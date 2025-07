Emilio de Justo, matador de toros: "Hay misterio por conocer la arena de El Bibio y dar una buena tarde"

Emilio de Justo (Torrejoncillo, 1983) torea por primera vez este verano en la Feria de Begoña. Debutará con toros de La Quinta, una ganadería con la que ha firmado grandes faenas y que es de esperar que vuelva a catapultarlo al éxito en El Bibio. Llega a Gijón "ilusionado y motivado" con triunfos recientes en Pamplona, Madrid y Venezuela. Comparte cartel, el 15 de agosto, día principal de la Semana Grande, con dos jóvenes figuras, Tomás Rufo y Clemente, dos matadores a los que "admira".

-Debuta en el coso gijonés. ¿Qué presentimiento tiene?

-Tengo una sensación muy bonita. Es una feria que me hace mucha ilusión y estoy muy motivado por estar allí. Es una gran feria consolidada, una de las más importantes del mes de agosto. Como torero uno siempre quiere ir a esas ferias a dar lo mejor y expresar lo que uno lleva dentro.

-Lidiará astados de la ganadería de La Quinta, con los que tiene buena conexión.

-Es una ganadería con la que gracias a Dios he podido triunfar muchas veces y tener actuaciones importantes. En Gijón es una ganadería clásica que ha ido bastantes años, según tengo entendido. La corrida será bonita y espero estar a la altura de la expectativa de la afición, que sabe que voy a debutar y cuando ocurre esto sé que se espera con ilusión el dar lo mejor de uno.

-¿Qué cualidades tiene el encaste de Santa Coloma?

-La Quinta es quizá la ganadería más representativa o la que más regularidad o mejor momento tiene. Además, en Gijón, suele lidiarse un toro de muy buenas hechuras, muy en el tipo del encaste. Tiene todos los ingredientes para que sea un éxito.

-Arrancó 2025 en Valdemorillo, agotando localidades y triunfando con dos orejas.

-Fue un comienzo fenomenal en Valdemorillo, a las puertas de Madrid. Fue un cartel especial. Siempre que salen las cosas bien a inicio de temporada te da una inyección de moral para seguir con todo lo que viene con motivación y confianza.

-Y al otro lado del Charco, en Venezuela, le fue muy bien.

-Es un país en el que llevo toreando cuatro años en la Feria de San Cristóbal. Gracias a Dios he sido triunfador varios años consecutivos y se me ha dado muy bien. El país y la afición son maravillosos, me encanta estar allí. Si Dios quiere volveremos otra vez. Que te llamen de otros países, más en Latinoamérica donde tienen tanta tradición taurina. Como diestro es bonito, aunque no sea un momento fácil en el toreo para los países latinos. Los toreros tenemos que poner nuestro granito de arena y apoyar a esos países que tanto han dado a la tauromaquia como Colombia, México, Ecuador, Perú. Es un privilegio estar en sus ferias.

-Más revisión. En Pamplona cortó un trofeo.

-El jueves pasado tuve una actuación muy bonita en la Feria de Pamplona, me dejó muy contento. Todos sabemos lo que significa cortar y puntuar en una plaza como esa. Es muy importante, sobre todo para volver el año que viene a estar presente.

-Comparte cartel en Gijón con los jóvenes Rufo y Clemente.

-Sí, son dos toreros muy jóvenes y con grandes cualidades. Rufo tiene una capacidad técnica y poderío enormes y muchos triunfos, es admirable. Clemente tiene una trayectoria más corta, con muchas buenas tardes en Francia, y cuenta con una clase y buen toreo que gustan al aficionado. Tenemos una buena relación de amistad y también les admiro. Hacen cosas muy importantes en el toreo y por ello están anunciados en una feria de tanta calidad como la de Gijón. Existe esa rivalidad y competencia, pero los diestros sabemos valorar lo que hacen los compañeros. Es un cartel que me motiva y que es bonito, así que pa’lante.

-Muchos de sus éxitos han sido en una gran plaza como Madrid. ¿Nota cambio al ir a otros cosos?

-Cada plaza tiene su personalidad, no hay que comparar. Tiene su público, distinto, que siente la fiesta de una forma y tiene su personalidad al entregarse. Gijón no lo conozco, pero creo que tiene una afición seria y exigente, pero también agradecida. Me motiva mucho estar allí porque tengo ese misterio de poder conocer El Bibio, pisar su arena y dar una buena tarde.

-¿Qué sería para usted triunfar en Gijón?

-Lo que el torero busca es sentirse torero y de ahí llega todo. Es lo más importante para mí en la plaza; eso y, lógicamente, buscar el triunfo; hay que mantener la regularidad en la temporada para mantener en un sitio alto en tu profesión.

-¿Qué le gusta más exhibir hoy en día en su estilo de toreo?

-No me gusta autodefinirme, prefiero que lo haga el público. Trato de hacer las cosas con sentir, la entrega y verdad que llevo dentro. A unos gusto más, a otros no tanto, y es bonito vivir con esa gama; por el ánimo de unos y para convencer a los otros. Es motivante.

-Ha lidiado seis toros en una tarde, como en la encerrona vallisoletana. ¿Cómo gestiona esa exigencia?

-Es una apuesta muy fuerte que uno hace para mantenerse arriba, te revaloriza. Demuestra la capacidad y la ambición Esas apuestas me han salido siempre bien y ese día en Valladolid fue de un gran esfuerzo, además de buen toreo por momentos. Fue una corrida de Victorino muy exigente.

-¿Y qué tal su cuadrilla?

-El año pasado se incorporó un hombre, Abraham Neiro, "El Algaba». Los demás siguen siendo los mismos, un equipo que va a una.

-¿Qué compromisos tiene después de Begoña?

-Viene Bilbao, Málaga, Ciudad Real, la Goyesca de Antequera, que me hace mucha ilusión. Muchas ferias importantes durante los meses de verano. Está siendo una temporada bonita.

-Solo falta que anime a los gijoneses a acercarse a la feria.

-Les mando un abrazo y que vayan a su feria, que como digo es de las más importantes de agosto y una en la que todos los toreros queremos estar en esa plaza tan bonita.