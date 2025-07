¿Es posible presentar un currículum sin querer trabajar? Esta tienda de Gijón ha comprobado que sí

Presentar un currículum sin tener intención de trabajar es posible. Y lo ha comprobado la tienda de regalos Vulevú, ubicada en la avenida Manuel Llaneza de Gijón. Su responsable ha compartido una curiosa historia en redes sociales. "Cada día flipo más", asegura en un vídeo que ya acumula más de 300.000 visualizaciones.

Explica el responsable del establecimiento que una chica le preguntó si podía dejar un currículum. Eso hizo, pero además le pidió sellar otro. "Me dijo que no le llamáramos para el verano, que no quería trabajar", sostiene el comerciante. Según este, la mujer le explicó que "me lo mandan, que estoy en búsqueda activa de empleo". "Me quedé alucinado", admite el responsable.