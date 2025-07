"Elcano" mantiene la pasión por visitarlo hasta el último día en el muelle gijonés: "Las horas de cola merecen la pena"

Pocas actividades han levantado tanta pasión este fin de semana en Asturias como la visita a Gijón de la Armada española. Y tal parece que tres días no fueron suficientes porque hubo quien ayer apuró hasta última hora para descubrir los secretos del buque escuela "Juan Sebastián de Elcano". El bergantín-goleta fue "todo un éxito", reuniendo solo el primer día a 3.600 visitantes, aunque la impresionante fragata "Blas de Lezo" tampoco dejó a nadie indiferente.

"La fragata es muy interesante, pero ‘Elcano’ está a otro nivel. Es una embarcación histórica", reconocieron Ángeles Prieto y María González tras realizar la visita. Las gijonesas fueron de las primeras en acceder en el día de ayer. Llegaron al puerto sobre la una y media, conscientes de la expectación que provocan ambas embarcaciones y de las largas colas que se habían registrado los días anteriores. "A las tres abrieron las puertas y entramos enseguida. Son grupos de unas cuarenta personas, así que va rápido. Primero entras al ‘Elcano’ y luego vuelves a hacer otra cola para la ‘Blas de Lezo", explicaron.

María González y Ángeles Prieto. / Juan Plaza

En el buque escuela la visita era libre, mientras que en la fragata la tripulación ejercía de guía para explicar los entresijos de una embarcación que forma parte de las maniobras de la OTAN. En el caso de las gijonesas, entre el tiempo de espera y las visitas, echaron en el puerto más de tres horas. Aún así, "merece mucho la pena".

Igual de asombradas salieron las pequeñas Marta y Sara Olego, de 9 y 6 años. Ni siquiera la hora y media de cola les hizo aborrecer en los más mínimo la visita. "Nos gustó mucho", reconocieron. Sin embargo, a la hora de elegir qué embarcación les gustó más, las hermanas tuvieron más discrepancias. Mientras la mayor optó por la fragata, para la pequeña fue mucho mejor "el barco de la Princesa".

Jorge Casarreal y Beatriz Suárez. / Juan Plaza

Ambas prestaron atención hasta el más pequeño de los detalles. Como los nombres que aparecen en los mástiles de "Elcano". "Asturias, Blanca, Nautilus y Almansa", explicaron a la salida. Marta incluso retrató la placa de Asturias con su cámara fotográfica. "En ‘Elcano’ solo puedes estar en la cubierta, pero te dejan tiempo para verlo con detalle. En la fragata vas con un guía y hay espacios en los que no puedes hacer fotos. Aunque te lo explican todo muy bien, sí hay a ciertas preguntas que no responden", apuntaron sus padres, Inés Álvarez y Sergio Olego. Entre esas cuestiones no faltó el interés por dónde se encontraba la Princesa Leonor.

La familia era también natal de Gijón, y es que ayer fueron principalmente asturianos los que se acercaron a disfrutar de las visitas. "Decidimos venir hoy porque dimos por hecho que si había buen tiempo la gente iría a la playa y habría menos cola, pero no fue así", comentaron Beatriz Suárez y Jorge Casarreal mientras esperaban. Al final, "esto es un acontecimiento excepcional y lo hacemos con gusto".

Javier Artime se hace un selfi con el barco junto a Ana González, Teresa Artime y Adrián Carbadillo. / Juan Plaza

Para Casarrea, además, esta fue una visita muy especial. "Estuve en ‘Elcano’ hace cuarenta y dos años cuando hice la mili en la Armada, quién me iba a decir a mi que ahora podría volver a subir en él", comentó emocionado.

Pero no todos los visitantes se animaron a aguantar las largas horas de espera. Muchos se conformaron con hacerse una foto con el "Juan Sebastián de Elcano" desde la lejanía. Fue el caso de los hermanos Teresa y Javier Artime, quienes acudieron acompañados de sus parejas y su madre. "Mi padre estuvo embarcado en ‘Elcano’ y en mi casa siempre oí hablar de él, no podía no venir" , comentó esta última.