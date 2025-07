IU y Podemos exigen que se sancione a la empresa que lleva la ORA y la grúa

Pasar de las amonestaciones por escrito a las sanciones es lo que IU y Podemos le exigen al edil de Tráfico, Pelayo Barcia, que haga con respecto a a empresa que gestiona los servicios de ORA y grúa por sus incumplimientos en materia de personal e inversión. Una exigencia que han convertido en iniciativa plenaria.

"El pliego de condiciones marca que debe haber un controlar por cada 130 plazas de la ORA y hay unos por cada 500", denuncia Javier Suárez Llana, portavoz de IU. No solo se denuncia que la plantilla tiene menos de 50 trabajadores y que no se cubren las vacaciones; también que no cuentan con las herramientas necesarias. "Las PDA están desfasadas, tienen más de 14 años y una cámara con una resolución tan baja que provoca que más del 50% de las sanciones no se puedan tramitar", explica Suárez Llana.

Por su parte, Olaya Suárez, portavoz de Podemos recuerda que "la empresa debe garantizar tres grúas funcionando en días laborales y solo hay 1" y denuncia una situación de "cronificación de la falta de inversión".