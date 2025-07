Leonor vive su reencuentro más especial en Asturias: así se vio con su hermana Sofía tras la llegada del "Elcano"

La visita de la Princesa Leonor a Gijón a bordo del buque escuela "Juan Sebastián de Elcano" no depara más que sorpresas. La princesa recibió ayer una visita muy especial para ella. Su hermana, la infanta Sofía, se desplazó a Asturias para un emotivo reencuentro después de meses separadas. Ambas se dejaron ver por la noche en la Casona de Jovellanos, un popular establecimiento gijonés del barrio de Cimadevilla.

"Aún con el corazón lleno de emoción queremos dar las gracias a su alteza real la princesa de Asturias, doña Leonor, y a la infanta doña Sofía por el inmeno honor de su visita a la Casona de Jovellanos, en pleno corazón de Gijón", escribió el establecimiento este mediodía en sus redes sociales. Según explicaron, las dos jóvenes acudieron al local junto a otros compañeros guardamarinas para disfrutar de la comida lo local. Todos ellos no dudaron en fotografiarse con la dueña del local, Luisa Acera Fernández.

"Gracias por su simpatía, por su amabilidad y por dejarnos formar parte de un recuerdo tan valioso", remarcaron desde la Casona. Y concluyeron: "Gijón, su gente y nuestra casa no olvidarán este día".

La llegada del "Juan Sebastián de Elcano"

La llegada del buque escuela "Juan Sebastián de Elcano", con la Princesa a bordo, levantó ayer una ola de entusiasmo en Gijón. La ciudad vivió un acontecimiento histórico, que una multitud de vecinos de todas las edades y de visitantes de muchas partes de España no se quisieron perder en un claro ejemplo de "Leonormanía", como ya se conoce el fenómeno de pasión social que genera la heredera. El interés no solo descansó en que es la primera vez que la Princesa visita oficialmente Gijón sino también en "Elcano", que no atracaba en El Musel desde hace 24 años.

EN IMÁGENES: Así fue la llegada de la Princesa Leonor a Gijón en "Elcano" / CASA REAL

Pero la expectación no solo era real o naval, también hubo motivos familiares. Es el caso del lucense Jaime Cociña, uno de los 76 guardiamarinas de la tripulación y compañero de la Princesa, y de su familia, trasladada a Gijón para la ocasión. "Ha sido muy emocionante. Después de tanto tiempo –seis meses–, teníamos muchas ganas de verle", confesó Mercedes Beiga, madre del navegante, para quien la bajada del buque fue "el momento más emotivo". Los familiares de Cociña no fueron los únicos entusiasmados, sino que "toda la gente estuvo muy atenta", señaló Nacho Cociña, padre del joven. "La gente nos da la enhorabuena, nos saluda y está muy orgullosa. Hay un ambiente muy agradable, muy acogedor", continuó.

Y así, entre los reencuentros familiares, de una forma más discreta por obvias razones ligadas a la preservación de la seguridad e intimidad, se dio el de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Las dos hermanas de la Familia Real pudieron verse tras largas semanas viviendo caminos separados. Y, para ello, no había mejor escenario que una sidrería en el barrio más emblemático de Gijón.