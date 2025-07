Las "joyas" del Botánico a ras de esterilla y la luz de la luna: "Es una oportunidad verdaderamente única"

El Jardín Botánico Atlántico abrió ayer sus puertas a los 39 aventureros que se atrevieron a disfrutar de la velada "Aventura nocturna en el Botánico". La jornada corrió de la mano de Amador Vázquez, educador ambiental y naturalista. Una acampada que lleva realizándose once años pero que, esta vez, incluyó como novedad una yincana. Una vez más la cita deslumbró a los exploradores con la visita a los cárabos –un tipo de búho–, lechuzas y hasta a algún jabalí, entre otros animales, para "acercarlos de una forma muy guapa a la naturaleza a través de una noche muy especial", relató el naturalista.

Los bosques de más de 100 años de antigüedad del Botánico se transformaron durante 15 horas en algo similar a una película de auténticos boys scouts. Macutos, esterillas, sacos de dormir, botas de monte, tiendas de campaña y, sobre todo, mucho entusiasmo por la naturaleza, fueron los elementos esenciales durante la acampada. Un material necesario para poder llevar a cabo las tareas de rastreador que Vázquez había preparado.

La yincana fue la gran novedad. "Van a aprender qué flora y fauna hay aquí. Pequeños insectos, anfibios, murciélagos o algún zorro, entre otros. Busco que no solo se lo pasen bien, sino que, también, aprendan y sea un disfrute didáctico", expresó Vázquez.

Los asistentes, cruzando uno de los puentes del Jardín Botánico. / ÁNGEL GONZÁLEZ

Unos conocimientos que Gisela Masa y Gisela García, madre e hija, conocían de primera mano. "Ni me acuerdo de cuándo fue la primera vez que vinimos. Mi hija era pequeña y la semana que viene cumple 20 años, imagínate", confesó Masa. "La oportunidad de dormir en el Botánico es única. Es una experiencia para todas las edades, pero, sobre todo, para los niños, para que se formen in situ. Me encanta", continuó la veterana de la velada.

A pesar de que Masa se formó en Informática, siempre ha soñado con dedicarse algún día a su verdadera vocación. "Mi sueño hubiese sido ser bióloga. Es algo que todavía no descarto", aclaró. Una pasión que, quizá, se transmita en el ADN. O, que quizá, se herede por el amor y el cariño que Vázquez, el guía de la acampada, transmite en cada una de sus dinámicas. "Ahora mismo hago pedagogía, pero me encantaría hacer en algún momento algo relacionado con la naturaleza. Y estas acampadas tienen, por supuesto, algo que ver", aseguró, por su parte, Gisela García.

Una devoción que puede que, algún día, recorra las venas de Enzo Honrrado, el benjamín de la acampada. Con tan solo tres años –apunto de cumplir los cuatro– el pequeño ya es todo un experto de la naturaleza. "Hemos ido varias veces de camping y a él le encanta. También acudimos muchas veces a jugar a estos jardines, pero es nuestra primera vez en la acampada", atestiguó Itziar García, familiar del niño. Así, Enzo, junto a la docena de niños que vivieron ayer esta "aventura nocturna" por primera vez", gozaron de la visita de los hogareños de cuatro hasta ocho patas, que rondaron el lugar, para sentir una noche que no podrán olvidar.