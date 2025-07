Los vecinos avalan el reimpulso social a la Casa del Mar: "Faltan espacios"

La idea de Servicios Sociales de hacerse con dos de las plantas de la Casa del Mar, una iniciativa adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, cuenta con el aval de vecinos y entidades, que piden participar en el proceso de definición de usos de unos espacios que definen como "necesarios" ante la sensación de que recursos icónicos como el Ateneo de La Calzada comienzan a quedarse "pequeños". De hecho, Mar de Niebla formalizó a inicios de año la solicitud a Tesorería General, propietaria del inmueble, para estudiar la cesión de una de las plantas que pide ahora el Ayuntamiento, la cuarta, así como, en su caso, el salón de actos.

Rocío Álvarez, codirectora de Mar de Niebla, explica que el salón de actos "lleva sin usarse desde finales de los años 90" y que tiene una dimensión considerable, con unas 120 butacas. "Nosotros lo usamos de manera puntual, como en nuestro aniversario el año pasado, a raíz de eso comunicamos nuestra intención de solicitar la cesión del espacio por diez años. En nuestro caso, no pedimos la cesión para Mar de Niebla como tal, sino con la idea de que tenga un uso comunitario", razona la responsable, que cree que este salón podría ser útil para clubes deportivos del barrio y asociaciones, y también para grupos más informales, no registrados formalmente como agrupación, que suelen tener problemas para acceder a espacios precisamente por no poder identificarse con un NIF jurídico o una marca que les de nombre.

Además del salón de actos, Mar de Niebla había pedido también, y con esta misma idea de uso comunitario, la cesión de la cuarta planta del inmueble. El Ayuntamiento solicita esta misma planta y la quinta, así que Álvarez y su equipo esperan poder hablar estos días con el Consistorio para hacer una puesta en común. La codirectora, en cualquier caso, entiende que "lo importante es que esos espacios que están vacíos recuperen su uso" y supone también que la interlocución entre administraciones públicas pueda facilitar las cosas. Según Álvarez, la cuarta planta , sede antigua del Instituto Social de la Marina, tiene despachos y una sala polivalente y, a simple vista, no parece presentar un deterioro alarmante. La quinta, que se usó como hospedaje, sí se ha quedado más anticuada, pero tiene una disposición de espacios interesante de apartamentos con baño que facilitarían un hipotético uso como recurso de alojamiento.

Por su parte, Carlos Arias, presidente vecinal de La Calzada, no tenía constancia de que el Ayuntamiento fuese a pedir esta cesión –en Junta de Gobierno se aprobará mañana el primer trámite–, pero señala que "hay una demanda clara de espacios" en el barrio que el Ateneo no siempre logra cubrir. Confía en que más adelante se establezca un diálogo con el Ayuntamiento para consensuar esas necesidades. Lo mismo señala Manuel Cañete, presidente de la federación de asociaciones vecinales (FAV), que pide que se "contemplen las propuestas de colectivos sociales y vecinales", y de Álvaro Tuero, líder vecinal de El Natahoyo, que señala que "todo lo que sea sumar espacios será bienvenido".