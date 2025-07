Abrazo a Mariano Antolín en la Semana Negra

"El mundo es menos divertido sin estar Mariano". Así habló sobre la pérdida del escritor y traductor gijonés Mariano Antolín Rato su hermano Juan, en el homenaje que el autor fallecido el pasado mes de enero a los 81 años, recibió ayer en la Semana Negra. "Un abrazo simbólico, ahora que no está", en palabras del director del certamen, Miguel Barrero para quien fuera uno de los iconos de la contracultura española y traductor de la generación beat y underground estadounidense. En el acto se rememoró su trayectoria, con dos etapas literarias diferenciadas y también se anunció la publicación en octubre de su novela póstuma, "Un silencio visible". Icono de la contracultura española nacida en la década de los años sesenta del siglo pasado y uno de los introductores en España de la generación beat y el underground estadounidense, de Mariano Antolín Rato hablaron ayer en la Semana Negra además de su hermano, su último editor, Jorge Salvador Galindo y el escritor y periodista Jesús Palacios.

La faceta humana del autor la glosaron su hermano y su mujer –que no le gusta que le digan viuda– María Calonjes en la carta que Juan Antolín leyó a los asistentes dado que ella no pudo acudir por su estado de salud. La ovación no se hizo esperar tras la lectura de la carta en la que la mujer explicaba que "Mariano disfrutó, sufrió y enriqueció la literatura intensamente, igual que vivió su vida, nuestra vida, como era él. Escribir siempre fue su mundo y no puedo dejar de agradecer el que me hiciese partícipe. Lo echo mucho de menos. A él le gustaría este reconocimiento, pero sobre todo, le gustará que se le recuerde por sus letras, sus libros, sus ensayos, sus artículos, donde se desnudaba para vosotros. Seguro que este homenaje le saca una sonrisa".

Jesús Palacios lo definió como "escritor e intelectual de selectas minorías" y como "uno de los autores más rupturistas y vanguardistas de las letras castellanas a mediados de los 70", cuando los lectores se sorprendían de que alguien escribiera así "en la España de Franco". También recordó la evolución que tuvo hacia una segunda etapa literaria distinta de aquella primera, pero "igualmente arriesgada en el género fantástico y de la ciencia ficción", además de referirse también a su faceta "proselitista, con mucho valor, del consumo de las drogas psicotrópicas, de la libertad de expresión, de la libertad para acceder también a esos mundos psicodélicos que el uso recreativo de las drogas permite y permitía y de las que él fue uno de los grandes defensores en nuestro país junto con su colega y amigo Antonio Escohotado".

Asunto este último que desmitificó su hermano, Juan Antolín, quien recordó las consecuencias y secuelas por el consumo de drogas de su hermano, drogas "que no influían en su literatura, porque lo que haces con la droga no te vale ni para escribir ni para trabajar", recordando cómo e n una ocasión, colocado, el escritor estuvo cuatro horas intentando darle la vuelta en un tocadiscos a un LP. Logró desengancharse "a huevo", aunque manteniendo "una postura muy clara sobre la legalización, y quien se enriquece con estas cosas".

Sobre su novela póstuma, "Un silencio visible", el editor Jorge Salvador explicó que "no sólo sigue la estela de sus últimos libros, sino que también recupera el estilo vanguardista de sus primeras obras".