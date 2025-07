La infinita generosidad de Enriqueta Ceñal, la mayor mecenas que tuvo Gijón: puso una condición que la ciudad no puede incumplir

En mayo de 1989 el teléfono del desaparecido hogar de Nicanor Piñole y Enriqueta Ceñal, en la plaza de Europa, número 7, no dio tregua a la viuda del artista. Unos días antes, la prensa había informado de la decisión de donar al Ayuntamiento de Gijón la colección de obras de su marido, fallecido en 1978, que conservaba repartida en dos pisos. Era un lote de casi 800 bienes, con varias decenas de cuadros y centenares de objetos personales del pintor más relevante de la historia del arte de Asturias. La noticia había emocionado a su círculo más íntimo, que la llamó de inmediato para compartir la felicidad.

El 11 de septiembre de 1989 se firmó el acuerdo de donación ante un notario de Oviedo, con la condición de que el museo debía estar en un edificio "noble" y sin otras presencias que perturbasen la atención sobre el pintor. Es decir, el centro debía ser "exclusivamente monográfico". En caso de incumplir estas condiciones, el documento aclara que se puede revertir el acuerdo.

Enriqueta Ceñal y su marido, en 1973, de paseo por un pueblo para el reportaje fotográfico que realizó Alberto Schommer / .

En sus primeras declaraciones públicas, a "La hoja del lunes", Enriqueta Ceñal avanzaba la ilusión que le hacía la creación del museo en el edificio del antiguo Asilo Pola: "He entregado toda la obra de que dispongo al Ayuntamiento, una vez he conocido el proyecto detallado del museo. Puedo decir que se trata de una obra muy importante. Estoy satisfecha de lo que va a hacer el Ayuntamiento y creo que va a ser una sorpresa muy agradable para todos los gijoneses". Para que se produjera la donación de la colección valorada en más de 600 millones de pesetas, la elección del edificio del antiguo Asilo Pola fue determinante.

La prensa movilizó los primeros titulares a favor de la creación del museo en 1988, porque diez años después de la muerte del pintor no había rastro público de su obra. En marzo de 1983 se había inaugurado el centro dedicado a difundir y recordar la importancia del trabajo creativo de Evaristo Valle (1873-1951), y no había explicación para el vacío de Piñole en Asturias. El hecho de que el Consistorio apenas contara con 14 pinturas firmadas por el gijonés no ayudaba a romper con el olvido.

Esta exigua cantidad de obra en manos públicas no podía erigir un museo dedicado a la figura del artista. El entonces alcalde Vicente Álvarez Areces (PSOE) se movilizó para encontrar un edificio desde el que reivindicar y difundir la obra de Nicanor Piñole. El entonces presidente de la Fundación Municipal de Cultura, Ramón Alvargonzález, recuerda por teléfono a este periódico que fue una iniciativa personal del alcalde, que patrocinó los contactos directos con Enriqueta Ceñal, para tantear la posibilidad de una donación extraordinaria. Se barajó la instalación en el conjunto recién restaurado de La Trinidad. El inmueble parecía la mejor opción, pero era propiedad de la Caja de Ahorros de Asturias y la Consejería de Educación y Cultura del Principado entregó el edificio a Juan Barjola (1919-2004), insigne pintor extremeño. Este artista condicionó la donación de su obra a la íntegra dedicación a su persona de un museo, que debía ser inaugurado en 1988. Así sucedió.

Discurso de Ceñal durante la inauguración del Museo Nicanor Piñole / .

Alvargonzález mostró su contrariedad ante este movimiento, porque pretendía que el edificio de La Trinidad fuera para Piñole: "Me parece discutible la conversión de dicho conjunto, que es una de las escasas muestras del Barroco civil que aquí tenemos, en un museo monográfico de un pintor que no es de Asturias ni de Gijón", explicó a "La hoja del lunes", que se mostró como la cabecera más empeñada en la causa. Alvargonzález declaró que el Consistorio continuaría con la localización de un museo para Piñole y a la altura del Barjola. Era "irrenunciable" y añadió: "Podría buscarse un caserón o edificio antiguo digno, que albergar esa obra, que podría nutrirse con adquisiciones que haga el Ayuntamiento, pues son muchas las obras de Piñole existentes en colecciones particulares y las que tiene su viuda, doña Enriqueta Ceñal, en su poder". De esta manera dejó caer a la opinión pública que ya se orquestaba la solución a la falta de contenido del museo inexistente. Todo pasaba por la generosidad de Ceñal. Había que convencerla.

Contenido y continente debía resolverse al tiempo. Ceñal quería hacer la extraordinaria donación a cambio de un edificio único, dedicado en exclusiva a reconocer la obra de Piñole y Vicente Álvarez Areces cerró la operación en diciembre de 1988. El Ayuntamiento de Gijón anunció la creación del museo en el antiguo Asilo Pola, en la Plaza de Europa. "El acierto fue ofrecer ese edificio, cercano al espacio vital de Piñole. Ella vio perfecto ese edificio", recuerda ahora Ramón Alvargonzález.

La conversión de este espacio en museo supuso para Enriqueta Ceñal el compromiso que deseaba y solo entonces, con esa garantía cerrada, entregó las casi 800 piezas. La donación convirtió a Enriqueta Ceñal en la mayor mecenas de la historia de la ciudad, a pesar de la falta de reconocimiento de una mujer de cultura generosa y decisiva en la apertura de una colección única en España. El gesto de Ceñal es equiparable al que realizó otra gran mecenas del arte público español: Clotilde García del Castillo, que en su testamento donó todos sus bienes al Estado para la fundación de un museo en memoria de su marido, Joaquín Sorolla. Falleció en 1929 y en 1932 se inauguró el museo en la casa de la familia, en el centro de Madrid. De donde no se ha movido por el expreso deseo de la donante.

El asilo abandonado era el lugar perfecto para rendir homenaje al creador gijonés y reivindicar el valor de su pintura. No fue una elección al azar. Había vivido enfrente hasta el último día y pintó en varias ocasiones el edificio. La más célebre de todas ellas es la que hizo en 1944, con la gran nevada de finales de febrero, que después de 12 intensas horas cubrió la ciudad y, claro, la Plaza de Europa. El pintor sacó sus bártulos al balcón y tomó –con una pincelada espontánea y ágil– testimonio veloz de los efectos del fenómeno.

"Me parece que tanto por la ubicación como por el edificio ha sido un completo acierto la decisión que la obra de Piñole que va a legar a Gijón su viuda, doña Enriqueta Ceñal, quede depositada muy cerca de la vieja casa de la actual Plaza de Europa, en la que vivió durante muchos años el artista", explicó en diciembre de 1988 el arquitecto gijonés Juan Ignacio González Moriyón, responsable de la transformación, que dijo del edificio que era un "anillo al dedo" para diseñar el museo. La reforma se había presupuestado en 110 millones de pesetas, pero terminó en 140 (porque prefirieron cambiar los pilotes originales de madera para evitar futuros problemas en el museo). Además, se reformó el Plan General de Ordenación Urbana para peatonalizar la mayor parte de la plaza de Europa, que estaba comida por los coches.

Enriqueta Ceñal reconoció a "La hoja del lunes" su satisfacción cuando le propusieron el asilo como museo: "He entregado toda la obra de que dispongo al Ayuntamiento, una vez que he conocido el proyecto detallado del museo, y puedo decir que se trata de una obra muy importante. Estoy satisfecha de lo que va a hacer el Ayuntamiento y creo que va a ser una sorpresa muy agradable para todos los gijoneses". El legado comprendía óleos, dibujos, temples, pasteles, acuarelas… además de los utensilios y objetos domésticos y familiares que fueron usados por el pintor.

El 27 de abril de 1991 se inauguró el museo, un año y medio después de la extraordinaria donación. En el acto, Ceñal mostró su agradecimiento a Álvarez Areces y reconoció su ilusión al ver el asilo convertido en museo: "Toda mi vida estaré agradecida por la buena acogida que siempre dio a mi persona y a las múltiples sugerencias que le presentaba. Pero que, igual que yo, las generaciones venideras le agradecerán todo lo que hizo por Piñole, porque Piñole es historia". El museo suponía para Enriqueta Ceñal "una reivindicación de lo pasado y una exaltación para el futuro".

"Me parece usted una heroína"

Areces entregó sus palabras a reconocer a la mujer que había hecho posible aquel museo: "En la obra expuesta se puede percibir solo una parte de la densidad y el valor del esfuerzo que Enriqueta ha desplegado. Nuestra aportación, como Ayuntamiento, ha sido la de adecuar un espacio permanente para albergar esta obra excepcional que ahora se nos entrega". Y terminó su discurso por todo lo alto: "Me parece usted una heroína".

Añadió el alcalde un dato muy relevante acerca de la generosidad de la donante y su entrega, al compararla con el barón alemán que quería vender su colección de arte al Estado: "Tiene Thyssen infinitamente más recursos que usted, pero no lo hace". Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza pidió a Jorge Semprún, durante una cena en 1991 en el reservado de Zalacaín, 450 millones de dólares por una parte de su colección. Y el ministro de Cultura le ofreció 350 (más de 44.000 millones de pesetas, al cambio). Esa fue la cantidad acordada con la condición de la entrega de un edificio noble, cerca del Museo del Prado que llevara el apellido del barón. Le entregaron el Palacio de Villahermosa, antigua sede de la banca López Quesada hasta su quiebra. Le operación se cerró en 1993.

Ceñal era de Villaviciosa, su padre había fallecido en la guerra civil, y sus tres hermanos quedaron en Villaviciosa al cuidado de su madre. Ella fue a trabajar a Gijón, donde entró en la casa de doña Brígida Rodríguez Prendes, para ayudar en las tareas del hogar. Cuando la madre de Piñole falleció, Enriqueta continuó trabajando para el único hijo de doña Brígida. En 1972 se casaron. Ella tenía 49 años y el artista, 94. Afirmaba que se sorprendió cuando el pintor le propuso matrimonio.

No era la única que mostró su sorpresa: en febrero de 1974, el periodista Tico Medina, de "Blanco y Negro", se encontró con el matrimonio en Madrid, por la gran exposición antológica que le dedicó el Museo Español de Arte Contemporáneo (ya desaparecido). En un momento del artículo detiene su mirada sobre ella: "Ved a Nicanor, a Nicanor Piñole, paisanos del alma, ahí, del brazo de Enriqueta, que lo fue todo en su última vida –medio siglo a su vera casi–, su hada confidente, su amiga, su sierva, su diosa, su enamorada mujer, su madre última, su hija, todo para Piñole, aquella que le dice de cuando en cuando: ‘Piñole, Piñolín, que aquí te quieren saludar...’"

Ceñal describía a Piñole como "un hombre sano, bueno, limpio y humano, que amaba la verdad, la honradez y la belleza".

Decía que nunca se preocupó de su gloria y su renombre, que estuvo por encima de todas las rencillas, intrigas y enemistades que se levantaron contra él.

Murió en 1994, sola, en su casa de la Plaza Europa, a los setenta años. Los obituarios que recordaron su figura coincidían en que había cumplido "uno de sus principales objetivos de su vida, que su marido tuviera un digno museo en Gijón, un centro cultural para albergar el enorme legado".

Ese día, el alcalde Areces reiteró la gratitud de todos los gijoneses debían a la mujer que "jugó un papel fundamental en la creación del museo monográfico, que lleva el nombre de su marido".

En su testamento, Enriqueta Ceñal dejó un par de sorpresas: donó dos fincas al Ayuntamiento de Gijón, una de ellas era la casa mariñana de Piñole en Cabueñes. Hoy, sigue abandonada. Y determinó que, si las condiciones de la donación Piñole se alteraban, pasaría a ser propiedad del de Oviedo.