La feria, una pasión que se hereda y se lleva con la "casa a cuestas" también a la Semana Negra

Casi una treintena de familias de feriantes han viajado con la "casa a cuestas" durante todo el verano para aterrizar en la Semana Negra. Apuestan por un negocio que, aunque cargado, dicen, de "prejuicios y dificultades", ilumina su rostro y no precisamente por el color de sus atracciones. "La feria es algo que hemos mamado desde pequeños y pasa de generación en generación. Muchos no lo entienden, pero es una forma de vida que llevamos dentro", aseguran.

Javier Rodríguez, gijonés de 23 años, pertenece a la quinta generación de feriantes de su familia. A su temprana edad, es dueño de su propio negocio y está independizado. "A los 16 me compré, con la ayuda de mi padre, mi primera atracción infantil. Y con 20 ‘Limit XXL’, el único modelo que hay en España", asegura Rodríguez. El gijonés, a pesar de haber tenido "otras opciones de futuro" –se graduó de un grado medio de Soldadura y Calderería–, en el fondo, siempre ha tenido claro cuál era su vocación. "Es lo que he querido hacer siempre. He nacido y me he criado en la feria", sostiene. En sus primeros recuerdos ya se colaba el olor a algodón de azúcar y el viento refrescante que levantaba el globo hinchable que tenía a cargo su familia. Después vino el "Scalextric" y el famoso "Saltamontes". "El mundo de la feria es complicado y te tienes que actualizar rápido. Por eso busqué algo nuevo, algo que el público no pudiera encontrar en otro lado", explica el gijonés refiriéndose a "Limit XXL", una atracción que, dice, "te hace volar".

Edgar Araque, con su atracción de sillas voladoras al fondo. / Juan Plaza

Es un negocio de luces, pero también de sombras. "Es duro trabajar 24 horas todos los días del año. No paramos en ningún momento", asegura el gijonés. Desde las nueve de la mañana hasta la madrugada, los Rodríguez no descansan. Con un total de 23 ferias anuales, esta familia recorre todos los recovecos del país: ante de venir a Gijón pasaron por A Coruña, Barcelona, Madrid, Pamplona, Andalucía, Ceuta y Melilla, entre otros. Estuvieron también recientemente en Valencia, donde vivieron su peor momento. "Me cogió la DANA. Gracias a Dios no pasó nada grave. Los trabajadores corrimos y salvamos la caravana, aunque no llegamos al camión ni a los cuadros eléctricos. Hemos remontado poco a poco", señala el gijonés, que asegura que su cariño hacia su atracción, su "niña bonita", es más fuerte que cualquier otra cosa: "Mis amigos no lo comprenden, pero este amor lo llevo en la sangre".

Puede que la devoción por la feria sea algo real y que se lleve en el ADN, porque es la misma sensación que tiene Edgar Araque, valenciano y dueño de "Extazy", la novedad de la Semana Negra. De 31 años, pertenece a la cuarta generación de feriantes. Dice que para él este estilo de vida es algo "normal", salvo por el hecho de no estar en un "sitio perenne". "Hay muchos prejuicios, pero es como cualquier otro trabajo en el que te levantas, haces el mantenimiento, comes, continúas y a la noche te echas a dormir. Lo veo algo normal, ¿no?", se pregunta. El valenciano, junto a su padre, Vicente Araque, también feriante, vive en una caravana de 75 metros cuadrados, equipada, dice, con todas las comodidades. "Es como una casa normal pero con ruedas", sostiene. Los Araque tampoco aparcan su remolque en ningún momento del año durante las 12 ferias a las que ambos acuden. "Somos personas normales que, simplemente, conocemos este negocio desde siempre y que como todo tiene sus cosas buenas y malas", razona el valenciano, que dice que degustar la gastronomía de cada localidad es su parte favorita de su oficio.

La feria, entonces, es un estilo de vida que se cría, pero que también se crea. A Lidia Jiménez, leonesa, el amor la trajo hasta aquí. "Cuando me casé (con Alejandro Fuentes, que pertenece a la cuarta generación de feriantes en su familia, de Ponferrada) me acogieron", asegura Jiménez mientras sostiene a su bebé de once meses, en brazos. "Es verdad que es duro, vas con la casa a cuestas todo el día. Con lo ordenada que soy es difícil mantener la organización. Lo esencial es saber adaptarte", subraya la leonesa. "Pero también es muy bonito, sobre todo porque te encuentras con gente muy buena", añade. Esta familia, responsable de la atracción "Caseta de juegos", y a diferencia de las anteriores, sí reposa cuando finaliza la temporada de verano. "En invierno descansamos y vamos tirando malamente", cuenta Fuentes. Una rutina que intentan que sea "lo más normal posible", sobre todo, con el bebé, que al igual que Javier Rodríguez, Edgar Araque y Alejandro Fuertes es ya "hijo de la feria".