mundial del cómic

El festival Metrópoli Gijón lleva once años disfrutando de la primicia en Europa de los estrenos de "Marvel", pero este año la organización ha ido más allá, consiguiendo el primer cómic de "DC" creado en exclusiva para un evento. Durante la conferencia los autores del cómic, con el costarricense Dan Mora a la cabeza, han presentado las diferentes portadas del número, muy inspiradas en Gijón y sus monumentos. Sale "Batman" sobre la estatua de Pelayo o el propio Hombre Murciélago, Wonder Woman y Superman posando junto al "Elogio del Horizonte" o "Solidaridad". Por parte de la organización se esperaba una afluencia masiva, y los fans no han fallado a la cita de ayer, en la que también se dio el pistoletazo de salida a la Comic Con.

La presentación de uno de los cómics con una portada de Batman, Superman y Wonder Woman en la escultura «Solidaridad» de Gijón. / M. M. / Juan Plaza

"Hemos venidos desde Barcelona a ver la Comic Con y a comer Cachopo", comentaba Juan Rojas, quien junto a su amigo Agustín Vigo ha viajado desde la Ciudad Condal para la ocasión. "Recorremos España siguiendo este tipo de eventos porque es lo que nos gusta", señalaron a la espera de que aparecieran los protagonistas para dar una conferencia abierta al público sobre esta serie de estrenos literarios.

Por la izquierda, Mario Martín y Óscar Fernández, en el pabellón de la Comic Con. / | M. M. / JUAN PLAZA

Aunque la Comic Con no solo es un espacio para los seguidores más dedicados. El público casual y curioso tampoco se ha querido perder la ocasión. "Venimos desde Oviedo para ver un poco lo que hay, aunque no entendemos mucho del tema", declaraba Paula Pedregal mientras paseaba por los diferentes puestos del evento. Entre estos puestos, destacan numerosas casetas para comprar ediciones especiales de algunos comics, camisetas retro e infinidad de productos de coleccionista hechos a mano. Además de otros destinados al ocio, como los de "Star Wars" o "Dragon Ball", donde se pueden obtener fotografías con caballeros Jedi o el mismísimo Son Goku, el protagonista de Dragon Ball, respectivamente.

Otro de los grandes atractivos del festival son los numerosos visitantes que acuden con sus mejores "cosplays". Es el caso de Rin, Aubrey, Josi y Daniel, quienes acudieron caracterizados como sus personajes favoritos de la saga "The Legend of Zelda", un popular videojuego. El anime japonés "Attack on Titan" también tuvo su representación con Mario Martín y Oscar Fernández. "Venimos cada año porque el ambiente es increíble", afirmaban antes de posar realizando el icónico saludo de la serie. Seguidores del arte de la lucha medieval como Diego Arias y Nolan García tampoco dudaron en acudir para posar orgullosos con sus espadas.

La oferta de Metrópoli es variada. Los asistentes también pudieron aprender un poco más del ajedrez bajo los consejos del "Gran Maestro" español, José Carlos Ibarra, quien compartió su historia y reveló algunos de sus trucos para conocer mejor el juego. El festival ya ha dado el pistoletazo de salida y se alargará hasta el próximo domingo con un cartel muy atractivo, repleto de talleres y de visitas de grandes personalidades, como Luis Posada, el actor que dobla a Dicapiro, o Isaac Sánchez, más conocido como "Loulogio".