El PSOE pide subir de los 17 a los 19 años el tope para ir gratis en Emtusa

El PSOE quiere aprovechar la modificación del reglamento de aplicación de tarifas en Emtusa que se llevará al próximo Pleno para realizar ajustes en las condiciones de acceso al bono social para, vía enmienda, promover que la actual gratuidad para jóvenes pase de tener el tope en los 17 años a tenerlo en los 19.

"Fue un gobierno socialista quien en su momento abrió el camino de la progresividad elevando la gratuidad de los 13 a los 17 años y ese camino debe ser imparable", defendía ayer la edil socialista Marina Pineda al anunciar esta iniciativa.

Pineda, además, retaba al gobierno local a asumir su propuesta justo en este momento "para demostrar un compromiso real con el fomento del transporte público". No hay que olvidar que el pasado día 1 el precio de los viajes con bono o abonos de Emtusa se duplicó al dejar de contar con el descuento del 50% que se confinanciaba con las ayudas del Estado. Ayudas que Gijón no pidió en la nueva convocatoria ya que se exigía como condición tener la zona de bajas emisiones activa y con regimen sancionador en aplicación. La subida de tarifas no afecta a la gratuidad para menores de 17 años que paguen con tarjeta ciudadana. La novedad es que, además, pasan a ser gratuitos los viajes con la tarjeta Conecta para menores de 15 de años.

En cuanto al ajuste del bono social la sorpresa del PSOE está en que se tramite ahora cuando la propuesta inicial se planteo hace diez meses.