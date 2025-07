Blanca Cañedo-Argüelles, presidenta del patronato de la Fundación Mar de Niebla: "Llegué a las ideas socialistas porque no me valía el discurso de caridad cristiana, que no detiene la miseria"

Blanca Cañedo-Argüelles Gallástegui (Gijón, 11-11-1953), gijonesa con raíces en el País Vasco (padre de Vitoria y madre de San Sebastián), preside el patronato de la Fundación Mar de Niebla.

Nacida en Naval Gijón. "Soy la tercera de ocho hermanos. Mi padre, Ladislao Cañedo-Argüelles era ingeniero naval en el dique de Duro Felguera, profesor e inspector de buques. En mis primeros años, la familia vivíamos en una casa azul que aún queda en pie en Naval Gijón. Nací allí, porque entonces los partos eran en casa. Los trabajadores del naval me hicieron un mono con su ropa de trabajo. Y también nos hicieron con arena que trajeron un parquecito delante de casa para jugar. Cuando entro todavía allí, recuerdo los olores y sonidos de la construcción naval. Allí estuve viviendo hasta los dos años, que marchamos a Somió, donde vivíamos al lado de la casa de los Alvargonzález. Tengo recuerdos divertidísimos con Kike Figaredo. Nos habían hecho un campo para jugar en La Guía, porque todas las familias tenían muchos hijos".

"Viejo Folk". "Los primeros conocimientos los aprendí con una profesora que venía a casa. Luego las siete hermanas fuimos al colegio de La Asunción. Tengo buen recuerdo. Allí también empecé a cantar en coros y aún sigo. Cuando modelas la voz, te ayuda a modelar el ánimo. Cuando estás triste, parece que al cantar lo estás echando fuera. Cantar me ayuda muchísimo. Tuve la enorme suerte de conocer a los hermanos Juan y Ángel Cobos, músicos fantásticos. Y Carlos Ochoa. Creamos el grupo ‘Viejo Folk’ y recuperábamos música antigua. Yo era muy joven. Mi madre, Cristina, sabía que ensayábamos, pero no mi padre. Luego llegamos a actuar en el Palacio de los Deportes. ¿Quién escondía eso? Tuve que contárselo. Yo era la voz de ‘Viejo Folk’. Fue una etapa corta, porque luego ya empiezas a chicolear, a tener novios y te vas dedicando a salir un poco con tu pareja. Y la música lleva mucho tiempo".

Cristina y Mari Carmen, sus hermanas, con Blanca en la bici de su padre / .

Trabajo Social. "Los veranos los pasaba en un pueblo del País Vasco francés, en el que vivía una mujer francesa que había ayudado en casa asistiendo a mi abuela. Allí aprendí francés. Ella era trabajadora social y yo cada mañana la acompañaba y veía su trabajo, en los pueblos. Por eso me decidí a estudiar Trabajo Social, con gran disgusto de mi padre, que quería que hubiera estudiado una carrera superior. Hice las prácticas en el Instituto Social de la Marina en Gijón y allí quedé. Trabajaba todos los puertos de Asturias, tanto pesca como marina mercante. Tuve la suerte de coincidir con un fenómeno, que era el patrón mayor de Avilés, Clemente Jesús Muñiz Guardado. Me ayudó mucho, porque yo no tenía tanto conocimiento y teníamos que hacer trabajo comunitario. Muñiz adoraba la pesca y a los pescadores y me enseñó a amar la mar y a entenderla. En lo que respecta a la marina mercante, el trato era más con el Almirantazgo, para conseguir fondos para apoyar a familias. Los veranos íbamos con los huérfanos a campamentos de verano".

Primer matrimonio. "Me casé muy joven, en 1975. Conocí a José Bonis, ingeniero industrial de Madrid que vino a trabajar a Uninsa, a través de un primo mío que se hospedaba con él en el hostal Casa Benita. En un momento de crisis familiar, le dije, ‘o me caso, o me voy’. Y nos casamos, con gran satisfacción de mi padre. Mi primer hijo, Enrique, nació en 1977. ¿Y cómo voy a seguir corriendo de norte a sur, de sur a norte, veranos en los campamentos con los críos, las noches de galerna yendo a atender lo que había o que en cualquier momento te llamaban por algún problema de un marinero? No había límite de horas, sobre todo en la barriada. Entonces me ofrecieron ser la Gobernanta de la Casa del Mar, pero dije que no. Era un trabajo muy cómodo, pero no me veía ahí con 23 años".

Con Ángel Cobos y Carlos Ochoa / .

Enfermería. "Lo que hice fue estudiar enfermería, porque yo veía la parte social de la enfermedad. Estudié en Oviedo la Diplomatura Universitaria en Enfermería. Por la tarde, como José salía del trabajo se podía quedar con Enrique y yo iba a Oviedo a estudiar. Como era madre, me permitieron hacer las prácticas en Gijón, en Cabueñes. En el ámbito universitario, yo estaba casada y tenía un hijo, pero los demás vivían en estado de juerga absoluta. Una peña bárbara, todos veteranos de guerra, porque la mayoría venían rebotados de Medicina. Unos de la Liga Comunista Revolucionaria, otros maoístas, otros trotskistas. Venían a casa estudiar".

Conciencia feminista. "Al acabar fue fácil encontrar trabajo. En los años 80 descubrí el feminismo: me habían destinado a La Camocha, pero los jefes de la Seguridad Social no me dejaban seguir, porque había que hacer turno de guardia de noche y cómo iba a estar una mujer. Entonces me enviaron al consultorio de Contrueces, que me vino genial, porque allí empezó la medicina familiar y comunitaria. Ahora eso nos parece muy normal, pero entonces fue un boom. Estábamos con los médicos de familia en la idea de la prevención desde el barrio, desde lo que come la gente a dónde juegan los niños y la medicina familiar comunitaria. Allí empezamos incluso a hablar de paliativos. Fue bárbaro; se juntó el trabajo social con la salud. Estuve allí mucho tiempo".

Por los pueblos. "Me salió una plaza en la Consejería de Sanidad y allí hice trabajo comunitario de verdad. Con un compañero y un chófer que nos pusieron, adaptamos una furgoneta e íbamos por los pueblos. Había mucho problema de bocio en los del interior, porque no comían pescado. Empezamos a meter la sal yodada. Hacíamos reconocimientos a los guajes y revisábamos su alimentación. Era una época en la que el tema de la droga estaba a full. Eso último no era para mí, porque el único trato con los drogadictos era que tenías que darles la droga, la metadona. También empezamos a dar charlas de sexualidad. Las mujeres no sabían de anticoncepción y los paisanos estaban más despistados todavía. Además del trabajo en la Consejería, por las tardes trabajaba en el centro de día de la Seguridad Social junto a la parroquia de San Pedro, con un cura estupendo, don Boni. Los curas tenían una función muy importante en mi trabajo, porque, claro, la gente es creyente. Mi función era tomarles la tensión, hacer curas... Luego se enamoraban y se querían casar, pero no podían porque ella perdía la pensión. Entonces los casaban por la Iglesia y como entonces no pasaban a Registro, no había problema".

Blanca Cañedo entre Ari Moneo y Rocío Álvarez, y Eva Tirado, Isabel Vargas e Irma Benito, en Mar de Niebla / .

Clandestinidad. "Desde que estaba en la marina, las mujeres se estaban embarazando siempre. Y había las ‘curiosas’ en los poblados, las parteras, gente que sabía hacer un legrado, siempre las ha habido. Para un aborto con un ginecólogo había que pagar mucho o había que ir a Londres. ¿Quién podía? Acogíamos en nuestras casas a mujeres para acompañarlas al autobús que las llevaba a Londres y para recibirlas al volver. Había dos agencias de viajes en Gijón que nos organizaban esos viajes y ahí nadie se metía con ellas. Era un sector que tenía el dinero o la capacidad de buscar a alguien en el movimiento feminista. El problema lo tenían las que carecían de recursos. Aquí en Gijón había un par de casas donde se habían abortos, pero había un peligro. Y había mujeres que lo intentaban ellas solas, metiéndose agujas y acaban en el hospital con un sangrado, donde podían pasar dos cosas: que las recibiera un médico sensible y le hiciera el tratamiento o las de denunciara y fueran a la cárcel. Ahí están reflejadas todas las entradas en la cárcel por abortos de mujeres. Los tiempos eran duros".

PSOE. "Cuando aún estudiaba en el Colegio La Asunción, las monjas tenían una parte de misiones y nos inculcaban ayudar a los otros. Yo iba a las chabolas de Villacajón para darles clases a los críos. De ahí me vinieron un poco las ideas socialistas, que todos tengan las mismas posibilidades, porque no partimos todos del mismo punto, y los discursos de la derecha y de la Iglesia no me valían, porque eran muy de caridad cristiana, que también hace falta, pero eso no para el flujo de la miseria. Empecé a militar en el PSOE, hacia mediados de los 80. Había empezado a traer mujeres de Marruecos de manera organizada para trabajar como internas con personas mayores. Rabia Gaya fue quien me animó a afiliarme. Creo en los partidos políticos, me da igual lo que está pasando. Las teorías socialistas serán siempre las mías. Estuve en la candidatura de las elecciones municipales que encabezó José María Pérez. Y en una ocasión en un cargo orgánico, en la ejecutiva de Iván Fernández Ardura. También fui de las que apoyé a Pedro Sánchez cuando lo echaron por la ventana.

Segundo matrimonio. "A mi segundo marido que había militado en el PCE y que era constructor, lo conocí porque era amigo de mi hermano. Nos casamos poco antes de que yo montara Belladona, al legalizarse el aborto, y con él tuve a mi segundo hijo, Carlos, que nació en 1990. Mi marido José Piñeiro me ayudó muchísimo a formar Belladona, porque los bancos en esa época no nos daban créditos a las mujeres. Así era. Para fundar Belladona nos juntamos una compañera que había estudiado enfermería conmigo, otra mujer que había venido del País Vasco de trabajar muy directamente con el aborto y yo. Siempre dijimos que no somos una clínica de aborto, somos una clínica de salud sexual y reproductiva, porque realmente trabajamos la prevención. Es cuando te falla el método anticonceptivo o porque no has dado la educación. Porque antes ¿quién daba educación sexual en los colegios? Nosotras. Un embarazo no deseado es porque no has hecho bien todo el trabajo anterior".

Belladona. "En 1983 viene la Ley del Aborto. Era el momento de poner en práctica la teoría. Se aprobó una ley, pero la trampa de siempre: ¿Dónde estaban los recursos? Sólo sabíamos cómo se hacía los que estábamos en la clandestinidad. El Gobierno sabe que no hay personal formado y que no lo puede meter en los hospitales, porque aparecían los objetores de conciencia hasta debajo de los cubos de basura y nunca mejor dicho, porque hasta las limpiadoras eran objetoras. Un médico no quiere líos. Entonces, cuando tu jefe de servicio si tú haces un aborto ya no te deja hacer nada más y dejas de ir a congresos a capacitarte más... Si obligas a un ginecólogo sólo a hacer abortos, eso no puede ser, pero era así. Es lo que ocurría con el 95 por ciento de los que objetaban. Cuando esa presión se suelta ahora, empezamos a ver que hacen abortos además de".

Denuncia. "En la primera etapa tuvimos que hacerlo cobrando a las mujeres. ¿Cuando damos el segundo vuelco? Cuando se ve como un derecho y si la sanidad pública no lo hace, lo paga a una clínica privada para que lo haga. En Asturias tuvimos la enorme suerte de tener un gobierno muy progresista que simplemente no nos puso barreras y confió en nosotras, en Belladona, Buenavista y Sirona, que éramos las tres clínicas que estábamos. Aquí en Asturias había una sociedad completamente a favor de esto. Me pasé mucho tiempo en las radios y en las televisiones en debates con gente contra el aborto. Con mi padre del Opus, imagínate. Cuando me denunciaron Abogados Cristianos, unos años antes de jubilarme, el Ayuntamiento me dio una alegría, porque el pleno me apoyó, hizo un escrito de que yo era una persona respetable y que estaba trabajando por el bien social de Gijón. Al juicio, que era en Valladolid, fuimos en autobús y llevaba por delante a la Orquesta Ventolín. Entramos así en Valladolid, a golpe de trompeta".

Nacida para morir. "En el Colegio de Médicos todavía ponen a nuestros médicos en la ficha ‘aborteros’, a día de hoy. No se meten con nosotros, pero van boicoteando la entrada del aborto en la sanidad pública. Porque es injusto que sigamos. Cuando creamos Belladona, nacía para morir, para un tiempo de transición, porque es un derecho. ¿Por qué tienen que ir a una clínica privada? ¿Qué pasa ahora si nos quitan el apoyo, qué hacen las mujeres, pagar otra vez? No. Hay que meterlo en la sanidad pública, porque ahí lo blindas".

Les Comadres. "Soy fundadora de la Tertulia Feminista Les Comadres. También me metí a full en el 8M después de lo de La Manada y estuve coordinándolo en Asturias hasta hace dos años. En el movimiento 8M estamos todos los partidos de izquierdas, sindicatos, asociaciones. Es un mosaico donde se hacen grupos de trabajo que confluyen en un manifiesto común el 8M. Vamos dejando cosas atrás, porque hay divisiones en el tema de la prostitución y en cuanto a las personas trans. Ir a una asamblea del 8M es un aprendizaje, porque ves a mucha gente joven con muchas ganas de dialogar con respeto y de llegar a acuerdos. En el movimiento feminista, nuestra generación lo teníamos más fácil, porque teníamos un papel en blanco con todo por hacer, y luego no había redes sociales, que son el veneno de los venenos, porque son mensajes rápidos. ¿Cómo puedes dar soluciones simples a cuestiones complicadas?"

Mar de Niebla. "Presido el patronato de la Fundación Mar de Niebla. Fue una encerrona que me hicieron Monchu García y César González en la Casa del Pueblo. La asociación la habían creado ellos y los chavales del barrio. Me dijeron que tenía que transformarse en fundación y que necesitaban una presidenta. Pensé, ‘voy a Mar de Niebla a decir que no’. Pero me topé con unas de las personas que han sido más interesantes en mi vida, Héctor Colunga y Eva y Rocío, que me contaron los problemas que tenía la entidad. Dije que sí. Todavía no me había jubilado, estaba en plena vorágine. Entré con un presupuesto y ahora se ha sextuplicado. De 20 trabajadores pasamos a 200. Si me preguntan cuándo me voy a ir, respondo ‘anteayer’, pero ahí sigo. Esta gente es tan humilde que ni siquiera se les reconocía lo que estaban haciendo cuando era brutal. Es que están salvando a la gente de la marginación. Es mi sueño hecho realidad; que nadie se quede fuera. Y el estar en el PSOE me ayuda muchísimo, porque tengo el teléfono abierto a todo el mundo. Puedo llamar directamente a Adrián Barbón, al director general de Inmigración, a quien me dé la gana, porque saben quien hay detrás, que son miles de chavales".

Covid. "En el covid había mucho que hacer, creando redes. El equipo de calle de Mar de Niebla hizo un trabajo impresionante. Como yo era mayor, no me dejaban ir presencialmente, pero tenía un teléfono. Hicimos cosas con CSI, con Juan Manuel Martínez Morala al frente. En Mar de Niebla habíamos encontrado a una señora que era voluntaria del taller comunitario que era modista, que había cerrado su tienda y tenía un montón de medias de enfermería que eran las gomas perfectas. La CSI consiguió de DuPont material para quirófano. Entre los chavales de la CSI y los nuestros llevábamos el material a voluntarios por todos los barrios para hacer mascarillas. Y con un contacto que la CSI tenía en la Universidad de Oviedo, podíamos esterelizarlas. De repente salió un filón así. Es sólo un ejemplo".

Pisos tutelados. "Desde los 15 años no paré. Ahora, además de en Mar de Niebla, estoy en un coro de góspel de Tremañes. Sigo en la tertulia Les Comadres, en el 8M, sigo yendo por Belladona a ver si pasa algo, los martes y los jueves hago baile de salón con un grupo de mayores. Tengo dos gatos, ‘Blondie’ y ‘Petri’, y una gaviota que viene a desayunar todos los días a mi ventana, frente al Museo Barjola. Soy muy animalista. Tengo un nieto en Inglaterra, Daniel Bonis Answar. Ahora estoy pensando en el sistema que hay de residencias geriátricas, que es un desastre y ya deberíamos estar repitiendo el modelo que hay enfrente de Mar de Niebla de los pisos tutelados. Si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Romperle la vida a mis hijos, que uno está para acá y otro para allá? ¿Les hago venir? ¿Pierdo esta alegría que tengo con esta libertad? Porque las residencias geriátricas son un mortuorio. Tenemos que resolver nuestro tema habitacional. Yo debería implicarme en alguien que esté ya en ese proyecto. Quizás". n