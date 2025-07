Marta Martínez, una procuradora que es ejemplar: "Nunca tiene un ‘no’ para ninguno de sus compañeros"

No faltó a ninguna cena del Colegio de Procuradores de Gijón en 25 años y tampoco lo iba a hacer el día en el que le distinguían. Marta Paz Martínez de la Vega recibió ayer en el Club de Regatas todo un homenaje a una trayectoria como procuradora que comenzó en 1999 y que, como señaló ayer, en la fiesta anual del Colegio de Procuradores, espera que se prolongue otros 25 años más. "Es un día tan especial como importante. Especial porque tengo la suerte de tener a mis padres y mis hijos aquí. Importante porque empecé en la profesión sin conocer a nadie y he conseguido hacer un caminito que me ha permitido mantener a mis hijos", señaló Martínez frente a compañeros, familia y autoridades asistentes.

Las lágrimas de su madre e hija mostraban la misma emoción que la sonrisa de su padre. Un sentimiento de orgullo al que la propia Marta le puso palabras y que secundó la alcaldesa, Carmen Moriyón, presente ayer en la ceremonia. "Me sumo a los saludos afectuosos y en especial a Marta y toda su familia, que me consta que le corresponde una buena parte de este reconocimiento", expresó la alcaldesa, que tampoco quiso dejar por alto la otra faceta de Martínez, la de líder vecinal de Porceyo. "Hace muchos años que tengo la suerte de conocer a Marta como una líder vecinal con todas las letras. Hace quince días estábamos en las fiestas de Porceyo y se podía ver a una Marta entregada con el grupo de baile", detallaba Moriyón.

Javier Gómez Mendoza, Marta Martínez y Carmen Moriyón, con el diploma e insignia en reconocimiento de la trayectoria de la procuradora. / JUAN PLAZA

Es precisamente esa capacidad de entrega a los demás la que destacó Javier Gómez Mendoza, decano del Colegio de Procuradores de Gijón. "Nunca tiene un no para un compañero y siempre está dispuesta a ayudar perdiendo tiempo de ella misma. Es un ejemplo y de ahí el cariño que te estamos demostrando hoy. Solo pido una cosa y es que nos digas no alguna vez", reclamaba entre risas Gómez ante la respuesta sincera de Martínez. "No voy a poder por mi manera de ser".

El homenaje se redondeó con la entrega de un diploma acreditando la trayectoria de 25 años como procuradora y una insignia. Sus compañeras también le regalaron un ramo de flores. También recibió la enhorabuena por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro y del decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Alberto N. García.

"Sin vosotros no habría goles"

Además del homenaje, el tradicional encuentro entre procuradores sirvió para juntar fuerzas y poner en valor una profesión que reconocen que está invisibilizada. "Ser procurador es como el centrocampista que pasa desapercibido, pero que en un momento dado toca el balón y mejora el partido", afirmaba Gómez, a lo que Chamorro añadió un matiz. "No es que el partido vaya mejor, es que no habría goles sin vosotros". El presidente del TSJA también quiso comentar el momento actual que atraviesa la justicia asturiana. "En Asturias tenemos unas cotas de eficacia muy buenas. Mi lucha es que no las perdamos con estas reformas que tienen muchas aristas, pero que vamos a afrontar entre todos", declaró el presidente del TSJA que quiso terminar ofreciendo su completa disponibilidad al Colegio para trabajar de forma conjunta. ◼