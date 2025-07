Cárcel y expulsión de España: ya hay sentencia contra Papa Gore, el exmilitar senegalés que hirió a nueve policías

El exmilitar senegalés Papa Gore Ndoye ha sido condenado a tres años y ocho meses de cárcel por un delito de atentado y varios de lesiones contra nueve agentes de la Policía Nacional. El fallo, del Juzgado de lo Penal número 3 y recurrible ante la Audiencia, considera "contundentes y coincidentes" los testimonios policiales, que declararon que el hombre se había resistido a su arresto, a su traslado y a su encierro en calabozos, hiriendo por el camino a los agentes que trataban de reducirle. Desestima la sentencia la versión del ahora condenado por ser "no coherente" y la de su pareja y su vecina, que habían testificado en general a favor del senegalés. El fallo recoge que esta condena se aplicará en dos tercios y que se procederá después a la expulsión del país del condenado durante seis años por cada uno de los dos delitos.

Al ya conocido exmilitar se le condena después de un complicado arresto producido tras una intervención policial en su domicilio en mayo de 2021. Los agentes habían recibido una llamada alertando de una fuerte discusión de pareja y los primeros dos policías que se habían desplazado al lugar ya les habían advertido que, por la dirección del aviso, podría tratarse del senegalés, que es un viejo conocido de las autoridades. Los nueve agentes que testificaron en total –a unos los agredió en su domicilio y a otros en calabozos– manifestaron que el hombre empujó a uno de ellos para evitar que entrase en su casa, que no dejó hablar a su pareja –y que ésta se mostraba "nerviosa", aunque ella en juicio negó que hubiesen discutido– y que acabó arremetiendo a golpes contra todos los agentes involucrados en su arresto. Por el camino a comisaría dañó el vehículo policial a golpe de patadas y en calabozos tuvo otro enfrentamiento físico con policías. Todos tienen su parte de lesiones. Papa Gore decía en juicio que no se lo explicaba porque no había tocado a ninguno.

A favor del exmilitar habían testificado su pareja y una vecina. La primera aseguraba "que la detención fue fuera, que lo rebotaron sobre la puerta de la vecina y luego en el suelo le pusieron los grilletes", y que tanto ella como la citada vecina fueron a comisaría y vieron al ahora condenado "gritando" dentro de un vehículo policial, pero "no oyó insultos ni amenazas".

La vecina, por su parte, se defendía como una testigo de primera mano, pese a que declaró que "su puerta no está enfrente de la del acusado, sino en ángulo de 90 grados enfrente del ascensor", pero aseguraba que desde "su mirilla tenía visión de todo el rellano" y sostenía, por lo tanto, un relato de los hechos bastante similar al del propio Paga Gore, incluyendo que durante el forcejo habían sido los agentes quienes "empotraron" al hombre contra su puerta, que quedó dañada.

Se recoge en la sentencia sobre este testimonio que "no es de recibo que a través de una mirilla situada en ángulo con la puerta del acusado" la vecina en cuestión fuese a ser "capaz de tener una visión de todo lo sucedido, e incluso de quién se le empotra en la puerta". De hecho, como esta vecina sí relató un forcejeo entre detenido y agentes antes del arresto –un extremo que el condenado siempre negó–, el testimonio de esta mujer se interpreta más como una validación de la versión policial.

Al no apreciar consistencia en las versiones de la parte defensora y sí un relato coherente en el policial, sumado a los partes de lesiones, el Juzgado de lo Penal número 3 declara culpable a Papagore y lo condena, por un lado, a dos años de cárcel por un delito de atentado y a un año y ocho meses por las lesiones, ambas penas a ejecutar en dos tercios con la posterior y ya citada expulsión del país. Además, por cada uno de los ocho delitos leves de lesiones Papa Gore es condenado a dos meses de multa con cuota diaria de seis euros (360 euros por delito) y a otros 2.160 euros por el delito de daños. Por responsabilidad civil, debe indemnizar a uno de los agentes con 1.698,18 euros y otros ocho con pagos de entre 221 y 379.