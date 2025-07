Carlos Sobera: "Soy un inmaduro, pero de los buenos"

-No venía a Asturias desde 2012. ¿Qué espera del público gijonés con "Inmaduros"?

-Gustar con la función. Siempre elegimos actuaciones que pueden emocionar a todo el público con independencia de dónde vengan. "Inmaduros" es un espectáculo muy moderno, muy actual, que trata temas universales como el de las relaciones. Lo hace con un cierto tono reflexivo, pero con muchísima comedia. Nuestro principal objetivo es disfrutar con el público de Gijón, creemos que les va a gustar mucho.

-¿Qué tema central toca la comedia?

-La relación de pareja de hombre y mujer. Cuenta la historia de dos cincuentones a los que nunca les ha ido bien en sus relaciones emocionales. Uno de ellos, Alfi, mi personaje, es un machirulo absoluto que no concibe la relación de igualdad con la mujer y que, además, piensa que la felicidad está en el sexo y en la diversión permanente sin ningún tipo de compromiso. El otro personaje, Fideo, que interpreta Ángel Pardo, es un pobre desquiciado al que su esposa le ha abandonado y acaba con un pie dentro de las relaciones convencionales y con otro en el de la absoluta depravación. Así, cuatro personajes femeninos bien diferenciados les dan a los protagonistas un repaso auténtico a la madurez, a la forma de comprender las relaciones de amor, al compromiso y a la desvirtuación del sexo.

-¿Qué reflexión busca el director, Juan Luis Iborra, con esta imagen del hombre machirulo?

-A través de Alfi y Fideo, se muestra cómo dos varones, ambos traumatizados por sus relaciones emocionales, aprenden que lo primero que hay que hacer con tu pareja es respetarla, no utilizarla ni instrumentalizarla. Y esto es lo más importante en cualquier tipo de relación, por muy mínima que sea o, aunque solo busques sexo sin compromiso, es igual. El respeto tiene que ser la bandera y los protagonistas lo aprenden a través de lo que pasa en la función. Todo esto siempre en clave de comedia. La gente se lo pasa muy bien porque reconoce las situaciones y enseguida se vuelve cómplice y se divierte mucho con la paliza que las chicas les dan a los protagonistas.

-¿La trama muestra situaciones ficticias o cada vez más reales?

-La obra se basa en realidades como la copa de un pino. El público se identifica rápidamente con lo que ocurre porque lo ha vivido en primera persona o lo ha visto en su entorno en amistades o familias. Son situaciones muy reales en donde hay un reconocimiento absoluto, inmediato y divertido.

-Encarna a Alfi, un tipo despreocupado, dedicado a la juerga y a la conquista. ¿Hay algo de usted en su personaje?

-Creo que no. He sido siempre bastante sensible a estas cuestiones. Desde que era un chaval hasta hoy he madurado bastante. Además, el haber estado diez años en "First Dates" conociendo todo tipo de relaciones, de orientaciones y de opiniones, me ha hecho aprender a respetar y a naturalizar muchísimo.

-Y, aunque no sea de forma romántica, ¿se considera, en algún sentido, inmaduro?

-Sí, pero el buen inmaduro. Mantengo la inmadurez de querer ser niño en el sentido de seguir teniendo sueños, humor y seguir siendo un inocente puro. Si uno pierde la capacidad de soñar y de restar importancia a los problemas y de transformarlos de manera positiva , se pierde parte de la gracia de la vida. Soy de los que piensan que, aunque te hayan dado muchos palos, hay que confiar en la gente y creer en ella.

-Después de los grandes espacios, ¿cómo valora el contacto con teatros como Jovellanos?

-La experiencia es mucho más intensa en los teatros más recogidos, con menos espectadores. Es una diferencia bestial. Los palacios y los grandes congresos son edificios que, aunque los llenes, la distancia entre las butacas y el escenario es tan larga, que tanto el público como nosotros perdemos parte de la intensidad de la puesta en escena. Teatros como el Jovellanos son una auténtica maravilla, es donde los actores quisiéramos estar y morir.

-¿Qué momento no podrá olvidar el público tras la función?

-Ninguno. El público lo va a flipar. Son tres situaciones que se siguen una detrás de otra con cierta velocidad y el conflicto entre los personajes es muy divertido en todas las escenas. La gente llena los teatros, se lo pasa muy bien, se divierte y acaba bailando con el elenco en el último número musical. A veces, (bromea) hay que recordarles que la función ha acabado, porque no se quieren ir a casa. "Inmaduros" tiene mucha energía, mucha vitalidad y sube el ánimo. Es una maravilla.