Mina Longo, cantante que será pregonera de Begoña: "Me ilusiona el Gijón del futuro, la ciudad está creciendo"

La artista Mina Longo protagonizará, el 8 de agosto, el pregón de la Semana Grande de Gijón. "Es una de las figuras más queridas del panorama musical asturiano", señalan desde el Ayuntamiento sobre esta artista, de la que destacan su "defensa y difusión de la música popular". "Es ejemplo de una mujer fuerte, talentosa y profundamente orgullosa de sus raíces", reivindicaba ayer la alcaldesa, Carmen Moriyón, sobre Mina Longo, que, entre otros logros, obtuvo el quinto puesto en el Festival de Benidorm y se clasificó como segunda en Eurocanción 2001. Nacida en Colunga, "la vida y carrera de Mina Longo están indudablemente unidas a Gijón", ensalza el Ayuntamiento.

La cantante Mina Longo González (Colunga, 1970) no tenía ni medio año de edad cuando llegó a Gijón, ciudad en la que creció y en la que residen sus recuerdos, buenos y malos. Ella es la elegida para ofrecer el pregón en la Semana Grande de este año, una responsabilidad que tilda de "un orgullo". "Gijón es mi hogar", afirma la artista, que destaca el carácter "hospitalario" de los gijoneses y ensalza su "ilusión" por el futuro. "Hay muchas personas que empiezan a sentir Gijón de forma especial", reivindica Mina Longo, que dio sus primeros pasos en el mundo musical a los once años.

Pregonera de la Semana Grande. ¿Cómo recibe el reconocimiento?

No me lo esperaba para nada y es un orgullo. Llevo desde siempre Gijón por bandera, soy "gijonuda" y asturiana. Esto es lo mejor que me podría pasar, estoy muy feliz.

¿Qué representa Gijón para usted?

Es mi hogar, mi casa, mi todo. Aquí tengo todos mis recuerdos, los mejores y peores momentos de mi vida. Cuando he estado viajando fuera de Asturias y de España, cada vez que tenía libre me venía unos días a Gijón. Es inimaginable el orgullo de trabajar en Asturias y que te quieran tanto. Es lo máximo, era a lo que aspiraba.

Cuando echa la vista atrás, ¿qué recuerda?

Aquí me crié y tuve una infancia maravillosa. Recuerdo cuando jugábamos en la calle todos, estaba muy unida a mis amigos y hermanos. Y todos los vecinos de la calle nos conocíamos. Si tuviera que volver a una etapa de mi vida, sería a la infancia. Todo era muy sano.

Empezó en el mundo de la música a los once años.

Tuve que ser "adulta" un poco antes de la cuenta, pero estoy encantada de la vida. Era lo que quería. Mi madre cantaba muy bien y no le dejaron dedicarse a esto. Me dijo que aquello que le habían quitado a ella a mí no me lo quitarían, me apoyó siempre en todo.

¿Qué simboliza este periodo del año, la Semanona, para un gijonés?

Es uno de los mejores momentos que se viven en la ciudad. Hay grandes conciertos y muchas cosas más, aparte de que el verano es maravilloso por el clima que tenemos y que hay que aprovechar. Hay buenas temperaturas por el día y por la noche. Pocos gijoneses se marchan en agosto y renuncian a disfrutar de unas fiestas que son lo máximo.

¿Cómo es el carácter de los gijoneses?

Es de lo mejor que hay y no lo digo yo por ser gijonesa, sino que me lo dicen allá donde voy. Somos admiradísimos los asturianos y en especial los gijoneses. Dicen que somos muy hospitalarios, humanos y con un gran corazón. La gente se integra desde el minuto cero.

Ha pasado alguna que otra temporada fuera.

Viví en Cantabria, Cangas de Onís o en México, pasando allí temporadas de invierno. Pero Ciudad de México, por ejemplo, es muy grande y caótica. He recorrido muchísimos lugares y siempre regresaba a Gijón el tiempo que tuviera libre.

¿Qué echaba de menos cuando estaba lejos?

La playa, pasear por el Muro. Eso me da la vida ante cualquier problemilla mínimo que tenga o estrés. Me quita todos los males. Camino por el Muro, me siento y veo el mar y pienso que estoy en uno de los mejores lugares del mundo. Soy una privilegiada. También echaba de menos a la familia, amigos y cosas del día a día. Somos una ciudad tan guapa... Lo tenemos todo: buena temperatura, una gastronomía que ¡madre mía!... Y con una gente que ayuda a cualquier persona. Definitivamente Gijón es especial.

Son más de cuatro décadas sobre los escenarios. ¿De qué se siente más orgullosa de su extensa carrera musical?

De dedicarme a lo que me gusta, que no todo el mundo puede decirlo. He ganado concursos, he viajado mucho y he conocido mundo. Estoy orgullosa de cada paso y cada momento y agradecida a todas las personas que lo hacen posible. He crecido como persona y artista con cada viaje y experiencia y mi público, llenando los teatros, hace que se me considere de las artistas más reconocidas.

También es habitual verla actuar en fiestas populares.

Soy de eso, de estar en contacto con la gente, de que me pidan canciones o autógrafos, de sentirles, de estar con aquellos que te quieren saludar, comprar un disco... Soy muy de directos.

¿Tiene pensado por dónde discurrirá su discurso desde el balcón del Ayuntamiento?

En los pregones que he hecho, como en la Sidra Casera de Piloña o en la fiesta del vino en Ibias, he ido sin ningún papel y me han dado libertad. Digo lo que mi corazón siente, lo que se me venga a la cabeza, improvisando. Me gusta esa idea de que salga del corazón. Si tienes que ir con un papel y leerlo, no es lo mismo porque no conectas con el corazón de las personas. Es menos natural. Quiero que me vean como soy, natural y sencilla.

¿Le ilusiona Gijón?

Me ilusiona el Gijón del futuro. La ciudad está creciendo y hay muchas cosas que, poco a poco, se van superando. Será una de las mejores ciudades de España para vivir, si no lo es ya. Hay muchas personas que están empezando a sentir Gijón de forma especial y están comprando casas aquí.