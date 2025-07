Manuel Cañete Pantoja, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos: "Con Naval había un acuerdo y los acuerdos están para cumplirlos"

Manuel Cañete Pantoja (Mieres, 1960) es el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana de Gijón (FAV). Inicia la conversación hablando de una preocupación inmediata para los vecinos, la del "Gijón festivo".

-¿Qué le preocupa?

-El tema del Paseo Gastro y Cimavilla. En campaña electoral Carmen Moriyón nos dijo que se había fallado en el modelo de participación y en el diálogo con los vecinos y vecinas. Desgraciadamente dos años después estamos en las mismas o peor. Toman decisiones y, a toro pasado, pretenden que las aplaudas o te sumes a ellas. Cuando se cerró Cimavilla con el anterior gobierno municipal, los que hoy gobiernan, apoyaron a los vecinos con sus justas demandas de que se les diera solución de accesibilidad por la calle Claudio Alvargonzález.

-Prosiga.

-Está en entredicho también, incluso por una parte de la hostelería, los macroconciertos que se escuchan en barrios muy alejados de donde se celebran. O somos capaces de buscar la eficiencia entre el modelo de fiesta y de verano y el descanso y la vida tranquila, o estamos cometiendo un error. Hay que sentarse a ver qué es y qué no es sostenible, con la ordenanza de ruido encima de la mesa.

-¿Y las fiestas de barrio?

-En cuanto a las fiestas de barrio, entendemos que tiene que haber una fiesta grande por barrio, no tres o cuatro al año, como ocurre en Nuevo Gijón, lo que genera un problema. Gijón no puede ser una terraza. Cuando se peatonalizó La Merced no se puso ni un solo banco, se les quitó aparcamiento a los vecinos y lo hicieron para la hostelería, para un negocio. Y no hablemos de las peleas que hay en la calle Marqués de San Esteban. No puede ser que un bar en plena zona urbana se convierta en discoteca nocturna y en café para churros por la mañana, porque se generan focos de conflicto. Los taxis se niegan a coger servicios ahí a ciertas horas.

-¿Hasta qué punto echan en falta esa participación?

-Con Guzmán Pendás hicimos un reglamento de participación en tres meses. ¿Qué pasó con aquel reglamento? Nunca más hemos vuelto a saber del mismo; está sin aprobar. Estamos como hace dos años.

-¿Cómo ve la evolución en estos dos años?

-A veces no se notan los cambios más allá de los titulares. A veces en áreas que no son propias de la competencia municipal, pero donde sí es fundamental que como Ayuntamiento se intervenga, como el solarón o los accesos a El Musel.

-Vayamos por partes. Solarón.

-En todo lo relativo al Solarón ha cambiado el discurso de precampaña electoral y postcampaña. Ahora tenemos casi la misma edificación que había en el plan Junquera porque el Ministerio no renuncia a nada y parece que el resto da con los platillos celebrándolo. Recuerdo a la Alcaldesa defender un gran parque para el Solarón y lo que estamos viendo es que lo que hay es un jardín ancho y no se está peleando por cambiarlo.

-¿Y los accesos a El Musel?

-No se está haciendo nada. ¿Cuánto hace que nos prometió Alejandro Calvo que iba a tener un proyecto nuevo? Se lo dijo a la Alcaldesa y estaban todos tan felices. Y no sabemos nada y nos hemos dedicado a pelearnos varios meses por una franja de Naval Azul. Lo que tiene que decir la Autoridad Portuaria es qué pretende hacer con el Puerto. Y no es que lo digamos nosotros, es que se dijo en el teatro Jovellanos por parte de todas las fuerzas políticas y también cuando nos acompañaron al Muselín con la pancarta de ‘Pirólisis no’ por parte del PSOE y de Foro. No queremos este modelo industrial que se está imponiendo en el Puerto. Que nos digan qué se pretende hacer en el Puerto, si lo vamos a convertir en un polígono industrial al uso. ¿Y qué hacemos con las parvas de carbón y minerales que hay ahí, que lo estamos viendo en la costa y en el aire? Cuando parece que en estos meses toda la guerra estaba en si se había comprado o no una franja de 3.848 m2.

-El Consejo del Puerto acaba de ceder. ¿Qué opina?

-Había un contrato y los acuerdos están para cumplirlos. El grado de conflicto al que pretendió llevar la Autoridad Portuaria a la ciudad de Gijón era paralizar otro proyecto más. Uno más. Gijón es una ciudad que no ha salido todavía del siglo XX y estamos ya a mediados de 2025. Se ha quedado anclada en un modelo del siglo XX. Sólo basta darse un paseo por la estación provisional, que lleva ya diez años de más.

-¿Qué opina del proyecto municipal de acondicionamiento provisional de Naval Gijón?

-Esto se hizo en el Solarón en su día, exactamente igual. Y el Solarón ahí sigue, con unos pasillos transitables y una zona para perros amplia y sirve para montar la fiesta de Navidad y el año pasado nuestra fiesta de vecinos. Pero poco más. Espero que en el caso de Naval Gijón no sea solamente para eso. Pero es cierto que también de alguna manera se agradece que ciertos espacios estén bien mantenidos. Y esto lo enlazo con algo que no se está haciendo, que es todo el resto del Solarón que está abandonado y deteriorado; bien habían podido echar ahí unos camiones de tierra y habilitarlo. Pelayo Barcia ha hecho referencia al problema de aparcamiento que enfrenta Gijón en el verano. Lo que es inadmisible es que los coches se metan en la parte habilitada del Solarón y no pase nada, pero también es inadmisible tener un erial como ese otro terreno deteriorado del plan de vías y no se habilite para utilizarlo por ejemplo como aparcamiento. El Ayuntamiento tiene que trabajar en eso con la Consejería y con el Ministerio.

-¿Qué opina de la subida del precio del bono del autobús por no activar la zona de bajas emisiones de La Calzada?

-Pelayo Barcia hace valer un acuerdo que está relacionado con los vecinos de La Calzada de no sancionar hasta que esté el soterramiento del vial de Jove. Pero es que el vial de Jove soterrado ya no lo vamos a ver. La realidad es que vamos a pagar el billete de autobús más caro y eso va en contra de la apuesta por el transporte público. De la zona de bajas emisiones no tenemos el reglamento y no se está explicando bien quién va a ser sancionado en caso de que entre en vigor, que es potestad del Ayuntamiento: los vecinos no serían sancionados. Quien hipotéticamente lo va a ser es el vehículo que entre de fuera y no tenga la tarjeta medioambiental. Esto lo están haciendo muchas ciudades: protegerse. El Consejo Sectorial de Movilidad, instrumento de participación, se ha reunido una vez en lo que va de mandato. Para presentarse.

-Los días con peor calidad del aire están asociados a la contaminación industrial.

-Se cumple la norma, pero se está muy lejos de lo que manda la Organización Mundial de la Salud, sólo hay que pasarse por El Lauredal para verlo.

-Hablemos de acceso a la vivienda.

-Tenemos algún proyecto como el Plan Llave, controvertido, pero es algo. Desde mi punto de vista el planteamiento es erróneo. Tiene que haber una concejalía de vivienda. Es una necesidad. Los precios de venta y alquiler son ahora un elemento de expulsión de los chavales de la ciudad. Y la incidencia de los alquileres turísticos. Sé de personas a las que sólo le han hecho un contrato de diez meses, porque en verano alquilan la vivienda a otro precio. Lo que estaba ocurriendo en Madrid, Barcelona, Levante o Andalucía, está ocurriendo en Gijón ya. Y tenemos que evitarlo. Me parece insuficiente lo que se está haciendo. Hemos dejado de construir vivienda pública, y ahí está el motivo. La hemos convertido en una mercancía más cuando es una necesidad.