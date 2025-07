Cimavilla reclama más atenciones: "La gente hace lo que le da la gana"

Ruidos, pintadas, orines y todo tipo de residuos. Esos son los problemas que los residentes del barrio de Cimavilla denuncian que sufren día sí y día también. Dichos inconvenientes, presentes en todo el barrio Alto, son más intensos en determinadas zonas. Así lo atestiguan desde la asociación de vecinos "Gigia" que, hace unos días, tras una reunión con el gobierno local a cuenta del Paseo Gastro, entregaron a varios concejales un documento en el que se identifican seis zonas especialmente conflictivas por esta problemática. "La gente piensa que puede hacer en Cimavilla lo que le de la gana", apuntaron muchos vecinos de estos lugares.

Estas seis zonas, tal y como consta en el documento, incluyen diversas calles y espacios del barrio. Los lugares que los vecinos de Cimavilla identifican en el texto son el tránsito de las Ballenas –al pie de la cuesta del Cholo–, la calle Artillería, la plaza de la Soledad, el cerro de Santa Catalina y su parque infantil, la calle Claudio Alvargonzález y las calles Rosario y Vicaría. En estos lugares, los problemas anteriormente mencionados se producen casi todo el tiempo, indican los vecinos, pero van a más en fechas señaladas con el Antroxu, la noche de los Fuegos o la Navidad. "Tenemos el lema ‘Cimavilla, un barrio donde vivir’. "Se trata de conciliar el ocio con el descanso. La policía no sube por la noche y se convierte en un barrio sin ley", critica el presidente de la asociación de vecinos "Gigia", Sergio Álvarez. A sus críticas, ahora se le añaden las casetas del Paseo Gastro en Claudio Alvargonzález.

Más presencia de la Policía

Para poner coto a este problema, los vecinos reclaman, entre otras cosas, que haya más patrullas de la Policía Local en Cimavilla. Así lo estima Kike Feijó, que vive en la plaza de la Soledad. "Las concentraciones de jóvenes son constantes", explica, en referencia a las aglomeraciones de adolescentes que se concentran delante del soportal de su edificio. Los vecinos de la plaza, uno de los puntos neurálgicos del barrio, ponen el foco también en un viejo problema: las pintadas. Algunos, hasta han tenido que llamar la atención a los gamberros con las manos en la masa. Es el caso, por ejemplo, de Sofía Álvarez. "Estamos cansados de llamar la atención a la gente. A veces no te contestan y otras hasta te insultan", lamenta.

Kike Feijó, ayer, en la plaza de la Soledad.

Sara Ceballos reside en la Plaza Cimadevilla, justo al lado de las calles Rosario y Artillería. "Yo misma he salido de fiesta por aquí, pero he visto una evolución negativa del barrio. Cuando yo salía no recuerdo este nivel de vandalismo o ruido". Ceballos expresa su hastío ante la falta de presencia policial en las zonas tensionadas: "La policía sólo sube al Cerro por fuera, pero no pasa por las calles con bares donde están los problemas. Da la sensación que la única ordenanza que quieren que se respete es la que no permite los perros estar sueltos por el Cerro, el resto les da igual. Nos sentimos abandonados". Ceballos también señala otro de los focos de conflicto. Señala el Tránsito de las Ballenas, especialmente durante las tardes, cuando la concentración de gente impide el paso a los coches de los residentes.

Alba Espinosa vive en la calle Artillería. Ella comenta que sufre "ruidos constantes" entre las once y las tres de la madrugada. Es decir, coincidiendo con el horario de los bares. La mujer se fija en los botellones. Estos no solo generan ruido, sino también residuos de todo tipo, como cristales o vasos de plástico. Por último, Josefina Blanco, de 97 años, volvió a insistir en el ruido y la basura que se concentran en los alrededores de su casa, en la calle Vicaría. Recordó que "su barrio" había "decaído mucho en todo", también en "los pobres servicios que ofrece". Así las cosas, los vecinos reclaman más actuaciones para poder compatibilizar la vida social en el barrio con su vida diaria y cumplir de esta manera con el lema de la asociación de vecinos.