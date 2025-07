El exmilitar Papa Gore, en el juicio por agredir a nueve policías en Gijón: "Llevan años persiguiéndome"

"He escuchado aquí más mentiras que en toda mi vida", aseguró este miércoles Papa Gore Ndoye, exmilitar senegalés con un dilatado historial delictivo a cuestas, en el juicio en el que debía responder por varios delitos de lesiones y atentado a agentes de la autoridad por unos hechos acaecidos en mayo de 2021, cuando la Policía Nacional intervino en un inmueble de la plaza Jacques Yves Cousteau, en Montevil, tras una llamada alertando de que se estaba produciendo una fuerte discusión de pareja. Nueve policías resultaron heridos de distinta consideración. Papa Gore negó agresión alguna. "Llevan años persiguiéndome, saltaron todos encima de mí", afirmó el acusado, en prisión por otras causas y que afronta en este caso otros cuatro años y medio de cárcel.

"Quiero saber cómo pueden tener esas lesiones porque es imposible", aseveró Papa Gore, que durante el juicio permaneció esposado y sujetando un libro, "Tú puedes. Nuevas ideas para potenciar tu talento". Varios policías participantes en la actuación testificaron. Coincidían en que el senegalés mantuvo una actitud "agresiva". "Estaba fuera de sí", manifestó uno de ellos. Papa Gore también negó que hubiera una disputa de pareja. En esa línea se expresaron su mujer y una vecina. Ambas sostuvieron que esa discusión tenía lugar en el piso superior al de la residencia del acusado. La divergencia de versiones fue una constante. Mientras Papa Gore indicó que "me sacaron a rastras" y que "no me resistí", los policías apuntaron que el detenido se mostró "violento". "Por la fuerza me intentó sacar de su casa", declaró el agente perteneciente a la primera patrulla que llegó al inmueble. Este señaló asimismo que la mujer de Papa Gore "estaba temblorosa, con mucho miedo". "Forcejeamos para reducirlo, se intentaba deshacer de nosotros", contó otro agente, que insistió en la falta de "colaboración" del acusado.

En el juicio, celebrado en el Juzgado de lo Penal número 3 del Palacio de Justicia, se abordó también lo ocurrido en el coche patrulla y en Comisaría. "Casi me da un golpe de calor", esgrimió Papa Gore, que afirmó que le dejaron dentro del vehículo durante un buen rato a pleno sol. Una versión desmentida por los agentes, que remarcaron que la zona estaba resguardada. "Daba codazos terribles a la mampara y patadas a las puertas", testificó uno de los responsables de la Comisaría aquel día, 22 de mayo de 2021. También hubo amenazas verbales, como "soy militar", "me duráis cinco minutos" o "si quiero os mato a todos", además de críticas al sistema judicial y policial del país. El ingreso en los calabozos requirió a su vez de la intervención de varios agentes, que relataron en el juicio que los servicios médicos llamados para intentar calmar a Papa Gore "no se atrevían" a tratarlo por la conducta que tenía.

"Cada vez que lo ven le pegan unas palizas tremendas", lamentó la mujer del acusado, que también declaró. Incluso señaló que las lesiones de los policías "se las causaron ellos mismos". Una de las vecinas del matrimonio recalcó por su parte que la discusión familiar no era en esa casa sino en el piso superior. "Rompieron mi puerta empujándole a él", aseguró esta vecina. El Ministerio Fiscal apuntó que las versiones de la mujer y la vecina de Papa Gore "rozan el falso testimonio" y tildó de "persistente y coherente" la retahíla de hechos contados por los agentes. "Que se quiera ver esto como una historia conspiranoica dista mucho de la realidad", transmitió la acusación particular, llevada a cabo por la abogada Sylvia Garrido, que recalcó que Papa Gore cuenta con antecedentes por violencia de género.

La defensa, ejercida por el abogado Javier Rodríguez, solicitó la libre absolución para el acusado y calificó la intervención policial como "descontrolada y sobredimensionada". También reprochó el "trato vejatorio y discriminatorio" hacia Papa Gore, a quien "tratan como un animal". Los hechos quedaron vistos para sentencia después de que Papa Gore Ndoye, en su último turno de palabra, leyese una cita del libro que le acompañó durante el juicio: "Fallar es fácil. Acertar cuesta más".