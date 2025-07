Daniel Martínez , director de Visita Gijón: "La ciudad está en un momento clave para el turismo; no está masificado"

Daniel Martínez Junquera (Gijón, 1985), director de Visita Gijón, defiende el actual "momento clave" de la ciudad en cuanto a su potencial turístico, lejos a su juicio de la debatida masificación, y a tiempo por lo tanto para impulsar un plan estratégico que promueva "la gastronomía, la cultura y la naturaleza", los eventos congresuales y empresariales y los visitantes extranjeros, estos últimos ya al alza de acuerdo al último balance local, presentado esta semana, y que refleja que el año pasado el turismo dejó 640 millones de euros de gasto en la ciudad.

-Tras este nuevo análisis, se refleja otro lleno técnico en verano y más visitantes en primavera y otoño. ¿A qué se debe?

-Julio y agosto por antonomasia siempre han sido buenos; no los promocionamos. Nos centramos en los meses que le pueden dar continuidad, entre mayo y octubre, y sobre todo en el turismo internacional y en la captación de eventos y congresos. Un buen ejemplo reciente ha sido el encuentro de vespas.

-Sobre el perfil extranjero, hace dos años se fijaba en países como Francia y Bélgica. ¿Han aumentado esas visitas?

-Por esas fechas analizamos la conectividad aérea de Asturias con otros países y un estudio muy interesante de la Comisión Europea sobre el tipo de producto que consume según qué tipo de país. Así dimos con países interesados en un producto gastronómico, cultural y de naturaleza y que viaja en una temporada que nos interesa, y de ahí salieron primero Francia, Bélgica y Países Bajos. Ahora hemos incluido a Alemania y Reino Unido.

-¿Y con eso qué se hace?

-Promoción. Hablamos de campañas de branding en medios internacionales y anuncios en revistas, y también traemos a muchos periodistas a conocer la ciudad. El Principado también hacia esa promoción fuera y nosotros vamos detrás, ayudando. Sobre congresos y eventos, desde la Oficina de Congresos se hace esa misma tarea de investigación para buscar qué cosas se pueden traer y que facilita eventos como el congreso forestal celebrado hace poco.Por las encuestas que hemos hecho, el incremento de turismo internacional sí se está notando ya.

-¿Y por qué se prioriza eso? ¿Había más margen de mejora ahí que en el turismo nacional?

-Desde la concejalía, con Ángela Pumariega a la cabeza, nos marcamos dos líneas. La desestacionalización y el cliente internacional. Gijón ya es un destino maduro a nivel nacional y el margen de crecimiento está en lo internacional por las conexiones con esos países, que hoy son mucho mejores que hace tres años. El internacional es un turista, en general, que gasta más y que viaja fuera de la temporada alta.

-Respecto a la otra línea de trabajo, la de congresos y eventos, mencionó al inicio del mandato el interés que podría suscitar Gijón para captar reuniones de empresas. ¿Han crecido?

-Es una carrera de fondo. Hemos hecho este año varias acciones de dinamización con las principales asociaciones del sector y nos hemos asociado con las agencias de eventos y con la Events Managers Asociation. A toda esta gente les hemos enseñado la ciudad. No conocían Gijón. Se han plantado muchas semillas.

-¿Y eso aporta al sector?

-Sí, son reuniones de juntas directivas de empresas muy potentes que se van a un sitio durante tres, cuatro o cinco días a trabajar y hacer experiencias turísticas.

-Cuando señalaba antes el perfil de turista extranjero que se buscaba, mencionaba el interés de que fuesen visitantes interesados por la cultura y la naturaleza.

-El centro de nuestra estrategia es promover la esencia y el mantenimiento de nuestra identidad, lo que hace de Gijón algo especial. Hay visitantes que aportan a la ciudad y otros que acaban generando problemas de convivencia porque no les importa el destino. Esa identidad se está perdiendo en otros destinos y al corto plazo será "bueno" en números, pero a largo plazo implicará que serán ciudades indiferenciables de otras.

-En verano, con estos llenos técnicos que mencionaba, ¿se ha de buscar también un equilibrio? Usted mismo ha mencionado alguna vez la posibilidad de regular las despedidas de soltero en la ordenanza de convivencia.

-La clave es la convivencia haya o no haya despedidas. Tampoco hay que demonizarlas. Yo he ido a despedidas a disfrutar de la gastronomía y la ciudad. El concepto de despedida de soltero en sí no es un problema, pero sí los colectivos que, vengan por el motivo que vengan, generan problemas de convivencia.

-¿Se ha vuelto hablar de incluir este tipo de fiestas en la ordenanza de convivencia?

-Que yo sepa no.

-En cuanto al plan estratégico de turismo, con el borrador ya casi terminado, se sabe ya que abordará la profesionalización y la digitalización del sector. ¿A qué se refiere?

-Incluye cursos de idiomas, micropíldoras sobre cómo digitalizar los negocios, cómo trabajar las redes sociales y cómo usar la inteligencia artificial para hacer traducciones sencillas de las cartas. También hacemos "food labs" sobre reaprovechamiento de platos para hacer pinchos de cortesía. Hay muchísimo ejemplos.

-Tras la moratoria a los pisos turísticos y el cambio legislativo que da más competencia a las comunidades para prohibirlos, ¿cómo está la situación en Gijón?

-Se ha notado la mejoría. Con la moratoria se frenó el crecimiento tan drástico que había ocurrido en pocos años y con la nueva normativa se regula mejor el sector. Tampoco creo que debamos demonizar a este tipo de viviendas, porque son un tipo de alojamientos que los turistas demandan, pero lo que había que regular era su crecimiento desproporcionado.

-¿Con la nueva legislación se prevé que ese aumento pare?

-Las comunidades de vecinos parecen estar generando por sí mismas un cierto equilibro. En ese sentido, el procedimiento es muy democrático. El legislador legisla y luego el sector se autorregula. El problema que tuvimos hasta ahora era que la legislación era muy laxa.

-¿Y los pisos turísticos ilegales?

-Desde el Principado, que son quienes tienen el poder sancionador, están aumentando esa tarea de inspección y eliminando viviendas del registro.

-Sobre el plan estratégico, que durará diez años, ¿qué hoja de ruta se marca para aplicar medidas?

-Lo básico era detectar necesidades, y eso es lo que podremos presentar ahora en unas semanas. El plan de acción lo tenemos, pero es muy ambicioso. Habrá acciones que podamos implementar ya en este 2025 y otras que tendrán que realizarse a tres o cinco años. Lo que sí puedo adelantar es que el centro del plan será la desestacionalización del turismo, la profesionalización del sector y la preservación de la comunidad. Si no somos capaces de poner un equilibrio entre el turista y la comunidad local, nos convertiremos en un destino cualquiera.

-¿Ser una ciudad del norte es una ventaja?

- Tenemos la oportunidad de no hacer lo que otros destinos ya han hecho, de no equivocarnos. Por eso creo que la decisión de Ángela (Pumariega) de lanzar un plan estratégico ahora a diez años, independientemente de que en 2027 haya elecciones, es muy importante. El momento actual es clave, también, para hacer pedagogía: esa idea del turismo masificado no existe en Gijón. La ciudad no tiene números tan distintos a los de 2019.

-Está también en marcha el grueso del plan patrimonial de sostenibilidad turística.

-Otros destinos igual hacen parques acuáticos en las playas, pero nosotros vamos a promocionar la ciudad tal y como es. El plan termina en un año, pero muchos proyectos estarán antes, entre ellos el de la defensa del Cerro y la batería del Cabo de San Lorenzo. Es ya también inminente el proyecto del refugio antiaéreo. Y, aunque el plan lleva ese apellido turístico, la recuperación de estos enclaves es también la para la ciudad.