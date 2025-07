IU pide hermanar Gijón con Gaza como "gesto de paz y solidaridad"

Hermanar Gijón con Gaza como "gesto institucional de paz y solidaridad" es solo uno de los seis puntos que conforman la iniciativa de apoyo al pueblo palestino que, para su debate y votación, lleva a Pleno de mañana la edil de IU, Noelia Ordieres. Una iniciativa plenaria que da continuidad, como explicó la concejala, a las que su grupo ha venido impulsando en los últimos meses y que no solo quiere visibilizar que "no se nos olvida la situación que se vive en la franja de Gaza", también busca "dar un paso más allá en el apoyo al pueblo palestino" sobre la ayuda de emergencia ya aprobada.

Un paso más que incluye, como puntos 2 y 3 de la iniciativa plenaria, que Gijón le pida al gobierno de España que "rompa relaciones diplomáticas, militares y comerciales con el régimen de Israel" y que "se apoye el embargo total de armas con Israel por parte del Estado Español".

En lo que refiere a estos dos puntos, Noelia Ordieres ya adelantó que no aceptará la enmienda presentada por el PSOE que suprime ambos y pide cambiarlos por otro donde se habla de "adoptar todas las medidas necesarias". "No podemos aceptarlo porque vacía de contenido la iniciativa, y no entendemos esta posición del PSOE de Gijón, que no refleja lo que plantea el presidente Zapatero, y el presidente Sánchez", concretó Ordieres, en una comparecencia compartida con Ana García, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe n