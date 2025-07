Diego Ventura, rejoneador, llevará sus caballos estrella a Gijón: "El Bibio es una plaza bellísima, regreso con mucha ilusión"

El rejoneador Diego Ventura (Lisboa, 1982) regresa este agosto a Gijón. El torero pisará la arena de la plaza de toros de El Bibio el día 14 de agosto en un festejo con sabor portugués que completan Rui Fernandes y João Ribeiro Telles, que "están en un gran momento". Adelanta que traerá a los caballos estrellas de su cuadra, como "Quitasueños". Invita a todo el mundo a asistir a la corrida, que considera una oportunidad "importante" para que los más jóvenes tengan su primer contacto con la tauromaquia por lo bonito del espectáculo.

Otra vez en El Bibio.

Tengo mucha ilusión de volver a Gijón, es una ciudad que me encanta y cada vez que he toreado he disfrutado mucho de su público y de su ambiente. La plaza es bellísima y vamos con mucha ilusión.

Se siente a gusto aquí.

Siempre. Es una feria donde a todos los toreros nos encanta estar porque la afición es muy respetuosa y entregada cuando ve cosas buenas y eso también nos hace llamada.

Participa en un festejo con sabor portugués junto a Rui Fernandes y João Ribeiro Telles.

Este año tenemos este cartel y me gusta. Son compañeros con los que toreo en algunas ocasiones y ambos están en gran momento. Creo que pueden dar un gran espectáculo.

Y la ganadería, de Portugal.

Es de Telles, torea y lleva sus toros y creo que es una ganadería de garantías. Suele dar muy buenos resultados. En mi caso será la primera vez que la lidie y tengo muchas ganas. He visto ejemplares embestir muy bien, con mucho ritmo, galope y transmisión. Ojalá me toque algún toro con el que pueda dar un gran espectáculo y hacer disfrutar.

Sobre la temporada, la marca el hito de su lesión de tobillo.

Hubo es accidente en Portugal donde me cogió un toro y me fracturó el pie izquierdo, pero son cosas que ocurren y uno tiene que llevarlas de la mejor manera. Está claro que a veces no se puede seguir adelante y hay que parar, pero otras con este tipo de lesiones se hace un gran esfuerzo y se sigue adelante, que es lo que ha ocurrido. Di las primeras corridas infiltrado, ya no lo necesito. Hubo momentos difíciles en las primeras corridas, pero ya estamos casi al cien por cien y llegaré a Gijón en plenas facultades.

Reapareció en Las Ventas, una semana después del incidente.

Sí, esa tarde fue importante. Estaba bastante dolorido y fue duro. Tuve bastante dolor, pero los toros acompañaron y pude dar un espectáculo bueno.

¿Qué balance hace de la temporada?

Está siendo una temporada bonita en el sentido de que están habiendo triunfos importantes, estoy sacando caballos jóvenes a un grandísimo nivel. Por otro lado difícil, hubo percances y hace que sigas adelante arrastrando dolores y que todo sea más difícil de lo habitual.

Diego Ventura, clavando un par a dos manos con «Bronce» sin cabezada en una tarde en El Bibio. / Ángel González

¿Cómo está la cuadra este año?

Aparte de los caballos estrella y los consagrados hemos debutado con otros cuatro o cinco a nivel tremendo. Uno de los que causa sensación es "Quitasueños". Es un caballo criado por mí, que pisa terrenos muy comprometidos y que está gustando mucho a la afición. Está en un buen momento y ojalá Gijón lo pueda ver en su máximo nivel.

¿Sabe qué ejemplares estarán en El Bibio?

Todavía no lo sabemos fijo, pero sí estrellas fundamentales como "Bronce", "Nómada" o "Lío". Hay que mirar los que estén en mejor forma en ese momento.

¿Qué prima en los potros?

Lo primero, la genética y el físico para el toreo y el trabajo. Luego las sensaciones en la doma, que tengan buena cabeza, que admitan bien las ayudas y permitan domarlos y mostrar calidad, además de agilidad o fuerza.

Hace unos días falleció Rafael Peralta, figura fundamental del rejoneo.

Ha sido un referente para todos. Tanto él como su hermano Ángel fueron los precursores de las corridas de rejones. Han hecho mucho por la disciplina. Han sido unos genios y con Rafael he podido convivir varios años en su casa y para mí era una persona muy especial y un ídolo. Es ley de vida que se haya ido con 92 años, pero es verdad que da nostalgia de ya no tenerlo entre nosotros.

¿Cuál fue el mayor aprendizaje que sacó de ellos?

El amor al caballo y al toro. Los dos eran unos enamorados y defensores únicos de ambos animales y creo que eso es lo que yo me quedo de ellos.

Últimamente se habla de relevo generacional, ¿le llama la atención algún rejoneador emergente?

Hay un plantel de toreros jóvenes muy importante y ojalá sigan por el camino que llevan porque pueden llegar muy lejos y comparto cartel con ellos muy seguido. Es cuestión de esfuerzo, no tirar la toalla y sacrificarse, y lo están haciendo muy bien.

¿Le gustaría que sus hijos siguieran la saga?

El pequeño tiene mucha afición y le gustan mucho los caballos y torea alguna becerra, pero con siete años es todavía como un juego y sabrá Dios lo que le depara el futuro. A mi me ilusiona que disfrute de los caballos y del toreo. La verdad es que la mayoría de figuras empezaron desde muy pequeños a practicar. Si quiere ser rejoneador le apoyaré y si no también. Que sea feliz.

Con su dilatada trayectoria, ¿cómo ha cambiado su forma de rejonear?

He pasado por varias fases. En la primera tenía que torear con caballos sin calidad y difíciles de torear con ellos . Era como un novillero que sale sin nada, sin experiencia ni vacas para poder entrenar. Amoldándose a la situación. Ahí ponía las ganas de querer ser. En otra conseguí caballos mejores y empecé a hacer un toreo de mucha espectacularidad. La etapa de ahora es muy diferente. Es la de más madurez, la de pisar terrenos muy comprometidos sabiendo el riesgo que hay, la de torear despacio, templar a los toros y de hacer el toreo que siempre quise y me enamoró desde pequeño.

Muchos dicen que es el mejor rejoneador de la historia. ¿Le ha pesado la etiqueta alguna vez?

No le doy importancia. He tenido la suerte de conocer a casi todos los grandes y nunca se fijan en eso, nunca piensan que son los mejores. Cuando entran dentro de un ruedo su mentalidad ganadora y de competitividad tiene que ser así, pero cuando salen, al contrario. Son los más humilde y sencillos del mundo. He tenido muy cerca a personas como Manuel Vidrié, Álvaro Domecq, los Peralta, que a mi me daban muchos consejos, pero, lo que a mí me fascinaba de ellos, fue lo humildes que eran. Nunca los escuché alardear. Soy feliz con mi profesión, intento hacer lo que me gusta y que la gente vea lo que se santifica uno a diario y los entrenamientos diarios. No hay uno mejor que otro, todos hemos venido a aportar y ahora me ha tocado vivir a mí esta época.

¿Algún mensaje para la afición de Gijón?

Que vayan a la corrida, van a ver tres cuadras de tres rejoneadores con caballos de muchísima belleza, muy domados. Todo apunta a que la corrida será de gran espectáculo. Será un día importante para aquellos que quieran llevar a sus hijos por primera vez a una corrida, creo que es un festejo increíble para llevar a gente joven y que va a disfrutar todo el mundo.