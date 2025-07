El parque Hermanos Castro se pone a punto como escenario de festivales: los conciertos que tomarán la explanada

El Parque Hermanos Castro ya está casi listo para acoger a dos de los eventos más importantes dentro del panorama musical en Asturias: el Tsunami Xixón y el Gijón Life. La Vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega; el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador; el presidente de Divertia, Oliver Suárez; y algunos de los organizadores de los eventos como Suca García y Marino González pasearon ayer por unas instalaciones que recibirán mañana miércoles, en el marco de Gijón Life, a Joaquín Sabina como parte de su gira de despedida "Hola y Adiós". Para su actuación se ha instalado una grada especial de butacas y se espera un ambiente magnífico después del "sold out". "Sabina agotó las entradas en prácticamente una hora", aseguró ayer Marino González. Tras la actuación del cantautor , serán Juan Luis Guerra y Leiva los encargados de recoger el testigo, el 22 y 26 de julio respectivamente, con todavía unas pocas entradas disponibles.

Operarios trabajando en la infraestructura del evento. / Luisma Murias

Los días 18 y 19 de julio serán terreno del Tsunami, uno de los festivales de rock más importantes en España, que espera batir récords con la presencia de artistas y grupos nacionales e internacionales de la talla de "Thirty Seconds to Mars", con Jared Leto como vocalista, "Sex Pistols", Kase.Oo "Carolina Durante" o "Refused Are Fucking Dead" en su gira de despedida. "Vamos a superar las 26.000 personas", aseguró Esteban Girón, jefe de prensa de la empresa promotora del evento, Bring The Noise.

La grada de butacas para el concierto de Joaquín Sabina, frente al escenario de Gijón Life. / Luisma Murias

Tanto Jesús Martínez Salvador como Oliver Suárez insistieron en la voluntad del Ayuntamiento de convertir a Gijón "en un punto de referencia en el norte del país" durante el verano. "Intentamos que todas las semanas haya eventos en Gijón para que venga gente y los comercios y la hostelería también se puedan beneficiar del ello", aseguró el concejal forista de Festejos.