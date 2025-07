Gijón selecciona diez proyectos de la residencia de Contrueces

La Fundación Municipal de Cultura de Gijón dio ayer a conocer los diez proyectos que han resultado seleccionados en la segunda convocatoria del programa de la residencia de artistas de Contrueces, ubicada en el antiguo Palacio de San Andrés de Cornellana.

En total, se recibieron 134 proyectos procedentes de territorios nacionales y también de otros países europeos, así como de Latinoamérica y Asia. Finalmente, los proyectos elegidos son "Digital Bodies-Echo & Delay", de Adrián Vega; "Alfabetos de destrucción", de Alba Matilla, "Foguera", de Carlos y Pablo Dávila; "Infra", de Enar de Dios; "Alén", de Hugo Guilherme Pires; "Zona de penumbra", de Javier Bejarano"; "Sutura", de Maiomouna Diallo; "Memoria_cruzada.jpg", de María Rosa Aránega; "Consultorio de datos", de Noemi Iglesias, y "As Above so below", de Sara Muñiz.

La comisión ha seguido las indicaciones de las bases de la convocatoria, que fija que almenos un 30% de los proyectos seleccionados corresponden a creadores con arraigo en el Principado. Con ese criterio cumplen Alba Matilla, Noemi Iglesias, Adrián Vega, Carlos Dávila, Sara Muñiz y Javier Bejarano. Por otro lado, también tenían que conseguir que un 30% de los proyectos seleccionados fueran de creadores emergentes, de hasta 35 años. Estos son Hugo Guilherme Pires, Alba Matilla, Maumouna Diallo y María Rosa Aránega.

Los proyectos seleccionados se desarrollarán desde este verano y hasta la primavera de 2026. Cada uno de los proyectos tendrán una dotación máxima de 8.000 euros, en concepto de producción artística y honorarios.

La comisión de esta edición estuvo formada por el director de la Fundación Municipal de Cultura, Aitor Martínez, que actuó como presidente; la responsable de exposiciones y residencias en LABoral Centro de Arte, Patricia Villanueva; Juan Carlos Aparicio, profesor de Historia del Arte; Pablo Molero, director del festival DZM de Cáceres, y las directoras de Programas de la Fundación, Jimena Rodríguez, María Fernández y Henar Díez.