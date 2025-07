Tallón ensalza la literatura "incómoda"

El escritor, filósofo, periodista ourensano Juan Tallón charló en la tarde de ayer con la periodista Leticia Quintanal sobre "El mejor del mundo", su último y "más desconcertante" libro, en sus palabras. Tallón presenta un relato que pone la extrañeza en el centro y trata de explorar nuevos caminos: "Genera desconcierto y reta al entendimiento, al pensamiento racional, al realismo". Esta vez el autor ha querido adentrarse en lo desconocido a través de una curiosa premisa que explora la crisis de identidad. "¿Somos siempre los mismos o nos vamos transformando?", se preguntaba el escritor. Esta nueva historia pronto nos presenta la primera gran incógnita, el nombre del protagonista: Antonio Hitler Ferreiro, un empresario gallego de éxito que ve, cuando regresa de un viaje de negocios, que todo ha cambiado.

"Cuando lees en página el nombre inmediatamente necesitas una explicación. Qué hace alguien que se apellida así en Ourense. Ese es un efecto interesante, te genera un reclamo. Pero no quería generar una provocación gratuita", contestó. Antonio Hitler es una persona "despreciable, violenta y narcisista", según lo describió su creador, que dijo haber afrontado el reto de intentar que el lector pueda llegar a sentir compasión y "hasta ternura" por él, lo que, dijo, genera una gran "incomodidad". "El libro no deja indiferente a nadie, aunque se diga ‘qué cagada de libro’. Me lo he pasado bien planteando un escenario tan disparatado", decía Tallón ayer entre risas.

