El adiós de Sabina a Asturias: así fue el último concierto del cantautor andaluz en Gijón (que no se perdió ni Santi Cazorla)

Cuando se va a ver a un genio se ha de ir preparado, dispuesto a escuchar, disfrutar y aprender de lo que su talento tiene que ofrecer. En el caso de Joaquín Sabina, la maestría siempre viene acompañada de lo canallesco y de aquello que es capaz de acercar la poesía del jienense a todos los públicos. Esa voz inconfundible, maltrecha por los años y fruto de la "mala vida", que ha sido fuente primaria de las tropelías que cuenta en sus canciones, siempre condimentadas con el tipo de ingenio más español que existe, la picaresca. Un pícaro que ayer se despidió de Gijón en el parque Hermanos Castro, en el concierto de apertura del festival Gijón Life. El artista está recorriéndose (casi) todos los rincones a los que su música ha llegado en sus más de cuatro décadas de carrera, en el marco de su gira de despedida "Hola y adiós". Y aquí, en Gijón y en Asturias, quedó demostrado que debería ser un "Hola y hasta siempre".

Muchos de los 6.500 asistentes se adornaron con el característico sombrero que se ha convertido en todo un símbolo de su música. El público no lo formaban fans, sino verdaderos creyentes de una filosofía o una religión. De una manera de entender la vida, sus placeres y sus dificultades. Sin embargo, como él mismo canta, a veces "Al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver". Y es que a veces el recuerdo corre el riesgo de quedar desdibujado por el tiempo y sus estragos. No fue así para sus fieles, que no acudieron ayer a evaluarlo o a juzgarlo. Sino a hacerle un homenaje como Dios manda y que no se estila en este país. Un homenaje en vida.

Bajo las cálidas luces rojas, el concierto comenzó con su última canción, "Un último vals", que suena a canción legado, al agradecimiento que también el artista quiere transmitir a su público. Sabina tuvo también unas bonitas palabras para la ciudad de Gijón, que, destacó emocionado, es una de las más importantes en su carrera por la complicidad del público, sobre todo en sus inicios, y también por lo que pasó en el Jovellanos en 2005. Un susto que ya es agua pasada y que quedó restañado con memorables actuaciones en los años siguientes.

La mención más especial fue la que hizo al poeta y amigo Ángel González, un "grandísimo poeta" con el que, recordaba el cantante, compuso un estribillo para la Semana Negra que se atrevió a tararear anoche. Entre público, por cierto, hubo otros asturianos ilustres, como el futbolista del Oviedo Santi Cazorla. Los gijoneses también sirvieron de coro para los grandes himnos del artista, como "Quién me ha robado el mes de abril", "19 días y 500 noches" o "Calle Melancolía". Sabina se apoyó en los suyos para completar sus versos más conocidos. Generó así un ambiente capaz de viajar al pasado: los móviles brillaron por su ausencia, y las imágenes se grabaron en la retina, no en las cámaras.

Tras un tiempo muerto, el de Úbeda regresó al escenario para firmar un memorable concierto en su adiós a Gijón y a Asturias, en una cita llena de emociones y muestra de la lealtad que Joaquín provoca con su arte. La noche de ayer fue canalla, descarada, divertida y sincera. O sea, fue todo lo que Sabina fue, es y será.