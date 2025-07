Hecho sidrero histórico en Gijón: las 17 leyendas del escanciado se juntan por primera vez

Los 17 mejores escanciadores de sidra de Asturias brindaron juntos por primera vez en el homenaje que Emilio Rubio, trabajador en La Montera Picona de Ramón, organizó ayer en Llagar Menéndez de Gijón. Un acto que reunió a 180 personas y en el que se reconoció a más de una veintena de paisanos que, a lo largo de varias generaciones, han convertido el arte de escanciar en una gran ceremonia que, como aseguró Ángela Pumariega, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Gijón, "influencia y forja el carácter acogedor y protector de los asturianos, esa forma de ser tan nuestra".

Después de 31 años se consiguió capturar, por primera vez, en una misma estampa, a los mejores escanciadores de sidra desde 1994 hasta 2024. Y Emilio Rubio fue el responsable. Tras ocho años al servicio de la Montera Picona, el asturiano quiso honrar a quienes, con su técnica y su destreza, han conseguido "que el chigre no se pierda, que los llagares y las pumaradas no desaparezcan, porque es algo que todos queremos y que no podemos perder", expresó Rubio. Una responsabilidad –"casi una obligación", según los protagonistas– de la que se encargaron los ganadores de este trofeo.

Loreto García ofrece un culete tras finalizar el acto. / Luisa Murias

Estos son Fernando Valle en 1994; Nicolás Expósito en 1995; Olegario García en 1996; Aladino Ardura en 1997; Jorge Ramos en 1998; Susana Ovín en 1999, 2004 y 2005; Laura Ovín en el 2000; Samuel Martínez en 2001; Juan Carlos Iglesias en 2002; Pablo Costales en 2003, 2006, 2007 y 2008; Loreto García en 2009; Félix de la Fuente en 2010; Pablo Álvarez en 2011; Wilkin Aquiles en 2012, 2013, 2021 y 2023; Salvador Ondó en 2014 ,2016, 2017, 2018, 2022 y 2024; Jorge Vargas en 2015; y Jeison Franco en 2019.

Otros homenajeados

Además, el evento quiso, también, agasajar a Tino Ovín, Tino "El Roxu", Iván de la Plata, Sabino Pérez, Natalia Menéndez, Alejandra Venagas y Luis Estrada, grandes maestros que, con su habilidad, guiaron a sus herederos sidreros más talentosos.

"Presta mucho ver a los compañeros que tuviste en aquellos tiempos, contra los que tuviste batallas. Eso sí, fuera del concurso éramos todos buenos amigos", aseguró Fernando Valle, primer galardonado, en la ceremonia. Con tan solo 13 años, el debutante comenzó a aprender los secretos que más tarde le llevarían al podio. "Hay que pegarse la botella, que esté bastante cerca", declaró. Sin embargo, como buen escanciador, sus primeras tiradas no fueron con sidra, sino con agua. "Algo tan bueno como esto no se puede desperdiciar. Para empezar hay que practicar con algo de menor valor", añadió el experto.

Los campeones de escanciado de Asturias posan junto a las autoridades en una foto de familia en la sidrería Llagar Menéndez. / Luisma Murias

Un truco que las hermanas Susana y Laura Ovín, de Navia, también rescataron. Sin embargo, no lo tuvieron tan fácil como el primer ganador. "Nos costó que nos reconociesen como una más. Fueron años haciéndolo bien, pero que recibíamos menos puntos por ser chicas. Eran otros tiempos", sujetaron ambas. Pero en el año 2000 todo cambió. "Fue un orgullo ser la primera mujer; marcó un antes y un después. Desde ahí se comenzó a ver a más escanciadoras. Las animamos a todas a participar", reflejó Susana Ovín.

Un arte que, como anunció la actriz y cantante Nerea Vázquez ayer en la presentación , "ha querido reconocer a quienes lo han llevado a su máximo esplendor, a una danza que hace bailar a esta región y que continúa viva en cada vaso compartido".