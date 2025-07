El Principado da el aval ambiental al plan del promotor de la Ería del Piles

El promotor del proyecto de la Ería del Piles ha logrado el primer aval del Principado para seguir adelante con su último plan urbanístico, el que más se aproxima a la ordenación urbanística que marca el PGO municipal, y que ya no incorpora nuevos usos residenciales. Señala la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias que inició su expediente en marzo, que el plan especial de reforma interior presentado por Promociones y Obras Nuevo Espacio, siempre que cumpla con las normativas medioambientales vigentes, "no presenta problemas significativos" desde este punto de ambiental. El proyecto, por lo tanto, sigue por ahora adelante, aunque durante el plazo de alegaciones consta la presentación de al menos dos, emitidas por particulares, que piden paralizar el plan. En este punto de evaluación, muy prematuro, el Principado se limita por ahora a derivar al Ayuntamiento el análisis de ambas protestas porque, dice, afectan a una cuestión jurídico-urbanística que no compete a autoridades regionales.

El aval medioambiental afecta al borrador del plan especial y al documento ambiental del mismo presentado por Nuevo Espacio este mismo año y después de que el Ayuntamiento bloquease una propuesta anterior que buscaba elevar la altura de los bloques e incorporar viviendas de nueva construcción. En este nuevo proyecto, la incorporación de usos residenciales nuevos se rechaza y se mantienen los ya existentes, porque hay tres chalés en la zona, si bien sobre plano, según las primeras infografías incluidas en el borrador, estas viviendas no parecen tenerse en cuenta. Esto podría solucionarse con un ajuste de las volumetrías o cerrando un pacto con los propietarios, que ya han logrado tumbar otros planteamientos que intentaron impulsar en la zona a sus espaldas en los últimos años.

Tanto el plan como el documento ambiental presentado por la promotora desarrolla lo que la empresa denomina como la alternativa 1, y que se define como "una ordenación mediante volúmenes con una componente longitudinal suroeste-nordeste" que aprovecha la "buena orientación solar" y genera "protección frente al viento dominante del Nordeste". "Esta disposición favorece la creación de espacios libres de uso público intersticiales bien orientados y protegidos, en continuidad con los equipamientos del entorno", se señala en el documento. "Asimismo, permite definir una nueva fachada marítima, mediante una disposición escalonada de volúmenes desde tierra hacia el mar, facilitando la integración paisajística y suavizando la transición edificatoria hacia la costa", añade.

En esencia, Nuevo Espacio proyecta para la Ería del Piles una edificación en planta baja destinada a actividades terciarias –sobre todo hosteleras– y la creación de tres bloques perpendiculares al paseo de un bajo más dos alturas para usos hoteleros. También se proyecta otro edificio de usos terciarios de planta baja junto a la carretera de la Providencia y la reserva de espacios para jardines, zonas de esparcimiento y la posibilidad de crear un aparcamiento subterráneo de mil plazas.

El plumero de la Pampa

El Principado, por su parte, y al tratarse de un informe ambiental, no entra a valorar el apartado urbanístico y, además de señalar que no se aprecian problemas para el entorno, cita una serie de exigencias de menor calado, como que el suministro de agua destinada a consumo humano cumpla con los estándares de calidad y que la gestión de residuos y movimiento de tierras durante la obra deben cumplir con la normativa medioambiental vigente.

También pide "fomentar" la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos, exige que los futuros jardines no incorporen ejemplares de especies invasoras y advierte de la presencia del llamado plumero de la Pampa, que tiene que retirarse con un protocolo específico para evitar su propagación. Será a partir de ahora el Ayuntamiento, a través de su concejalía de Urbanismo, el encargado de estudiar a fondo el resto del planteamiento.