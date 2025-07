Un incendio calcina parte del jardín de la nueva plaza del Continental

El jardín de la remodelada plaza del Continental ardió ayer en llamas. El accidente dañó entorno al 13% de la superficie y tuvo lugar a las 12.00 horas por causas todavía desconocidas, aunque tanto el concejalía de Medio Ambiente, como los vecinos de la zona aseguraron que una colilla arrojada desde un coche fue la culpable del incidente. Un infortunio en el que la ayuda de los vecinos de La Arena fue esencial para sofocar las llamas. "Cogimos los calderos que teníamos a mano y lo salvamos como pudimos", declararon los trabajadores de los negocios cercanos a uno de los espacios icónicos de La Arena y que fue estrenado hace pocas semanas.

Luis de Prado, trabajador en un centro situado frente al incidente.

"Estaba afuera y vi cómo se estaba quemando la telilla -malla de coco-. Ardía mucho y avanzaba muy rápido en brasa. En cuanto el fuego llegaba a una planta pequeña salía la llama y era muy alta", explicó Luis de Prado, propietario de un centro de fisioterapia que queda justo delante de la zona afectada. Además, tal como coincidieron los empleados y los vecinos, el viento avivó, todavía más, el fuego. Sin embargo, la eficacia y la responsabilidad ciudadana de los vecinos, así como la intervención de los bomberos fue clave para evitar que la cosa fuera a mayores. "Mi compañera y yo cogimos los cuatro calderos -papeleras y paragüeros- que teníamos a mano en el local. Echamos agua y lo salvamos como pudimos en lo que nos dio tiempo", relató Luis de Prado.

Los fisioterapeutas no estuvieron solos en su misión. "Salimos el barbero, el dentista, el de la autoescuela de enfrente, el fisio y no sé si alguno más", subrayó Francisco Javier Ferrero, dueño de una barbería. A pesar de que, como confesaron los dueños de los negocios, "hubo gente que no colaboró, solo grabó", la cooperación reinó en el Continental. "Los vecinos también contribuyeron. Vinieron otras tres personas y preguntaron cómo podían ayudar", aseguró de Prado.

Aunque la asistencia de los ciudadanos fue crucial, el riesgo y la alarma necesitaron de los bomberos. "El fuego lo han apagado ellos. Nosotros solo hemos intentado que no se extendiera", aclaró Ferrero. "Tardaron unos cinco o diez minutos. Fueron rápidos, pero se me hizo eterno", añadió el fisioterapeuta.

Un "susto" que no duró más de veinte minutos y que, por suerte, apenas dañó una de las últimas actuaciones, finalizada en mayo de este año, que forma parte del proyecto "Gijón Ecoresiliente". El fuego no cubrió más de 25 metros de largo y cinco de ancho y no hubo heridos. Tan solo Luis de Prado se hizo un pequeño corte en un dedo con una papelera.