Candela Álvarez Soldevilla, coleccionista de arte: "Mi mirada ante el arte contemporáneo no es que sea correcta, es que es mía"

La gijonesa Candela Álvarez Soldevilla es una de las coleccionistas de arte contemporáneo más relevantes en el territorio nacional. Prueba de su labor en la difusión de las nuevas expresiones artísticas y los jóvenes creadores fue la Medalla al Mérito en las Bellas Artes que recibió en 2023. Tras participar ayer en el curso sobre arte contemporáneo de la Universidad de Nebrija en Avilés, hoy a las 19.30 horas inaugura en la Sala 2 del Centro de Cultura Antiguo Instituto la exposición Studiolo, con algunas de las piezas de su impresionante colección particular.

-¿Qué significa esta exposición de su Studiolo que se inaugura hoy en el Antiguo Instituto?

-Es una coronación de la itinerancia de la colección. Ha estado últimamente en el Cervantes de Munich, ahora hay una parte en el Cervantes de Varsovia y que hayan venido 155 piezas a Gijón es un honor tremendo. Es mi ciudad me vuelve loca y tengo verdadera obsesión con que salga más en el mapa y darle más barniz cultural. Este es mi granito de arena. Yo intento colaborar en lo que pueda y esta colaboración es preciosa, precisamente, porque se trata de Gijón. Además, me encanta el edificio y me encanta el espacio.

-¿Con qué se va a encontrar allí el público al ver su colección?

-Con una selección de obras de distintos periodos de la historia del arte, desde comienzos del siglo XX hasta obras de artistas muy, muy jóvenes. Desde los "ismos" a artistas que ahora están creado. Creo que el más joven todavía está en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, a cuya exposición de fin de curso voy todos los años. Siempre me gusta algún artista y siempre les compro, porque lo más importante es apoyar.

-¿Cómo es eso de apoyar?

-Yo empecé o a comprar sin ánimo de coleccionar, no tenía ni idea. Luego te das cuenta de que tienes un número mas que importante de obra. Pero llega un momento en que ya no es suficiente con comprar, quieres implicarte mucho más, apoyar a los artistas, a las galerías y a que el mudo del arte se mueva. Mi "leit-motiv" es apoyar todo lo que pueda y difundir. Lo hago a través de la colección, con visitas guiadas, en distintos foros... Para transmitir un poco mi entusiasmo y mi pasión por el arte a la gente. Y siempre, subrayando que no hace falta coleccionar. Si compras, mejor, por el apoyo, pero tenemos impresionantes museos y galerías.

-¿Pero cómo es eso cuando va a las exposiciones de final de curso del Bellas Artes?

-Llevo yendo bastantes años. Y allí descubro a artistas que más o menos no conoce nadie, que están empezando, y me gusta seguirles, ver cómo evolucionan. Si alguno que me gusta mucho, le vuelvo a comprar. Pero también voy todos los años a la Real Academia de España en Roma. Allí hay pintura, escultura, danza, de todo. Estoy tres días con ellos y descubro a muchísimos artistas maravillosos, a veces son muy conocidos y otras veces no lo son. No es un sitio de venta, pero me sirve para comprar después.

-Y de esa mirada atenta al arte más joven ¿qué conclusión saca del panorama actual?

-Creo que tenemos un panorama muy bueno, con gente muy joven con ideas. Aunque se diría que está todo inventado, no es así. Siempre hay cosas interesantes y con calidad. La cuestión es que esto no es como en el siglo XIX que había cuatro, ahora cada año sale mucha gente, aunque desgraciadamente algunos encuentran su sitio y otros, no. Pero sigue habiendo gente joven muy interesante.

-¿En esta contemporaneidad de multitud de formatos, tendencias, cómo lidia con esta complejidad?

-De forma muy sencilla. Me guío por lo que me gusta y lo que me llega al corazón y me da igual el soporte. Mi colección se llama Studiolo porque homenajea al hombre del Renacimiento. Ellos bebían de los clásicos, de Grecia y Roma, y hay que ir bebiendo de las fuentes de la historia para seguir avanzando. Aunque hablemos de arte conceptual, que siempre lo ha habido, y pueda caber en cualquier tipo de soporte, tiene que haber calidad en lo que se hace. Esto es lo importante. Es algo muy subjetivo, pero yo tengo mi mirada, que no es que sea la correcta, pero es la mía. Por otra parte, no estoy cerrada absolutamente a nada en el arte contemporáneo. La colección está dedicada a la cabeza, pero hay también muchas obras que no lo son. Para mí es la parte más importante del cuerpo, pero no quiere decir que solo coleccione retratos, "vanitas" o cerebros. A veces ante una obra nadie ve una cabeza pero yo sí la veo. Es algo muy personal, porque en mi colección nunca tuve asesores ni los tendré. Está hecha con mis errores, con mi criterio.

-Hay también artistas asturianos.

-Tengo debilidad por ellos, claro. Yo cuando compro solo me fijo en la obra, pero si es de un asturiano me emociona todavía más y me llevo una alegría. Tengo a Soledad Córdoba, a Breza Cecchini, a Isabel Gil, Avelino Sala, Federico Granell, Chechu Álava y Juan Fernández Álava, Kiko Miyares... A esta exposición vienen 155 obras, pero hay muchas más.