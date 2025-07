Kase.0 desborda el Tsunami Xixón Festival: "Hay muy buen rollo", destacaron los asistentes

El Tsunami Xixón Festival abrió por todo lo alto ayer su octava edición con grandes actuaciones como la de Kase.O y "30Seconds to Mars". El festival rockero concentró a miles de personas en el parque Hermanos Castro en una larga e intensa jornada ya que las puertas se abrieron sobre las cuatro de la tarde y no se cerrarían hasta las tres de la madrugada. El público llegaba entusiasmado a un festival que ya se ha convertido en todo un clásico del verano gijonés, y que ha ido creciendo y transformándose a lo largo de los años pero siempre intentando mantener su esencia, la de ofrecer numerosos conciertos repletos de baterías, guitarras y bajos capaces inyectar adrenalina a la ciudad.

El público, disfrutando del concierto del rapero maño. / Juan Plaza

El festival se abre a otros géneros, con la presencia del rapero Kase.O y del grupo indie "Carolina Durante", algo que ha generado cierto debate. "No entiendo porque hay tantos grupos de pop, la verdad", opinó Jacky Valo, una chica granadina que repite en Gijón. "Pero nos conocemos todos y es agradable", añadió la joven, que se encontraba acompañada por viejos amigos de anteriores ediciones del festival. "Está guay que haya otros rollos para que venga más gente, pero la esencia tiene que mantenerse. Kase. O es buenísimo y aunque a mí no me mole, venir aquí me hizo escucharlo", contó el coruñés Marcos Vázquez, quien se estaba sacando una foto con Dan Palmer, el famoso guitarrista del grupo "Zebrahead", que tocaron sobre las seis de la tarde. Palmer estaba bebiendo entre los asistentes como uno más, muestra del buen ambiente del festival. "Gijón es precioso, estamos pasándolo de puta madre. La gente es increíble", expresó Palmer mientras atendía a los numerosos seguidores que querían hablar con él y sacarse fotos.

Por la izquierda, agachado, David Deibe; de pie, Marcos López, el guitarrista Dan Palmer y Daniel Vázquez. / Juan Plaza

Antes de que Kase.O comenzara su recital de barras, Ángel Vázquez y Eva López estuvieron sentados en el jardín juntos a sus amigos mientras cenaban hamburguesa de uno de los "foodtrucks" disponibles. "Gijón es una ciudad divertida, nos encanta el ambiente, y encima no está masificado" aseguraron.

A las de las diez de la noche el suelo retumbó al ritmo del gigante del rap aragonés. "Buenas noches Asturies, hemos venido a pasárnoslo muy bien esta noche", así comenzaba la vuelta de Kase.O en Asturias. El rapero dio un concierto apoteósico, donde hizo un recorrido por sus grandes éxitos, como "Cantando", "Pura droga sin cortar" o "Vivir para contarlo". El artista llegaba al Tsunami Xixón Festival en el marco de su gira aniversario de 33 años, tras un parón de 3 años lejos de los focos. Los mensajes reivindicativos y filosóficos de Javier Ibarra hicieron vibrar hasta el más punk en una noche fantástica de música y buen rollo.