El "sello" de la Semana, a Lima

Lima tendrá su propia Semana Negra. "Va a ser capaz de hacer que volvamos la mirada y podamos entender mejor lo que está ocurriendo, sensibilizar". De esta manera hablaba el escritor peruano Charlie Becerra sobre la llegada del histórico festival literario a su país, evento que él dirigirá. Se tratará de la tercera vez que la Semana Negra hace las maletas, la segunda en el continente americano, tras la edición de Buenos Aires, que tuvo lugar en octubre del año pasado y el festival italiano Empatia, en la provincia de Latina, inaugurado en junio. "Fortalecerá el circuito de festivales que se ha ido formando de forma espontánea", señalaba ayer el escritor, citando como ejemplos el Santiago Negro de Chile o la propia Semana Negra de Buenos Aires. Esta nueva edición se inaugurará el 20 de septiembre y se intentará cerrar el 23 con "un desayunito antes de que se vayan los invitados".

Esta nueva edición del certamen aterrizará en un país donde "la realidad es una novela negra el 99% del tiempo". Quizás, dice el autor, eso es lo que ha evitado una mayor producción de novela policiaca o de género negro: "Ahora en el Perú hay asesinatos de decenas de personas y ya casi que no pasa nada. Uno lee el periódico con el desayuno y ya a otra cosa". No obstante, esta misma problemática es una de las cuestiones por las que la literatura adquiere valor para el peruano: "Ante el fenómeno de la socialización del crimen, la perspectiva de la literatura nos puede ayudar a entender que no es lo normal, que un país no debería funcionar así. Sensibilizar, como digo".

Becerra , en su primera visita al festival, estuvo ayer presentando su última novela, "Aullar las sombras", junto a su "gran amigo" Miguel Vargas Román en la carpa de la Palabra de la Semana Negra. Esta "narconovela" basada en hechos reales, narra la historia de Humberto Vargas Pizarro, alias "Lobo" Vargas. Se trata del primer narcotraficante capaz de conectar las firmas peruanas con los carteles colombianos. "Tuvo un ascenso muy rápido, ya para los 25 años estaba en la cima del narcotráfico sudamericano", destacaba el autor. Se trata de una novela comprometida que "cuenta un poco de la realidad social del país de aquella época". La obra no sólo transcurre en Perú, sino que también pasa por Colombia, Estados Unidos o Sudáfrica. La vida de lujos y peligros del "Lobo" Vargas resulta cada vez más adictiva.