El Puerto Deportivo plantea ensanchar el paseo marítimo en el antepuerto

Los planes de Nauplia, sociedad concesionaria del Puerto Deportivo de Gijón, para modernizar sus instalaciones y ganar espacio en tierra para la prestación de servicios a sus usuarios y otros abiertos a la ciudadanía va perfilándose tras el encargo que la empresa ha hecho a una ingeniería de primer nivel en el sector en España. A falta de que avance la elaboración del proyecto, las primeras estimaciones son que Nauplia invertirá entre seis y siete millones de euros en el Puerto Deportivo de Gijón. Una de las actuaciones más ambiciosas que plantea es ensanchar un tramo del paseo marítimo en el antepuerto, desde la rampa de la Antigua Rula en adelante, ganando espacio en tierra sobre la lámina de agua.

El alcance del ensanche del paseo lo tendrá que definir el estudio de ingeniería al que se ha encargado el "máster plan" para el Puerto Deportivo de Gijón, un proyecto con el que Nauplia aspira a que la Autoridad Portuaria de Gijón le prorrogue la concesión por diez años, ampliable en otros quince más, conforme prevé la normativa. La cuantiosa inversión que el grupo plantea en un espacio de economía azul y a la vez una de los espacios preferidos por gijoneses y turistas para el esparcimiento es lo que puede permitir esa prórroga de la concesión. Una ampliación que "nos da el plazo y, por lo tanto, el potencial de ingresos suficientes para hacer una inversión importante para un proyecto que pretende resolver los handicaps que ahora mismo tiene el Puerto Deportivo de Gijón", señala José Manuel Arrojo, presidente de Nauplia. El más relevante de ellos es la carencia de zona de tierra, dado que la concesión actualmente sólo incluye la lámina de agua y el edificio de oficinas que hay entre la Antigua Rula y el Auga.

El tramo de paseo marítimo a ensanchar está pendiente de concretar, pero José Manuel Arrojo estima que podría ocupar al menos el tramo más próximo a la rampa de la Antigua Rula y en dirección hacia el dique de Lequerica.

En cuanto al uso de ese nuevo espacio de tierra, se habla de "una tienda náutica buena, que no la hay en Gijón, como la de Las Palmas de Gran Canaria", además de ubicar un local hostelero "como un restaurante un poco más internacional, porque tenemos un montón de tránsitos", aunque también podría caber otro estilo de restauración. Además, plantean un gimnasio mirando al mar, en un "entorno privilegiado". Y, en el caso de que no les otorguen la concesión de la Antigua Rula, también iría en esa ampliación del paseo una edificación para impartir cursos relacionados con la mar.

Nauplia no renuncia a intentar convencer a la Autoridad Portuaria para que le otorgue en concesión la Antigua Rula, que destinarían a formación. Además, también baraja pujar por el edificio de Sanidad Exterior en el caso de que la Autoridad Portuaria lo subaste, tanto si lo quisiera vender como alquilar. Se trata de un inmueble en el que también está interesada la empresa que promueve un hotel de cinco estrellas en la colindante antigua sede de la Autoridad Portuaria en el Muelle, cuya intención sería demolerlo y sumar su edificabilidad a la del edificio hotelero en el espacio que ya tiene en propiedad.

Amarres permanentes en el antepuerto

El ensanche del paseo no es el único plan de Nauplia para el antepuerto, sino que también prevén cambiar el uso de los pantalanes del antepuerto, que ahora acogen barcos en tránsito, y que se destinarán a navegantes que tienen contratado durante todo el año el amarre en el Puerto Deportivo de Gijón. Los amarres para embarcaciones en tránsito se trasladarán a los primeros pantalanes de las dársenas de Fomento y Fomentín.

Ampliar un dique para reducir la bocana y el oleaje

Nauplia también va a pedir a la Autoridad Portuaria que reduzca el tamaño de la bocana del Puerto Deportivo, mediante la prolongación bien del dique de Lequerica o del dique Curvo de Fomento "porque tenemos un problema de agitación del agua importante y cuando hay temporales tenemos casi inutilizados los primeros amarres para barcos grandes de la dársena de Fomentín", además de agitar también el muelle de espera en el dique de la Antigua Rula. El traslado de embarcaciones fijas al antepuerto y el de los tránsitos a otros espacios del Puerto Deportivo contribuiría a dar solución a ese problema de agitación en época de temporales en la zona más exterior de la dársena de Fomentín.

Varadero

Otro objetivo del plan es prestar el servicio de varada a los usuarios de los amarres, de ahí que Nauplia esté en conversaciones con la concesionaria de un varadero en el Puerto Deportivo para lograr ese objetivo. La dirección del Puerto animó a Nauplia a negociar con concesionarios de superficie en tierra en el Puerto Deportivo.

El piragüismo en el Muelle "es un disparate", señala Arrojo

"No nos gusta que los piragüistas estén metidos con barcos de motor" por el riesgo de accidentes, señala José Manuel Arrojo. "Es un disparate" el piragüismo en el Muelle, agrega del presidente de la sociedad concesionaria del Puerto Deportivo de Gijón sobre los entrenamientos de la sección de piragüismo del Grupo Covadonga en el antepuerto, al que llegan atravesando el canal de navegación desde la Varada de Fomento. La actividad fue autorizada sólo entre el 22 de septiembre y el 31 de mayo, dado que en esas fechas no hay embarcaciones atracadas en el antepuerto al utilizarse actualmente para el amarre de embarcaciones en tránsito, que suelen llegar a Gijón en temporada estival. Una situación a la que puede afectar la implantación de amarres fijos en esa dársena que se proyecta.

Respecto al piragüismo en el Puerto Deportivo, Arrojo apunta que "son dos entornos que conviven mal. En todos los puertos que yo conozco, está prohibida la navegación. Se hace fuera y eso es lo que queremos defender, por seguridad. Yo lo que no entiendo es cómo se puede dar una autorización para una actividad que va en contra de lo que hacen otros puertos y es precisamente porque conviven mal", añade el presidente de Nauplia. "Hay sitios más adecuados para hacer esa actividad" aunque hacerlo en el Muelle sea "muy cómodo, porque estás en mitad de la ciudad", señala.