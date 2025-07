¿Qué es el cadillac? La cama sobre la que Lara Álvarez hace deporte y deja alucinados a sus fans

"Impresionante", "Ole tú bonita", "Wow", "Qué bárbara", "Máquina"... Los fans de Lara Álvarez, con más de dos millones de seguidores en Instagram, se rinden ante su última vídeo publicado en redes sociales. Aparece la presentadora asturiana haciendo deporte sobre una curiosa cama, demostrando un increíble estado físico. Se trata del cadillac, una máquina que se utiliza para practicar pilates.

"Cuestión de perspectiva y ella @vanessaikale siempre encuentra la mejor", escribe la periodista gijonesa junto a un vídeo en el que se le ve colgando del techo y haciendo unos movimientos perfectos con sus piernas. Lara Álvarez también tira de unas cuerdas con sus piernas, da volteretas y hace abdominales. Todo para tener un core fuerte como una tabla.

"Darte clase es un regalo. Tu forma de integrar cada pauta y avanzar con conciencia es admirable. Es una maravilla verte crecer en la práctica", dice su profesora en uno de los muchos comentarios que tuvo su publicación.

En qué consiste

El cadillac (o camilla de pilates) es una cama que está elevada y tiene sobre ella una estructura de acero con la finalidad de colgar complementos sobre ella y poder realizar todo tipo de ejercicios usando cuerdas y poleas, con la posibilidad de colgarse boca arriba o boca abajo en la estructura. La forma de la maquina permite trabajar los abdominales, por ejemplo, a la vez que realizamos ejercicios de fortalecimiento de los brazos o estiramientos.

Lara Álvarez ha visitado este jueves 'La Revuelta' de David Broncano / LA REVUELTA

Cancelan su programa

Lara Álvarez desestresa de esta forma, tras cancelar esta semana RTVE el programa que presentaba las noches de los miércoles en La 1: "La conexión". "Fue fugaz", admitió la presentadora en un directo con sus seguidores. Tan fugaz que el formato desaparece solo tres semanas después de su estreno. El concurso supuso la vuelta de la presentadora asturiana a la pequeña pantalla, tras su salida de Telecinco y, más concretamente, de "Supervivientes".

ese a ello, Lara Álvarez se mostró agradecida y negó que el adiós de "La conexión" se debiese a falta de audiencia, como así se ha comentado. "No, no se cancela por falta de audiencia. Se acaba porque se grabaron seis capítulos, que estaban grabados desde hace un año. Como han sido capítulos dobles, ha sido todo muy rápido. Pero en la franja del prime time es lo que se pedía", aseguró la periodista gijonesa durante un directo que hizo con sus fans a través de su cuenta de Instagram, en la que acumula 2 millones de seguidores. Es más, apuntó, "el estreno fue increíble; fuimos líderes de audiencia".

Breve, pero intenso

Así se despidió la asturiana en sus redes sociales: "Hoy es la gran final. Hoy nos despedimos de este formato que tanta alegría nos ha dado durante estas tres semanas. Y no quería perder la oportunidad de agradecer a todos los que nos habéis visto. Ha sido breve, pero muy intenso. Y no os imagináis la satisfacción personal de todos los mensajes que he recibido por vuestra parte, de lo que habéis jugado, conectado y disfrutado del proyecto". "Detrás hay un equipo enorme que ha trabajado muchísimo, al que quiero felicitar", apuntó.

"Por un lado estoy contenta, por otro me da pena que se haya terminado ya. Ha sido fugaz", remató.