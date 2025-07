Las familias plantan cara ante el "desahucio" de Los Campos

Indignadas y preocupadas se muestran las familias del centenar de escolares del colegio Los Campos ante un reajuste en el plan de obras de la rehabilitación del edificio que puede obligar a que el alumnado tenga que ir desplazado a otros centros el curso que viene. Las familias no están dispuestas a permitir este "desahucio educativo", como lo califican y exigen explicaciones al Ayuntamiento, como responsable de las obras. "No vamos a permanecer en silencio ante una situación que vulnera el derecho a una educación estable, accesible y digna. Reclamamos acciones inmediatas, no más excusas ni retrasos", indican en un comunicado público que firma Silvia Lodos como presidenta de la AMPA del colegio Los Campos.

Las familias cargan sobre todo contra la "gestión deficiente" del Ayuntamiento con esta obra y replican que la opción que se les propone desde ese ámbito "no solo compromete la continuidad del curso escolar, también representa un golpe a la estabilidad emocional y educativa de nuestros hijos e hijas". Su rechazo al traslado es frontal.

La rehabilitación integral del colegio Los Campos es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Gijón y que cuenta con tres millones de financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Tras una complicada tramitación, las obras comenzaron el pasado mes de enero con una organización que permitía compatibilizarlas con la actividad escolar. Sin embargo, con los primeros trabajos se detectaron problemas en la estructura que imponían asumir un trabajo extra de refuerzo estructural. Eso, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, llevó a promover un modificado de la obra que le sumaba 970.000 euros –elevándolo hasta los 6,6 millones– y tres meses más de plazo.

Pero el mayor problema es que para la empresa encargada de la obra esa reformulación de los trabajos a ejecutar es incompatible con que el alumnado siga en clase. Por eso, como explicó el edil de Infraestructuras Gilberto Villoria el pasado viernes en comisión a preguntas de Podemos, el Ayuntamiento había pedido ya en abril a Educación la reubicación del alumnado para el próximo curso. La contestación de Educación, dice el gobierno local, fue un sí verbal que no llegó a consolidarse ante el cambio de dirección en la consejería.

Falta de transparencia

Que de una situación que se sabía desde abril se hubieran enterado las familias solo hace unos días es otra de las críticas del AMPA, que denuncia "la absoluta falta de transparencia y diálogo con las familias", "la incapacidad del Ayuntamiento para cumplir con los plazos y compromisos adquiridos" y la "inexistencia de una alternativa concreta que garantice la continuidad educativa del alumnado en su entorno habitual".

Desde la Consejería de Educación se ha planteado ahora habilitar seis aulas en una zona anexa al centro que se complementarían con dos aulas modulares. "La información que manejamos las familias es que eso no supone peligro para nuestros hijos e hijas pero queremos información clara", explica Lodos.

La constructora le pone reparos a esa opción, y así lo ha comunicado. Por eso hay prevista para la semana que viene una reunión entre la empresa, el Ayuntamiento, Educación y el centro para analizar las opciones que hay sobre la mesa y tomar decisiones.

En todo caso, las familias ya tienen claras sus exigencias. Una primera y fundamental pasa por tener "una solución inmediata que evite el traslado" garantizando la permanencia en el centro de su alumnado. Y la otra es que, de manera urgente y por un órgano independiente, se realice una auditoría que "esclarezca los errores cometidos con la obra y establezca medidas correctoras".