Lara Álvarez dice adiós a la televisión, tras cancelar La 1 su programa tan solo tres semanas después del estreno: “Ha sido fugaz”

"Ha sido fugaz". Lo admite la propia Lara Álvarez, tras cancelar TVE su programa "La conexión". Tan fugaz que el formato desaparece de la noche de los miércoles de La 1 solo tres semanas después de su estreno. El concurso supuso la vuelta de la presentadora asturiana a la pequeña pantalla, tras su salida de Telecinco y, más concretamente, de "Supervivientes".

La audiencia

Pese a ello, Lara Álvarez se mostró agradecida y negó que el adiós de "La conexión" se debiese a falta de audiencia, como así se ha comentado. "No, no se cancela por falta de audiencia. Se acaba porque se grabaron seis capítulos, que estaban grabados desde hace un año. Como han sido capítulos dobles, ha sido todo muy rápido. Pero en la franja del prime time es lo que se pedía", aseguró la periodista gijonesa durante un directo que hizo con sus fans a través de su cuenta de Instagram, en la que acumula 2 millones de seguidores. Es más, apuntó, "el estreno fue increíble; fuimos líderes de audiencia".

"La conexión" llegó con la intención de renovar la oferta de entretenimiento de la cadena pública, tras el éxito de "The Floor", el concurso que presenta Chenoa y que cosechó muy buenos resultados de audiencia. Sin embargo, el programa de Lara Álvarez llegó este miércoles a su fin.

Breve, pero intenso

Así se despidió la asturiana en sus redes sociales: "Hoy es la gran final. Hoy nos despedimos de este formato que tanta alegría nos ha dado durante estas tres semanas. Y no quería perder la oportunidad de agradecer a todos los que nos habéis visto. Ha sido breve, pero muy intenso. Y no os imagináis la satisfacción personal de todos los mensajes que he recibido por vuestra parte, de lo que habéis jugado, conectado y disfrutado del proyecto". "Detrás hay un equipo enorme que ha trabajado muchísimo, al que quiero felicitar", apuntó.

Lara Álvarez presentando La Conexión / TVE

"Por un lado estoy contenta, por otro me da pena que se haya terminado ya. Ha sido fugaz", remató.

En qué consistía

En cada programa compiten cinco concursantes diferentes que tienen una conexión entre ellos. El juego consta de cinco rondas. En las cuatro primeras rondas, los concursantes responden a preguntas de cultura popular y curiosidades basadas en vídeos, fotos, etc. Al final de cada ronda se elimina un concursante. Todas las respuestas de esas cuatro rondas conducen a la “conexión final” un único concepto que las enlaza todas, por ejemplo, el nombre de una cantante, una ciudad, un planeta... La final es icónica por su puesta en escena. Se resuelve en sólo tres minutos. Ante el finalista aparecen, como una gran nube, todas las respuestas acertadas a lo largo del programa.

Así fue el último programa

La Luna, el satélite natural más famoso de nuestro sistema solar, y Salvador Dalí, uno de los máximos representantes del Surrealismo, fueron los protagonistas de la última noche de "La conexión". Los aspirantes en la gran final fueron los ganadores de los cinco programas anteriores: Valentín, Victoria, Arturo, Kika y José Antonio.

El duelo final tuvo lugar entre Valentín y Victoria, pero la velocidad del primero ha sido clave para poder enfrentarse a la ronda final. "Cuando sabes la respuesta, todo encaja", comentó antes de nombrar al pintor de Figueras, cuyo acierto fue recompensado con un bote de 49.000 euros.