Gallego, el conductor de Emtusa que es bronce mundial de duatlón

Tras un año de mucho sufrimiento y entrenamiento, Julio Gallego consiguió en junio la medalla de bronce en el 2025 World Triathlon Multisport World Championships Pontevedra, en su modalidad de duatlón: "Si es que yo me veía campeón, pero perdí por una diferencia de cuarenta segundos nada más". Un desgarro en el talón de Aquiles casi no le permite competir, pero con un cambio de entrenamiento, muchas horas en el gimnasio y una buena conciliación entre su trabajo como conductor de Emtusa y su vida con su mujer e hijos, logró competir en esta disciplina en una prueba de dos horas y media.

"Estoy encantado en Emtusa, es una empresa increíble, que me valora y está muy pendiente de mí en todo, hay gente maravillosa. No me cogí la baja porque no quise, y porque para mí ir al trabajo es también un descanso. Cuando saqué la oposición no podía parar de llorar. Me cambió la vida", aseguró Gallego sobre la empresa en la que lleva trabajando desde 2022.

Gracias a los buenos horarios que tiene en la empresa, muchas veces horario partido –lo que más le gusta–, puede compaginar sus entrenamientos, los cuales le llevan "unas dieciséis horas semanales" entre correr, ciclismo y nadar, más las horas que dedica al gimnasio. Se introdujo en este mundo del deporte en 2012, y su carácter competitivo no solo le ayuda a ganar, sino a apreciar a todos sus compañeros. "Con tantos campeonatos aprendes a valorar mogollón que te ganen, porque yo entreno mucho, pero ellos también, y valoras mucho el esfuerzo de los demás. Es una admiración enorme por el esfuerzo de las personas que gano y que me ganan", dijo el gijonés.

Además de esta última medalla, Gallego consiguió ser dos veces campeón de España y otras dos subcampeón de Europa en duatlón. Ahora continúa con sus entrenamientos con la mirada puesta en el Ironman 70.3 en Valencia en abril de 2026. n