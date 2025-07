Eduardo García Salueña, director del festival Música Antigua Xixón: "Queremos acercar la música antigua a públicos diversos"

Eduardo García Salueña (Gijón, 1982), es el director del festival Música Antigua Xixón. Hace "un balance positivo" de la última edición del certamen, que acabó el pasado domingo.

-Organizar un festival de este tipo no debe ser tarea fácil. ¿Cómo está?

-Pues mira, un festival va mucho más allá de lo que puede percibir el público. Ellos ven las actividades que hay durante una semana, pero realmente la organización empieza varios meses antes. Nosotros todo el trabajo previo y fuerte lo llevábamos haciendo desde octubre o noviembre . La valoración final es positiva, entonces bueno, vamos a decir que cansados pero felices .

Dice que la valoración final que hacen es positiva. ¿Han cumplido los objetivos de esta edición?

-Hay unos objetivos generales del festival, como el de acercar la música antigua a públicos diversos, alejándonos de esa fama que tienen ciertas músicas de estar orientadas a públicos especialistas. No solo nos centramos en el ámbito urbano, también salimos a las parroquias rurales del concejo y la verdad que siempre encontramos mucha respuesta. Luego, hay cosas más específicas de esta edición. El hecho de seguir apostando por salirnos del concejo para visitar órganos históricos. La gente puede conocer de primera mano el propio instrumento y todo lo que es el conjunto patrimonial que lo rodea. En esta edición lo hemos hecho en el de la Iglesia de Santa María la Real de la Corte de Oviedo, y la verdad es que funcionó muy bien.

-Los niños también han sido protagonistas.

-Un empeño personal mío es visibilizar a los niños y niñas dentro de la música antigua. Tenemos el programa Peque Festival Antiqvo, que consiste en unos cursos y talleres para niños de entre 6 y 12 años. Para culminar, hacemos una representación de un cuento musical. Antes era algo más familiar, pero desde hace dos años lo hemos integrado como un concierto más. Fue el evento clausura de esta edición y se llenó por completo, por lo que estamos realmente orgullosos.

-Entiendo que promover la música antigua y el patrimonio cultural es también central para ustedes.

-Creo que uno de los atractivos que tiene la música antigua es que al tratar prácticas del pasado, debemos hacerlo utilizando elementos históricos. Cuando vas a un concierto de música antigua los grupos siempre tocan instrumentos con cuerdas de tripa, formas de tallar la madera que remite a la antigüedad … es decir, no utilizan instrumentos de la orquesta moderna. Ese es un punto importante para poder conectar patrimonio con música antigua. La localización es otro de los puntos. Buscamos que el recinto sea afín a la música para ofrecer una experiencia más completa. Si en el sur se dan conciertos históricos andalusíes, ¿por qué nosotros no nos vamos a poder fijar en el románico?

-¿Cuál ha sido la respuesta del público?

-En general, la gente está contenta. Hemos llenado prácticamente todas las actividades y hemos mejorado el sistema de obtención de entradas. Los únicos desencantos fueron sobre que las entradas se agotan enseguida, pero bueno, eso habla de la alta demanda de los conciertos. Las capillas rurales han gustado mucho. Además, hemos recibido sugerencias de habilitar transporte para llegar a Baldornón, pero por distintas circunstancias no se pudo. Son cosas que tenemos en cuenta. Es una maravilla que la gente se comprometa de esta manera. A mi me gusta hablar con el público y recoger cosas para mejorar en el futuro.

-No sé si ya le ha dado tiempo para poder pensar algo en la siguiente edición …

-Siempre hay cosas que no pudiste meter este año y quedan en la recámara para el futuro. No sé si para 2026 o para más adelante, pero siempre hay cosas pensadas. Estamos valorando retomar las danzas históricas. Pero bueno, todavía tenemos que tener una reunión de valoración cuando volvamos de vacaciones. Otra opción es incluir algún curso de fabricación de instrumentos. Son sólo algunas ideas que van surgiendo pero que todavía no se concretan en nada.