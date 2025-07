Los cursos de nutrición para bebés de Perchera vuelven en otoño

Los enfermeros y matronas del Centro de Salud de Perchera ofrecen un taller de nutrición para padres de bebés de entre 4 y 9 meses. Rosalía Gómez García, matrona en el centro, y Abián Said Navarro, pediatra y enfermero especialista en familia, explican la utilidad de estos cursos: "El tema es dar información y tirar mitos. Explicamos qué es la alimentación complementaria, hablamos de que hay que ofrecer alimentos reales, no pensar solo en potitos o demás preparados. La alimentación la tenemos en la frutería o en la carnicería", explican ambos expertos. Estos cursos, que han tenido una gran aceptación no solo en el barrio sino también en zonas aledañas, ya han finalizado y regresarán a partir del otoño. En principio, se cuenta con que estén de nuevo funcionado entre octubre o noviembre.

Esta iniciativa nació de la gran cantidad de dudas que los padres tenían al respecto, especialmente relacionados a todos los mitos que rodean a la nutrición. "Observamos que había la necesidad en el barrio de ofrecer este recurso de manera grupal, porque estábamos viendo que desde las consultas éramos incapaces de llegar a toda la información necesaria. Todo el mundo opina sobre la alimentación, se pregunta a los fruteros, a los padres de otros niños… Esto nos sirve para afianzar el conocimiento científico que tenemos", señaló Gómez. Said, quién pasa consulta a estos niños regularmente, considera que estos talleres pueden resolver las dudas más comunes de los padres, quienes normalmente "no saben por dónde empezar".

El taller se trata de una única sesión de dos horas, aunque varía dependiendo de "la personalidad del grupo y las dudas que tengan", mencionaron ambos especialistas. Cada sesión consta de dos partes, una más informativa y otra más metodológica: "Intentamos que sea participativa. Nos reunimos, dividimos el grupo y aprovechamos que traen a los bebés, que están en edad de cogerlo todo: puede ser un trozo de plátano o un poquito de puré". "En cada sesión suelen venir seis bebés, por lo que se les suma unos 10 o 12 adultos, dependiendo del caso y de la familia", explicaron ambos.

Un impacto positivo

Aunque los resultados definitivos del estudio no están terminados, Said comentó que ya está pudiendo observar un impacto positivo en las revisiones de los niños, las cuales le permiten hacer un seguimiento personalizada a cada caso. "Tenemos la sensación de que los niños que pasaron por el taller tienen una alimentación más saludable, basada en sólidos, que es un poco nuestro objetivo. Nuestra recomendación es que, si al principio tienen miedo, nosotros les ayudamos a dar ese salto de fe necesario", añadió Said.

Además, hasta ahora la respuesta de la gente ha sido positiva, valorándose sobre todo la participación de los propios padres en el proceso y la personalización del trato. Los cursos se lanzaron por primera vez en febrero, y se ofrecen "más o menos" cada mes y medio, no obstante, afirman no resultar sencillo encajar estas propuestas con las consultas, debido a la "inestabilidad laboral del sector".